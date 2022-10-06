https://ria.ru/20221006/reyting-1821855218.html

Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Великобритании до негативного

Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Великобритании до негативного - РИА Новости, 06.10.2022

Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Великобритании до негативного

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило со стабильного до негативного прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T00:53

2022-10-06T00:53

2022-10-06T02:00

экономика

великобритания

fitch ratings

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило со стабильного до негативного прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте для Великобритании, сам рейтинг подтвержден на уровне "АA"."Агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Соединенного Королевства (UK) в иностранной валюте (LTFC) со стабильного на негативный и подтвердило РДЭ на уровне "AA", - говорится в сообщении агентства.Ранее британское правительство представило "план поддержки" экономики страны, который подразумевает масштабное снижение налогов. После этого доходность пятилетних гособлигаций страны выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6 процента, что означает снижение спроса на долговые бумаги страны. Курс фунта упал на 6,5 процента за несколько дней.

https://ria.ru/20220921/britantsy-1818482622.html

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экономика, великобритания, fitch ratings