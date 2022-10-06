https://ria.ru/20221006/sanktsii-1821855701.html

Зампостпреда России осудила в ООН введение новых санкций против КНДР

Зампостпреда России осудила в ООН введение новых санкций против КНДР - РИА Новости, 06.10.2022

Зампостпреда России осудила в ООН введение новых санкций против КНДР

Введение новых санкций против КНДР – это тупиковый путь, он не принесет никакого результата, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Анна... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T01:03

2022-10-06T01:03

2022-10-06T05:14

анна евстигнеева

россия

совет безопасности оон

в мире

кндр (северная корея)

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ООН, 6 окт – РИА Новости. Введение новых санкций против КНДР – это тупиковый путь, он не принесет никакого результата, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева."Мы неоднократно говорили и повторим вновь: введение новых санкций против КНДР – это тупиковый путь. Мера, которая, как мы уже сказали, не приносит в случае с КНДР ровным счетом никакого результата", - сказала Евстигнеева.

https://ria.ru/20221004/nato-1821539452.html

россия

кндр (северная корея)

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анна евстигнеева, россия, совет безопасности оон, в мире, кндр (северная корея)