https://ria.ru/20221006/rosreestr-1821897623.html
Росреестр зарегистрировал права на 843 коммунальных сооружения столицы
Росреестр зарегистрировал права на 843 коммунальных сооружения столицы - РИА Новости, 06.10.2022
Росреестр зарегистрировал права на 843 коммунальных сооружения столицы
Штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, который входит в управление Росреестра по Москве, зарегистрировал права на 843 коммунальных сооружения столицы РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T10:40
2022-10-06T10:40
2022-10-06T10:40
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
общество
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821892111_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_4e5b82d847f46705b51477ae41ef3ca2.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, который входит в управление Росреестра по Москве, зарегистрировал права на 843 коммунальных сооружения столицы в январе-августе 2022 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы."В январе — августе 2022 года в рамках работы штаба зарегистрированы права собственности различных служб города в отношении 843 коммунальных сооружений общей протяженностью 240,3 тысячи метров, осуществлен кадастровый учет 80 земельных участков общей площадью более 1,1 миллиона квадратных метров", - говорится в сообщении.Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил существенное повышение темпов рассмотрения Росреестром пакетов документов на оформление важнейших для города объектов коммунального хозяйства."Работа штаба позволила выстроить эффективное взаимодействие между предприятиями и организациями комплекса городского хозяйства и столичным Управлением Росреестра. Результатом скоординированных действий стало сокращение сроков введения в эксплуатацию значимых объектов коммунального хозяйства. Это особенно важно в осенне-зимний период, когда перед городскими службами стоит задача вне зависимости от погодных катаклизмов обеспечить бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения, что напрямую связано в том числе и с запуском новых объектов", — цитируют в сообщении Бирюкова.Штаб был создан в ноябре 2021 года по инициативе заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова и руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова. Его деятельность направлена на ускорение хода регистрации прав и кадастрового учета объектов недвижимости ресурсоснабжающих организаций столицы.
https://ria.ru/20220530/rosreestr-1791662373.html
https://realty.ria.ru/20220217/moskva-1773339078.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821892111_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_488e3104cf0138e4a23a3e2758e02c6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), общество, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, который входит в управление Росреестра по Москве, зарегистрировал права на 843 коммунальных сооружения столицы в январе-августе 2022 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
"В январе — августе 2022 года в рамках работы штаба зарегистрированы права собственности различных служб города в отношении 843 коммунальных сооружений общей протяженностью 240,3 тысячи метров, осуществлен кадастровый учет 80 земельных участков общей площадью более 1,1 миллиона квадратных метров", - говорится в сообщении.
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
отметил существенное повышение темпов рассмотрения Росреестром пакетов документов на оформление важнейших для города объектов коммунального хозяйства.
"Работа штаба позволила выстроить эффективное взаимодействие между предприятиями и организациями комплекса городского хозяйства и столичным Управлением Росреестра. Результатом скоординированных действий стало сокращение сроков введения в эксплуатацию значимых объектов коммунального хозяйства. Это особенно важно в осенне-зимний период, когда перед городскими службами стоит задача вне зависимости от погодных катаклизмов обеспечить бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения, что напрямую связано в том числе и с запуском новых объектов", — цитируют в сообщении Бирюкова.
Штаб был создан в ноябре 2021 года по инициативе заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова и руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова. Его деятельность направлена на ускорение хода регистрации прав и кадастрового учета объектов недвижимости ресурсоснабжающих организаций столицы.