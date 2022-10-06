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Суд удовлетворил иск "Роснефти" к Караулову и Митволю - РИА Новости, 06.10.2022
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Суд удовлетворил иск "Роснефти" к Караулову и Митволю
Суд удовлетворил иск "Роснефти" к Караулову и Митволю - РИА Новости, 06.10.2022
Суд удовлетворил иск "Роснефти" к Караулову и Митволю
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Роснефти" о защите деловой репутации к журналисту Андрею Караулову и бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю,... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T19:25
2022-10-06T19:25
происшествия
андрей караулов
олег митволь
игорь сечин
москва
роснефть
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Роснефти" о защите деловой репутации к журналисту Андрею Караулову и бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю, следует из опубликованной в четверг резолютивной части решения суда.Претензии истца вызвал видеосюжет под заголовком: "Продуктопровод из Самары заправляет топливом украинские танки? Вопросы к Игорю Сечину", который был размещен в YouTube на zen.yandex.ru. В настоящее время по адресам, указанным в судебном акте, ролик отсутствует.Суд признал не соответствующими действительности и порочащими репутацию "Роснефти" 13 фрагментов видеосюжета, в которых утверждается, в частности, что украинские войска якобы будут получать дешевое российское дизельное топливо по трубе "Самара – Западное направление" с завода, принадлежащего "Роснефти".Суд обязал Митволя и Караулова опровергнуть недостоверные сведения, а именно "передать в то же время суток, в том же видеосюжете, что и опровергаемый материал, под заголовком "Опровержение" опровержение… не соответствующих действительности порочащих деловую репутацию ПАО "НК "Роснефть" сведений в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу".Решение вступит в силу через месяц, если на него не будут поданы апелляции.Митволь, ныне председатель совета директоров АО "Красноярский ТИЗИС", подозреваемый по делу о хищении 900 миллионов рублей, был задержан в июне в московском аэропорту "Внуково". Позже суд Центрального района Красноярска поместил его под стражу. По статье "Мошенничество в особо крупном размере" Митволю грозит до 10 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20221006/ekho-1822011629.html
https://ria.ru/20221006/kara-murza-1822037151.html
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происшествия, андрей караулов, олег митволь, игорь сечин, москва, роснефть, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия, самара
Происшествия, Андрей Караулов, Олег Митволь, Игорь Сечин, Москва, Роснефть, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Россия, Самара
19:25 06.10.2022
 
Суд удовлетворил иск "Роснефти" к Караулову и Митволю

Суд в Москве удовлетворил иск "Роснефти" о защите деловой репутации к Караулову и Митволю

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоток судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Роснефти" о защите деловой репутации к журналисту Андрею Караулову и бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю, следует из опубликованной в четверг резолютивной части решения суда.
Претензии истца вызвал видеосюжет под заголовком: "Продуктопровод из Самары заправляет топливом украинские танки? Вопросы к Игорю Сечину", который был размещен в YouTube на zen.yandex.ru. В настоящее время по адресам, указанным в судебном акте, ролик отсутствует.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 16:31
Роскомнадзор ограничил доступ к проекту "Эхо"
Суд признал не соответствующими действительности и порочащими репутацию "Роснефти" 13 фрагментов видеосюжета, в которых утверждается, в частности, что украинские войска якобы будут получать дешевое российское дизельное топливо по трубе "Самара – Западное направление" с завода, принадлежащего "Роснефти".
Суд обязал Митволя и Караулова опровергнуть недостоверные сведения, а именно "передать в то же время суток, в том же видеосюжете, что и опровергаемый материал, под заголовком "Опровержение" опровержение… не соответствующих действительности порочащих деловую репутацию ПАО "НК "Роснефть" сведений в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу".
Решение вступит в силу через месяц, если на него не будут поданы апелляции.
Митволь, ныне председатель совета директоров АО "Красноярский ТИЗИС", подозреваемый по делу о хищении 900 миллионов рублей, был задержан в июне в московском аэропорту "Внуково". Позже суд Центрального района Красноярска поместил его под стражу. По статье "Мошенничество в особо крупном размере" Митволю грозит до 10 лет лишения свободы.
Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза* - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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ПроисшествияАндрей КарауловОлег МитвольИгорь СечинМоскваРоснефтьФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)РоссияСамара
 
 
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