https://ria.ru/20221006/rubl-1821857770.html

Экономист рассказал, как расширение России может сказаться на курсе рубля

Экономист рассказал, как расширение России может сказаться на курсе рубля - РИА Новости, 06.10.2022

Экономист рассказал, как расширение России может сказаться на курсе рубля

Вхождение в состав России новых территорий приведет к появлению особых инвестиционных проектов, отметил в интервью радио Sputnik кандидат экономических наук... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T02:10

2022-10-06T02:10

2022-10-06T02:10

экономика

россия

рубль

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Вхождение в состав России новых территорий приведет к появлению особых инвестиционных проектов, отметил в интервью радио Sputnik кандидат экономических наук Михаил Беляев. Он объяснил, как это может сказаться на курсе российской национальной валюты.Восстановительные работы в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях потребуют значительных вложений, однако в перспективе эти затраты обернутся прибылью, уверен Беляев. Инвестиционные проекты, связанные с хозяйственной деятельностью в новых субъектах РФ, приведут к появлению новых рабочих мест и в целом положительно скажутся на состоянии российской экономики, прогнозирует он.Позиции российской национальной валюты могут укрепиться благодаря инвестициям в новые регионы, считает экономист. Кроме того, увеличение территории страны приведет к расширению рублевой зоны, добавил он."Возможна еще большая стабилизация национальной валюты. Если экономика станет стабильнее после появления новых субъектов за счет новых инвестиционных проектов, то и национальная валюта станет крепче", – такое мнение высказал Михаил Беляев в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20221006/bankrotstvo-1821853997.html

россия

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, рубль