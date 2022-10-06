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"Бунт гномов": немцы высмеяли "антипутинский мегасаммит" стран Европы - РИА Новости, 06.10.2022
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"Бунт гномов": немцы высмеяли "антипутинский мегасаммит" стран Европы
"Бунт гномов": немцы высмеяли "антипутинский мегасаммит" стран Европы - РИА Новости, 06.10.2022
"Бунт гномов": немцы высмеяли "антипутинский мегасаммит" стран Европы
Читателей немецкой Die Welt насмешила встреча Европейского политического сообщества в Праге, проходящая вместе с неофициальными переговорами стран Евросоюза и... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T12:21
2022-10-06T12:43
в мире
цены на нефть
европа
прага
россия
евросоюз
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Читателей немецкой Die Welt насмешила встреча Европейского политического сообщества в Праге, проходящая вместе с неофициальными переговорами стран Евросоюза и названная немецкими СМИ "мегасаммитом против Путина".Многие комментаторы заметили, что подобные политические шаги мало вяжутся с реальностью, в которой конфликт с Россией невыгоден Европе."Я бы предпочел саммит, чтобы сгладить проблемы с Путиным и обеспечить поставки!" — заявил meine Sicht der Dinge."Мегасаммит? Я бы сказал — последний рывок перед тем, как зимой погаснет свет и начнется великий скрежет зубовный", — отреагировал один из пользователей."Мега, бум, базука... а саммита на размер меньше не было?" — сыронизировал Andreas N."Нелепое шоу, а в результате большие расходы опять достанутся только Германии, которая, конечно, снова поставит себя морально во главе всех, позволит собой помыкать и, наконец, потратит наши деньги", — предсказал Karl-Heinz S."Я перечитал это уже раз пять. Какой, к черту, саммит европейского политического сообщества? Это опять какое-то новое учреждение, не имеющее легитимности со стороны граждан?" — поинтересовался Queroland."Сколько стоит эта забава и в чем ее функция? Какой-то очередной пандус для уже отбракованных политиков ЕС?" — поддержал его Lukas E."Посмотрим, какие результаты принесет гражданам Европы эта "долгожданная встреча", — высказался Geronimo.Западные страны, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20221006/germaniya-1821829188.html
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в мире, цены на нефть, европа, прага, россия, евросоюз
В мире, Цены на нефть, Европа, Прага, Россия, Евросоюз
12:21 06.10.2022 (обновлено: 12:43 06.10.2022)
 
"Бунт гномов": немцы высмеяли "антипутинский мегасаммит" стран Европы

Читатели Die Welt высмеяли европейский "мегасаммит против Путина"

© AP Photo / Darko BandicВоенные у Пражского Града перед встречей Европейского политического сообщества в Праге. 6 октября 2022
Военные у Пражского Града перед встречей Европейского политического сообщества в Праге. 6 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Darko Bandic
Военные у Пражского Града перед встречей Европейского политического сообщества в Праге. 6 октября 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Читателей немецкой Die Welt насмешила встреча Европейского политического сообщества в Праге, проходящая вместе с неофициальными переговорами стран Евросоюза и названная немецкими СМИ "мегасаммитом против Путина".
Многие комментаторы заметили, что подобные политические шаги мало вяжутся с реальностью, в которой конфликт с Россией невыгоден Европе.
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"Я бы предпочел саммит, чтобы сгладить проблемы с Путиным и обеспечить поставки!" — заявил meine Sicht der Dinge.
"Мегасаммит? Я бы сказал — последний рывок перед тем, как зимой погаснет свет и начнется великий скрежет зубовный", — отреагировал один из пользователей.
"Какой-то бунт гномов", — написал Paul S.
"Мега, бум, базука... а саммита на размер меньше не было?" — сыронизировал Andreas N.
"Нелепое шоу, а в результате большие расходы опять достанутся только Германии, которая, конечно, снова поставит себя морально во главе всех, позволит собой помыкать и, наконец, потратит наши деньги", — предсказал Karl-Heinz S.
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"Я перечитал это уже раз пять. Какой, к черту, саммит европейского политического сообщества? Это опять какое-то новое учреждение, не имеющее легитимности со стороны граждан?" — поинтересовался Queroland.
"Сколько стоит эта забава и в чем ее функция? Какой-то очередной пандус для уже отбракованных политиков ЕС?" — поддержал его Lukas E.
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"Посмотрим, какие результаты принесет гражданам Европы эта "долгожданная встреча", — высказался Geronimo.
Западные страны, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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