18:09 06.10.2022 (обновлено: 18:29 06.10.2022)
Гуцериев перестал владеть 37,145 процента акций "Русснефти"
Бизнесмен Гуцериев перестал владеть 37,145% акций "Русснефти", его доля стала нулевой
© Корпорация "А.Н.Д."Саит-Салам Гуцериев
© Корпорация "А.Н.Д."
Саит-Салам Гуцериев . Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Бизнесмен Саит-Салам Гуцериев перестал владеть 37,145% акций "Русснефти", его доля сократилась до нуля, сообщила компания в четверг.
Год назад Михаил Гуцериев передал долю в 37,15% акций "Русснефти" своему брату Саит-Саламу, а сам прекратил в ней участие после попадания в санкционный список Евросоюза.
"Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович... Количество и доля... голосов, приходящихся на голосующие акции... составляющие уставный капитал эмитента, которыми лицо имело право распоряжаться до наступления указанного основания: 109 252 749 голосов / 37,145 %... Количество и доля... голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которыми лицо получило после наступления указанного основания: 0 голосов / 0 %", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что событие произошло 5 октября, а основание для прекращения права распоряжаться долей наступило 21 июля.
В "Русснефти" журналистам пояснили, что в настоящее время у компании нет бенефициаров, то есть физических лиц, владеющих более 25% акций. В конце июня Великобритания ввела санкции, включающие в себя заморозку активов, против Саит-Салама Гуцериева, а также его племянника Саида - сына Михаила Гуцериева. В качестве причины было указано "получение выгоды от правительства России и его поддержка". В конце августа Саит-Салам Гуцериев отозвал свою кандидатуру на избрание в совет директоров "Русснефти", куда был выдвинут в марте.
"Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в РФ. В портфеле - активы в ключевых нефтегазоносных регионах России (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем доказанных и вероятных запасов (2P) превышает 200 миллионов тонн. Уставный капитал "Русснефти" разделен на 294,12 миллиона обыкновенных и 98,032 миллиона кумулятивных привилегированных акций. Таким образом, на привилегированные акции приходится 25% уставного капитала (16,52% принадлежит банку "Траст", 8,4% - ВТБ).