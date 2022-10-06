https://ria.ru/20221006/samolet-1821973637.html
ВКС России сбили два украинских самолета МиГ-29 и Су-24
ВКС России сбили два украинских самолета МиГ-29 и Су-24 - РИА Новости, 06.10.2022
ВКС России сбили два украинских самолета МиГ-29 и Су-24
Истребители ВКС России сбили за сутки в воздухе два украинских самолета - МиГ-29 и Су-24, сообщило в четверг Минобороны России. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T14:29
2022-10-06T14:29
2022-10-06T14:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
миг-29
су-24
россия
украина
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Истребители ВКС России сбили за сутки в воздухе два украинских самолета - МиГ-29 и Су-24, сообщило в четверг Минобороны России."Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбито два самолета воздушных сил Украины, – один МиГ-29 в районе населенного пункта Новогродовка и один Су-24 в районе населенного пункта Свиридоновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы рф, миг-29, су-24, россия, украина, войска воздушно-космической обороны
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, МиГ-29, Су-24, Россия, Украина, Войска воздушно-космической обороны
14:29 06.10.2022 (обновлено: 14:31 06.10.2022)
ВКС России сбили два украинских самолета МиГ-29 и Су-24
Минобороны: ВКС России сбили два украинских самолета МиГ-29 и Су-24 и девять беспилотников