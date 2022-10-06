https://ria.ru/20221006/russneft-1822047774.html

Гуцериев перестал владеть 37,145 процента акций "Русснефти"

Гуцериев перестал владеть 37,145 процента акций "Русснефти" - РИА Новости, 06.10.2022

Гуцериев перестал владеть 37,145 процента акций "Русснефти"

Бизнесмен Саит-Салам Гуцериев перестал владеть 37,145% акций "Русснефти", его доля сократилась до нуля, сообщила компания в четверг. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T18:09

2022-10-06T18:09

2022-10-06T18:29

саит-салам гуцериев

экономика

русснефть

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траст

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Бизнесмен Саит-Салам Гуцериев перестал владеть 37,145% акций "Русснефти", его доля сократилась до нуля, сообщила компания в четверг.Год назад Михаил Гуцериев передал долю в 37,15% акций "Русснефти" своему брату Саит-Саламу, а сам прекратил в ней участие после попадания в санкционный список Евросоюза."Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович... Количество и доля... голосов, приходящихся на голосующие акции... составляющие уставный капитал эмитента, которыми лицо имело право распоряжаться до наступления указанного основания: 109 252 749 голосов / 37,145 %... Количество и доля... голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которыми лицо получило после наступления указанного основания: 0 голосов / 0 %", - говорится в сообщении.В нем уточняется, что событие произошло 5 октября, а основание для прекращения права распоряжаться долей наступило 21 июля.В "Русснефти" журналистам пояснили, что в настоящее время у компании нет бенефициаров, то есть физических лиц, владеющих более 25% акций. В конце июня Великобритания ввела санкции, включающие в себя заморозку активов, против Саит-Салама Гуцериева, а также его племянника Саида - сына Михаила Гуцериева. В качестве причины было указано "получение выгоды от правительства России и его поддержка". В конце августа Саит-Салам Гуцериев отозвал свою кандидатуру на избрание в совет директоров "Русснефти", куда был выдвинут в марте."Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в РФ. В портфеле - активы в ключевых нефтегазоносных регионах России (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем доказанных и вероятных запасов (2P) превышает 200 миллионов тонн. Уставный капитал "Русснефти" разделен на 294,12 миллиона обыкновенных и 98,032 миллиона кумулятивных привилегированных акций. Таким образом, на привилегированные акции приходится 25% уставного капитала (16,52% принадлежит банку "Траст", 8,4% - ВТБ).

https://ria.ru/20220629/sanktsii-1798973944.html

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саит-салам гуцериев, экономика, русснефть, михаил гуцериев, россия, великобритания, траст , втб, западная сибирь