https://ria.ru/20221006/sammit-1821929808.html

"Бунт гномов": немцы высмеяли "антипутинский мегасаммит" стран Европы

"Бунт гномов": немцы высмеяли "антипутинский мегасаммит" стран Европы - РИА Новости, 06.10.2022

"Бунт гномов": немцы высмеяли "антипутинский мегасаммит" стран Европы

Читателей немецкой Die Welt насмешила встреча Европейского политического сообщества в Праге, проходящая вместе с неофициальными переговорами стран Евросоюза и... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T12:21

2022-10-06T12:21

2022-10-06T12:43

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Читателей немецкой Die Welt насмешила встреча Европейского политического сообщества в Праге, проходящая вместе с неофициальными переговорами стран Евросоюза и названная немецкими СМИ "мегасаммитом против Путина".Многие комментаторы заметили, что подобные политические шаги мало вяжутся с реальностью, в которой конфликт с Россией невыгоден Европе."Я бы предпочел саммит, чтобы сгладить проблемы с Путиным и обеспечить поставки!" — заявил meine Sicht der Dinge."Мегасаммит? Я бы сказал — последний рывок перед тем, как зимой погаснет свет и начнется великий скрежет зубовный", — отреагировал один из пользователей."Мега, бум, базука... а саммита на размер меньше не было?" — сыронизировал Andreas N."Нелепое шоу, а в результате большие расходы опять достанутся только Германии, которая, конечно, снова поставит себя морально во главе всех, позволит собой помыкать и, наконец, потратит наши деньги", — предсказал Karl-Heinz S."Я перечитал это уже раз пять. Какой, к черту, саммит европейского политического сообщества? Это опять какое-то новое учреждение, не имеющее легитимности со стороны граждан?" — поинтересовался Queroland."Сколько стоит эта забава и в чем ее функция? Какой-то очередной пандус для уже отбракованных политиков ЕС?" — поддержал его Lukas E."Посмотрим, какие результаты принесет гражданам Европы эта "долгожданная встреча", — высказался Geronimo.Западные страны, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20221006/germaniya-1821829188.html

https://ria.ru/20221006/bezhentsy-1821864294.html

https://ria.ru/20221005/sanktsii-1821640184.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, европа, прага, россия, евросоюз