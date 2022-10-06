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"Ростелеком" закроет салоны связи и переведет клиентов в онлайн - РИА Новости, 06.10.2022
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"Ростелеком" закроет салоны связи и переведет клиентов в онлайн
"Ростелеком" закроет салоны связи и переведет клиентов в онлайн - РИА Новости, 06.10.2022
"Ростелеком" закроет салоны связи и переведет клиентов в онлайн
Российский провайдер "Ростелеком" завершает перевод клиентов в дистанционный формат и постепенно закрывает салоны связи, последние из них будут закрыты в... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T10:38
2022-10-06T10:38
экономика
технологии
россия
ростелеком
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российский провайдер "Ростелеком" завершает перевод клиентов в дистанционный формат и постепенно закрывает салоны связи, последние из них будут закрыты в октябре, сообщили РИА Новости в компании."Ростелеком" завершает процесс перевода клиентского сервиса в дистанционный формат. … Учитывая, что решение всех вопросов возможно без физического посещения салонов связи, их наличие теряет свою актуальность и экономическую целесообразность. Переход к новой модели клиентского сервиса длился несколько лет, центры продаж и обслуживания закрывались постепенно, и в октябре 2022 года будут закрыты последние салоны", - говорится в сообщении.В компании отметили, что цифровые каналы обслуживания предпочитают почти 100% клиентов, а доля клиентов, посещающих офисы оператора, составляет 0,01%. "При этом около 70% личных обращений в салоны связаны с оплатой и подключением услуг, получением информации о действующих тарифах, покупкой оборудования - все услуги и помощь специалистов доступны в онлайн-формате (личный кабинет на сайте и в мобильном приложении, чат, горячая линия)", - добавляется в сообщении.По состоянию на конец 2018 года в розничную сеть "Ростелекома" входило более 800 центров продаж и обслуживания в 79 регионах России.
https://ria.ru/20220722/dannye-1804193801.html
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экономика, технологии, россия, ростелеком
Экономика, Технологии, Россия, Ростелеком
10:38 06.10.2022
 
"Ростелеком" закроет салоны связи и переведет клиентов в онлайн

"Ростелеком" закроет последние салоны связи в октябре и переведет клиентов в онлайн

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкДевушка в офисе компании "Ростелеком" на улице Гончарная в Москве
Девушка в офисе компании Ростелеком на улице Гончарная в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Девушка в офисе компании "Ростелеком" на улице Гончарная в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российский провайдер "Ростелеком" завершает перевод клиентов в дистанционный формат и постепенно закрывает салоны связи, последние из них будут закрыты в октябре, сообщили РИА Новости в компании.
"Ростелеком" завершает процесс перевода клиентского сервиса в дистанционный формат. … Учитывая, что решение всех вопросов возможно без физического посещения салонов связи, их наличие теряет свою актуальность и экономическую целесообразность. Переход к новой модели клиентского сервиса длился несколько лет, центры продаж и обслуживания закрывались постепенно, и в октябре 2022 года будут закрыты последние салоны", - говорится в сообщении.
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В компании отметили, что цифровые каналы обслуживания предпочитают почти 100% клиентов, а доля клиентов, посещающих офисы оператора, составляет 0,01%. "При этом около 70% личных обращений в салоны связаны с оплатой и подключением услуг, получением информации о действующих тарифах, покупкой оборудования - все услуги и помощь специалистов доступны в онлайн-формате (личный кабинет на сайте и в мобильном приложении, чат, горячая линия)", - добавляется в сообщении.
По состоянию на конец 2018 года в розничную сеть "Ростелекома" входило более 800 центров продаж и обслуживания в 79 регионах России.
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