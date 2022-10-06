https://ria.ru/20221006/rostelekom-1821897252.html

"Ростелеком" закроет салоны связи и переведет клиентов в онлайн

"Ростелеком" закроет салоны связи и переведет клиентов в онлайн - РИА Новости, 06.10.2022

"Ростелеком" закроет салоны связи и переведет клиентов в онлайн

Российский провайдер "Ростелеком" завершает перевод клиентов в дистанционный формат и постепенно закрывает салоны связи, последние из них будут закрыты в... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T10:38

2022-10-06T10:38

2022-10-06T10:38

экономика

технологии

россия

ростелеком

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российский провайдер "Ростелеком" завершает перевод клиентов в дистанционный формат и постепенно закрывает салоны связи, последние из них будут закрыты в октябре, сообщили РИА Новости в компании."Ростелеком" завершает процесс перевода клиентского сервиса в дистанционный формат. … Учитывая, что решение всех вопросов возможно без физического посещения салонов связи, их наличие теряет свою актуальность и экономическую целесообразность. Переход к новой модели клиентского сервиса длился несколько лет, центры продаж и обслуживания закрывались постепенно, и в октябре 2022 года будут закрыты последние салоны", - говорится в сообщении.В компании отметили, что цифровые каналы обслуживания предпочитают почти 100% клиентов, а доля клиентов, посещающих офисы оператора, составляет 0,01%. "При этом около 70% личных обращений в салоны связаны с оплатой и подключением услуг, получением информации о действующих тарифах, покупкой оборудования - все услуги и помощь специалистов доступны в онлайн-формате (личный кабинет на сайте и в мобильном приложении, чат, горячая линия)", - добавляется в сообщении.По состоянию на конец 2018 года в розничную сеть "Ростелекома" входило более 800 центров продаж и обслуживания в 79 регионах России.

https://ria.ru/20220722/dannye-1804193801.html

https://ria.ru/20210603/rostekh-1735375964.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, ростелеком