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В России предложили создать регистр лиц, прошедших психиатрическое лечение
В России предложили создать регистр лиц, прошедших психиатрическое лечение - РИА Новости, 06.10.2022
В России предложили создать регистр лиц, прошедших психиатрическое лечение
В России необходимо создать федеральный регистр лиц, которые прошли принудительное психиатрическое лечение и находятся под диспансерным лечением, а также... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T03:23
2022-10-06T03:23
2022-10-06T03:24
ижевск
россия
госдума рф
единая россия
общество
стрельба в школе в ижевске
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В России необходимо создать федеральный регистр лиц, которые прошли принудительное психиатрическое лечение и находятся под диспансерным лечением, а также обеспечить доступ ограниченному кругу медработников и сотрудникам правоохранительных органов к регистру для предотвращения трагедий, как в школе Ижевска, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по охране здоровья, член президиума генсовета "Единой России" Дмитрий Хубезов.Он отметил, что предложения прорабатываются в комитете Госдумы по охране здоровья и в партии "Единая Россия", они смогут решить "многие проблемы, с которыми нам приходится сталкиваться в последнее время". По его словам, трагедии в средней школе в Ижевске "могло и не случиться" - нападавший находился на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом "вялотекущая шизофрения"."Однако ему каким-то образом все же удалось приобрести травматическое оружие, позже переделанное под боевые патроны... Но одно можно сказать со всей определенностью уже сегодня. Будь у нас единый регистр лиц, состоящих на психиатрическом учете, соблюдайся законодательно установленный контроль за их состоянием, поведением, перемещениями, - ижевской трагедии могло бы не быть" , - подчеркнул Хубезов.В школе №88 в Ижевске 26 сентября ее бывший ученик застрелил 17 человек, ранил несколько десятков, а после покончил с собой. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. По данным властей, открывший стрельбу состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
https://ria.ru/20221003/izhevsk-1821175098.html
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ижевск, россия, госдума рф, единая россия, общество, стрельба в школе в ижевске
Ижевск, Россия, Госдума РФ, Единая Россия, Общество, Стрельба в школе в Ижевске
03:23 06.10.2022 (обновлено: 03:24 06.10.2022)
В России предложили создать регистр лиц, прошедших психиатрическое лечение
Депутат Госдумы Хубезов предложил создать регистр лиц, прошедших психиатрическое лечение
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В России необходимо создать федеральный регистр лиц, которые прошли принудительное психиатрическое лечение и находятся под диспансерным лечением, а также обеспечить доступ ограниченному кругу медработников и сотрудникам правоохранительных органов к регистру для предотвращения трагедий, как в школе Ижевска, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по охране здоровья, член президиума генсовета "Единой России" Дмитрий Хубезов.
"Безусловно, для предотвращения подобных ситуаций необходим целый комплекс мер... В первую очередь следует: создать федеральный регистр лиц, прошедших принудительное лечение и находящихся под диспансерным наблюдением; обеспечить доступ к регистру ограниченного круга медработников (психиатры и психотерапевты), а также, возможно, сотрудников правоохранительных органов, учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сказал Хубезов.
Он отметил, что предложения прорабатываются в комитете Госдумы по охране здоровья и в партии "Единая Россия", они смогут решить "многие проблемы, с которыми нам приходится сталкиваться в последнее время". По его словам, трагедии в средней школе в Ижевске "могло и не случиться" - нападавший находился на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом "вялотекущая шизофрения".
"Однако ему каким-то образом все же удалось приобрести травматическое оружие, позже переделанное под боевые патроны... Но одно можно сказать со всей определенностью уже сегодня. Будь у нас единый регистр лиц, состоящих на психиатрическом учете, соблюдайся законодательно установленный контроль за их состоянием, поведением, перемещениями, - ижевской трагедии могло бы не быть" , - подчеркнул Хубезов.
В школе №88 в Ижевске 26 сентября ее бывший ученик застрелил 17 человек, ранил несколько десятков, а после покончил с собой. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. По данным властей, открывший стрельбу состоял на учете в психоневрологическом диспансере.