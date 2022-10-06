12:21 06.10.2022 (обновлено: 12:43 06.10.2022)
"Бунт гномов": немцы высмеяли "антипутинский мегасаммит" стран Европы
Читатели Die Welt высмеяли европейский "мегасаммит против Путина"
© AP Photo / Darko BandicВоенные у Пражского Града перед встречей Европейского политического сообщества в Праге. 6 октября 2022
© AP Photo / Darko Bandic
Военные у Пражского Града перед встречей Европейского политического сообщества в Праге. 6 октября 2022
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Читателей немецкой Die Welt насмешила встреча Европейского политического сообщества в Праге, проходящая вместе с неофициальными переговорами стран Евросоюза и названная немецкими СМИ "мегасаммитом против Путина".
Многие комментаторы заметили, что подобные политические шаги мало вяжутся с реальностью, в которой конфликт с Россией невыгоден Европе.
"Я бы предпочел саммит, чтобы сгладить проблемы с Путиным и обеспечить поставки!" — заявил meine Sicht der Dinge.
"Мегасаммит? Я бы сказал — последний рывок перед тем, как зимой погаснет свет и начнется великий скрежет зубовный", — отреагировал один из пользователей.
"Какой-то бунт гномов", — написал Paul S.
"Мега, бум, базука... а саммита на размер меньше не было?" — сыронизировал Andreas N.
"Нелепое шоу, а в результате большие расходы опять достанутся только Германии, которая, конечно, снова поставит себя морально во главе всех, позволит собой помыкать и, наконец, потратит наши деньги", — предсказал Karl-Heinz S.
"Я перечитал это уже раз пять. Какой, к черту, саммит европейского политического сообщества? Это опять какое-то новое учреждение, не имеющее легитимности со стороны граждан?" — поинтересовался Queroland.
"Сколько стоит эта забава и в чем ее функция? Какой-то очередной пандус для уже отбракованных политиков ЕС?" — поддержал его Lukas E.
"Посмотрим, какие результаты принесет гражданам Европы эта "долгожданная встреча", — высказался Geronimo.
Западные страны, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.