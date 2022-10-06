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Зампостпреда России осудила в ООН введение новых санкций против КНДР
Зампостпреда России осудила в ООН введение новых санкций против КНДР - РИА Новости, 06.10.2022
Зампостпреда России осудила в ООН введение новых санкций против КНДР
Введение новых санкций против КНДР – это тупиковый путь, он не принесет никакого результата, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Анна... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T01:03
2022-10-06T01:03
2022-10-06T05:14
анна евстигнеева
россия
совет безопасности оон
в мире
кндр (северная корея)
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ООН, 6 окт – РИА Новости. Введение новых санкций против КНДР – это тупиковый путь, он не принесет никакого результата, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева."Мы неоднократно говорили и повторим вновь: введение новых санкций против КНДР – это тупиковый путь. Мера, которая, как мы уже сказали, не приносит в случае с КНДР ровным счетом никакого результата", - сказала Евстигнеева.
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анна евстигнеева, россия, совет безопасности оон, в мире, кндр (северная корея)
Анна Евстигнеева, Россия, Совет Безопасности ООН, В мире, КНДР (Северная Корея)
01:03 06.10.2022 (обновлено: 05:14 06.10.2022)
Зампостпреда России осудила в ООН введение новых санкций против КНДР
Зампостпреда при ООН Евстигнеева: введение новых санкций против КНДР – это тупиковый путь