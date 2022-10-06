https://ria.ru/20221006/registr-1821861275.html

В России предложили создать регистр лиц, прошедших психиатрическое лечение

В России предложили создать регистр лиц, прошедших психиатрическое лечение - РИА Новости, 06.10.2022

В России предложили создать регистр лиц, прошедших психиатрическое лечение

В России необходимо создать федеральный регистр лиц, которые прошли принудительное психиатрическое лечение и находятся под диспансерным лечением, а также... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T03:23

2022-10-06T03:23

2022-10-06T03:24

ижевск

россия

госдума рф

единая россия

общество

стрельба в школе в ижевске

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В России необходимо создать федеральный регистр лиц, которые прошли принудительное психиатрическое лечение и находятся под диспансерным лечением, а также обеспечить доступ ограниченному кругу медработников и сотрудникам правоохранительных органов к регистру для предотвращения трагедий, как в школе Ижевска, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по охране здоровья, член президиума генсовета "Единой России" Дмитрий Хубезов.Он отметил, что предложения прорабатываются в комитете Госдумы по охране здоровья и в партии "Единая Россия", они смогут решить "многие проблемы, с которыми нам приходится сталкиваться в последнее время". По его словам, трагедии в средней школе в Ижевске "могло и не случиться" - нападавший находился на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом "вялотекущая шизофрения"."Однако ему каким-то образом все же удалось приобрести травматическое оружие, позже переделанное под боевые патроны... Но одно можно сказать со всей определенностью уже сегодня. Будь у нас единый регистр лиц, состоящих на психиатрическом учете, соблюдайся законодательно установленный контроль за их состоянием, поведением, перемещениями, - ижевской трагедии могло бы не быть" , - подчеркнул Хубезов.В школе №88 в Ижевске 26 сентября ее бывший ученик застрелил 17 человек, ранил несколько десятков, а после покончил с собой. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. По данным властей, открывший стрельбу состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

https://ria.ru/20221003/izhevsk-1821175098.html

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ижевск, россия, госдума рф, единая россия, общество, стрельба в школе в ижевске