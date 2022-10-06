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Экономист рассказал, как расширение России может сказаться на курсе рубля
Экономист рассказал, как расширение России может сказаться на курсе рубля - РИА Новости, 06.10.2022
Экономист рассказал, как расширение России может сказаться на курсе рубля
Вхождение в состав России новых территорий приведет к появлению особых инвестиционных проектов, отметил в интервью радио Sputnik кандидат экономических наук... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T02:10
2022-10-06T02:10
2022-10-06T02:10
экономика
россия
рубль
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Вхождение в состав России новых территорий приведет к появлению особых инвестиционных проектов, отметил в интервью радио Sputnik кандидат экономических наук Михаил Беляев. Он объяснил, как это может сказаться на курсе российской национальной валюты.Восстановительные работы в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях потребуют значительных вложений, однако в перспективе эти затраты обернутся прибылью, уверен Беляев. Инвестиционные проекты, связанные с хозяйственной деятельностью в новых субъектах РФ, приведут к появлению новых рабочих мест и в целом положительно скажутся на состоянии российской экономики, прогнозирует он.Позиции российской национальной валюты могут укрепиться благодаря инвестициям в новые регионы, считает экономист. Кроме того, увеличение территории страны приведет к расширению рублевой зоны, добавил он."Возможна еще большая стабилизация национальной валюты. Если экономика станет стабильнее после появления новых субъектов за счет новых инвестиционных проектов, то и национальная валюта станет крепче", – такое мнение высказал Михаил Беляев в интервью радио Sputnik.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, рубль
Экономист рассказал, как расширение России может сказаться на курсе рубля
Экономист Беляев: развитие новых регионов положительно скажется на российской экономике
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.
Вхождение в состав России новых территорий приведет к появлению особых инвестиционных проектов, отметил
в интервью радио Sputnik кандидат экономических наук Михаил Беляев. Он объяснил, как это может сказаться на курсе российской национальной валюты.
Восстановительные работы в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях потребуют значительных вложений, однако в перспективе эти затраты обернутся прибылью, уверен Беляев. Инвестиционные проекты, связанные с хозяйственной деятельностью в новых субъектах РФ, приведут к появлению новых рабочих мест и в целом положительно скажутся на состоянии российской экономики, прогнозирует он.
"Это может выглядеть как прямые затраты российского бюджета на строительство домов и предприятий, но на самом деле это будут инвестиции. Все восстановленные объекты дадут в последующем определенную отдачу. В краткосрочном аспекте это затраты, но это те затраты, которые обернутся прибылью и новыми рабочими местами. То есть мы не вычитаем деньги из национальной экономики, а вкладываем их", – объяснил Беляев.
Позиции российской национальной валюты могут укрепиться благодаря инвестициям в новые регионы, считает экономист. Кроме того, увеличение территории страны приведет к расширению рублевой зоны, добавил он.
"Возможна еще большая стабилизация национальной валюты. Если экономика станет стабильнее после появления новых субъектов за счет новых инвестиционных проектов, то и национальная валюта станет крепче", – такое мнение высказал Михаил Беляев в интервью радио Sputnik.