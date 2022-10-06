https://ria.ru/20221006/sanktsii-1821900387.html

Министр энергетики Украины призвал к санкциям против "Росатома"

Министр энергетики Украины призвал к санкциям против "Росатома" - РИА Новости, 06.10.2022

Министр энергетики Украины призвал к санкциям против "Росатома"

Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал государства G7 ввести санкции против корпорации "Росатом" и российской ядерной промышленности из-за ситуации РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T10:51

2022-10-06T10:51

2022-10-06T10:51

санкции в отношении россии

в мире

украина

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

g7

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал государства G7 ввести санкции против корпорации "Росатом" и российской ядерной промышленности из-за ситуации с Запорожской АЭС, сообщает в четверг пресс-служба минэнерго.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что указанная АЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября. Компанию по эксплуатации ЗАЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко."Росатом" и другие подконтрольные им юридические лица подпадают под санкции на Украине. Мы призываем все государства также сделать такой шаг, чтобы остановить незаконную деятельность компании. Мы обращаемся к нашим международным партнерам, в том числе ЕС и входящим в него государствам, включить представителей российской атомной промышленности в следующий пакет санкций", - говорится в обращении Галущенко на сайте минэнерго Украины.По информации ведомства, Галущенко обратился к МАГАТЭ, еврокомиссару по вопросам энергетики Кадри Симсон, профильным министрам государств G7 с письмами, в которых указано, что "указ президента РФ создать отдельное юридическое лицо для эксплуатации ЗАЭС является грубым нарушением международного права". В тексте обращения утверждается, что НАЭК "Энергоатом" (оператор украинских АЭС) - единственный лицензиат на эксплуатацию ядерных установок.Минэнерго в своем обращении призывает международное сообщество и МАГАТЭ не предпринимать шаги (это касается и обмена информацией и технологиями), которые так или иначе "могли бы легитимизировать присутствие российского военного или гражданского персонала на объекте".Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что каждый следующий пакет санкций против РФ дается европейцам все сложнее, по его словам, перед Киевом стоит задача добиться принятия санкций против "Росатома".Глава "Росатома" Алексей Лихачев, выступая на конференции в Вене, заявил, что киевский режим создает прямые угрозы ядерной безопасности. Он сообщил, что несколько сотрудников "Росатома" присутствуют на Запорожской АЭС с единственной и главной целью - оказать консультационную помощь в обеспечении безопасности станции.

https://ria.ru/20221005/zelenskiy-1821834760.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкции в отношении россии, в мире, украина, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", g7