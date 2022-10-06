https://ria.ru/20221006/reyting-1821855218.html
Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Великобритании до негативного
Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Великобритании до негативного - РИА Новости, 06.10.2022
Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Великобритании до негативного
Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило со стабильного до негативного прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T00:53
2022-10-06T00:53
2022-10-06T02:00
экономика
великобритания
fitch ratings
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770292445_0:92:3072:1819_1920x0_80_0_0_abde86586402a5aa791c73d791f7472d.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило со стабильного до негативного прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте для Великобритании, сам рейтинг подтвержден на уровне "АA"."Агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Соединенного Королевства (UK) в иностранной валюте (LTFC) со стабильного на негативный и подтвердило РДЭ на уровне "AA", - говорится в сообщении агентства.Ранее британское правительство представило "план поддержки" экономики страны, который подразумевает масштабное снижение налогов. После этого доходность пятилетних гособлигаций страны выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6 процента, что означает снижение спроса на долговые бумаги страны. Курс фунта упал на 6,5 процента за несколько дней.
https://ria.ru/20220921/britantsy-1818482622.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770292445_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_07fae41607e9586f8f1c97ed428af097.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, великобритания, fitch ratings
Экономика, Великобритания, Fitch Ratings
00:53 06.10.2022 (обновлено: 02:00 06.10.2022)
Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Великобритании до негативного
Агентство Fitch ухудшило до негативного прогноз по рейтингу Великобритании на уровне "АA"