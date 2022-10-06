Рейтинг@Mail.ru
ВКС России сбили два украинских самолета МиГ-29 и Су-24 - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221006/samolet-1821973637.html
ВКС России сбили два украинских самолета МиГ-29 и Су-24
ВКС России сбили два украинских самолета МиГ-29 и Су-24 - РИА Новости, 06.10.2022
ВКС России сбили два украинских самолета МиГ-29 и Су-24
Истребители ВКС России сбили за сутки в воздухе два украинских самолета - МиГ-29 и Су-24, сообщило в четверг Минобороны России. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T14:29
2022-10-06T14:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
миг-29
су-24
россия
украина
войска воздушно-космической обороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772993030_0:132:3174:1917_1920x0_80_0_0_7a0be817e7f4fc8e3d667f4a0c371c8a.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Истребители ВКС России сбили за сутки в воздухе два украинских самолета - МиГ-29 и Су-24, сообщило в четверг Минобороны России."Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбито два самолета воздушных сил Украины, – один МиГ-29 в районе населенного пункта Новогродовка и один Су-24 в районе населенного пункта Свиридоновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772993030_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_03a848ec5eddc3855bd5dec09cdd4d2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, миг-29, су-24, россия, украина, войска воздушно-космической обороны
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, МиГ-29, Су-24, Россия, Украина, Войска воздушно-космической обороны
14:29 06.10.2022 (обновлено: 14:31 06.10.2022)
 
ВКС России сбили два украинских самолета МиГ-29 и Су-24

Минобороны: ВКС России сбили два украинских самолета МиГ-29 и Су-24 и девять беспилотников

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель Миг-29 ВВС Украины
Истребитель Миг-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель Миг-29 ВВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Истребители ВКС России сбили за сутки в воздухе два украинских самолета - МиГ-29 и Су-24, сообщило в четверг Минобороны России.
"Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбито два самолета воздушных сил Украины, – один МиГ-29 в районе населенного пункта Новогродовка и один Су-24 в районе населенного пункта Свиридоновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФМиГ-29Су-24РоссияУкраинаВойска воздушно-космической обороны
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала