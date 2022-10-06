https://ria.ru/20221006/samolet-1821973637.html

ВКС России сбили два украинских самолета МиГ-29 и Су-24

ВКС России сбили два украинских самолета МиГ-29 и Су-24 - РИА Новости, 06.10.2022

ВКС России сбили два украинских самолета МиГ-29 и Су-24

Истребители ВКС России сбили за сутки в воздухе два украинских самолета - МиГ-29 и Су-24, сообщило в четверг Минобороны России. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T14:29

2022-10-06T14:29

2022-10-06T14:31

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

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су-24

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украина

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Истребители ВКС России сбили за сутки в воздухе два украинских самолета - МиГ-29 и Су-24, сообщило в четверг Минобороны России."Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбито два самолета воздушных сил Украины, – один МиГ-29 в районе населенного пункта Новогродовка и один Су-24 в районе населенного пункта Свиридоновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы рф, миг-29, су-24, россия, украина, войска воздушно-космической обороны