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Гуцериев перестал владеть 37,145 процента акций "Русснефти" - РИА Новости, 06.10.2022
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Гуцериев перестал владеть 37,145 процента акций "Русснефти"
Гуцериев перестал владеть 37,145 процента акций "Русснефти" - РИА Новости, 06.10.2022
Гуцериев перестал владеть 37,145 процента акций "Русснефти"
Бизнесмен Саит-Салам Гуцериев перестал владеть 37,145% акций "Русснефти", его доля сократилась до нуля, сообщила компания в четверг. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T18:09
2022-10-06T18:29
саит-салам гуцериев
экономика
русснефть
михаил гуцериев
россия
великобритания
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Бизнесмен Саит-Салам Гуцериев перестал владеть 37,145% акций "Русснефти", его доля сократилась до нуля, сообщила компания в четверг.Год назад Михаил Гуцериев передал долю в 37,15% акций "Русснефти" своему брату Саит-Саламу, а сам прекратил в ней участие после попадания в санкционный список Евросоюза."Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович... Количество и доля... голосов, приходящихся на голосующие акции... составляющие уставный капитал эмитента, которыми лицо имело право распоряжаться до наступления указанного основания: 109 252 749 голосов / 37,145 %... Количество и доля... голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которыми лицо получило после наступления указанного основания: 0 голосов / 0 %", - говорится в сообщении.В нем уточняется, что событие произошло 5 октября, а основание для прекращения права распоряжаться долей наступило 21 июля.В "Русснефти" журналистам пояснили, что в настоящее время у компании нет бенефициаров, то есть физических лиц, владеющих более 25% акций. В конце июня Великобритания ввела санкции, включающие в себя заморозку активов, против Саит-Салама Гуцериева, а также его племянника Саида - сына Михаила Гуцериева. В качестве причины было указано "получение выгоды от правительства России и его поддержка". В конце августа Саит-Салам Гуцериев отозвал свою кандидатуру на избрание в совет директоров "Русснефти", куда был выдвинут в марте."Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в РФ. В портфеле - активы в ключевых нефтегазоносных регионах России (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем доказанных и вероятных запасов (2P) превышает 200 миллионов тонн. Уставный капитал "Русснефти" разделен на 294,12 миллиона обыкновенных и 98,032 миллиона кумулятивных привилегированных акций. Таким образом, на привилегированные акции приходится 25% уставного капитала (16,52% принадлежит банку "Траст", 8,4% - ВТБ).
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саит-салам гуцериев, экономика, русснефть, михаил гуцериев, россия, великобритания, траст , втб, западная сибирь
Саит-Салам Гуцериев, Экономика, РуссНефть, Михаил Гуцериев, Россия, Великобритания, ТРАСТ , ВТБ, Западная Сибирь
18:09 06.10.2022 (обновлено: 18:29 06.10.2022)
 
Гуцериев перестал владеть 37,145 процента акций "Русснефти"

Бизнесмен Гуцериев перестал владеть 37,145% акций "Русснефти", его доля стала нулевой

© Корпорация "А.Н.Д."Саит-Салам Гуцериев
Саит-Салам Гуцериев
© Корпорация "А.Н.Д."
Саит-Салам Гуцериев . Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Бизнесмен Саит-Салам Гуцериев перестал владеть 37,145% акций "Русснефти", его доля сократилась до нуля, сообщила компания в четверг.
Год назад Михаил Гуцериев передал долю в 37,15% акций "Русснефти" своему брату Саит-Саламу, а сам прекратил в ней участие после попадания в санкционный список Евросоюза.
"Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович... Количество и доля... голосов, приходящихся на голосующие акции... составляющие уставный капитал эмитента, которыми лицо имело право распоряжаться до наступления указанного основания: 109 252 749 голосов / 37,145 %... Количество и доля... голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которыми лицо получило после наступления указанного основания: 0 голосов / 0 %", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что событие произошло 5 октября, а основание для прекращения права распоряжаться долей наступило 21 июля.
В "Русснефти" журналистам пояснили, что в настоящее время у компании нет бенефициаров, то есть физических лиц, владеющих более 25% акций. В конце июня Великобритания ввела санкции, включающие в себя заморозку активов, против Саит-Салама Гуцериева, а также его племянника Саида - сына Михаила Гуцериева. В качестве причины было указано "получение выгоды от правительства России и его поддержка". В конце августа Саит-Салам Гуцериев отозвал свою кандидатуру на избрание в совет директоров "Русснефти", куда был выдвинут в марте.
"Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в РФ. В портфеле - активы в ключевых нефтегазоносных регионах России (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем доказанных и вероятных запасов (2P) превышает 200 миллионов тонн. Уставный капитал "Русснефти" разделен на 294,12 миллиона обыкновенных и 98,032 миллиона кумулятивных привилегированных акций. Таким образом, на привилегированные акции приходится 25% уставного капитала (16,52% принадлежит банку "Траст", 8,4% - ВТБ).
Михаил Гуцериев - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 13:19
Британия ввела санкции против брата и сына Михаила Гуцериева
 
Саит-Салам ГуцериевЭкономикаРуссНефтьМихаил ГуцериевРоссияВеликобританияТРАСТВТБЗападная Сибирь
 
 
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