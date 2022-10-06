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Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Великобритании до негативного - РИА Новости, 06.10.2022
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Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Великобритании до негативного
Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Великобритании до негативного - РИА Новости, 06.10.2022
Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Великобритании до негативного
Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило со стабильного до негативного прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T00:53
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экономика
великобритания
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило со стабильного до негативного прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте для Великобритании, сам рейтинг подтвержден на уровне "АA"."Агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Соединенного Королевства (UK) в иностранной валюте (LTFC) со стабильного на негативный и подтвердило РДЭ на уровне "AA", - говорится в сообщении агентства.Ранее британское правительство представило "план поддержки" экономики страны, который подразумевает масштабное снижение налогов. После этого доходность пятилетних гособлигаций страны выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6 процента, что означает снижение спроса на долговые бумаги страны. Курс фунта упал на 6,5 процента за несколько дней.
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экономика, великобритания, fitch ratings
Экономика, Великобритания, Fitch Ratings
00:53 06.10.2022 (обновлено: 02:00 06.10.2022)
 
Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Великобритании до негативного

Агентство Fitch ухудшило до негативного прогноз по рейтингу Великобритании на уровне "АA"

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в медиабанкВид на Лондон с южного берега Темзы
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Вид на Лондон с южного берега Темзы. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило со стабильного до негативного прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте для Великобритании, сам рейтинг подтвержден на уровне "АA".
"Агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Соединенного Королевства (UK) в иностранной валюте (LTFC) со стабильного на негативный и подтвердило РДЭ на уровне "AA", - говорится в сообщении агентства.
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ЭкономикаВеликобританияFitch Ratings
 
 
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