https://ria.ru/20221006/rosreestr-1821897623.html

Росреестр зарегистрировал права на 843 коммунальных сооружения столицы

Росреестр зарегистрировал права на 843 коммунальных сооружения столицы - РИА Новости, 06.10.2022

Росреестр зарегистрировал права на 843 коммунальных сооружения столицы

Штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, который входит в управление Росреестра по Москве, зарегистрировал права на 843 коммунальных сооружения столицы РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T10:40

2022-10-06T10:40

2022-10-06T10:40

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

общество

комплекс городского хозяйства москвы

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, который входит в управление Росреестра по Москве, зарегистрировал права на 843 коммунальных сооружения столицы в январе-августе 2022 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы."В январе — августе 2022 года в рамках работы штаба зарегистрированы права собственности различных служб города в отношении 843 коммунальных сооружений общей протяженностью 240,3 тысячи метров, осуществлен кадастровый учет 80 земельных участков общей площадью более 1,1 миллиона квадратных метров", - говорится в сообщении.Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил существенное повышение темпов рассмотрения Росреестром пакетов документов на оформление важнейших для города объектов коммунального хозяйства."Работа штаба позволила выстроить эффективное взаимодействие между предприятиями и организациями комплекса городского хозяйства и столичным Управлением Росреестра. Результатом скоординированных действий стало сокращение сроков введения в эксплуатацию значимых объектов коммунального хозяйства. Это особенно важно в осенне-зимний период, когда перед городскими службами стоит задача вне зависимости от погодных катаклизмов обеспечить бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения, что напрямую связано в том числе и с запуском новых объектов", — цитируют в сообщении Бирюкова.Штаб был создан в ноябре 2021 года по инициативе заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова и руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова. Его деятельность направлена на ускорение хода регистрации прав и кадастрового учета объектов недвижимости ресурсоснабжающих организаций столицы.

https://ria.ru/20220530/rosreestr-1791662373.html

https://realty.ria.ru/20220217/moskva-1773339078.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), общество, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы