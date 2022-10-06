https://ria.ru/20221006/referendumy-1822075737.html

Россия призвала страны ООН принять новую реальность по итогам референдумов

Россия призвала страны ООН принять новую реальность по итогам референдумов - РИА Новости, 06.10.2022

Россия призвала страны ООН принять новую реальность по итогам референдумов

Россия призывает страны ООН принять новую реальность, касающуюся прошедших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов, заявил на заседании... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T19:57

2022-10-06T19:57

2022-10-06T20:29

в мире

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

херсонская область

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152887/87/1528878752_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4fd32e0e07ec12c628badcb22ff3037b.jpg

ООН, 6 окт - РИА Новости. Россия призывает страны ООН принять новую реальность, касающуюся прошедших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов."Международные наблюдатели, в том числе из Италии, ФРГ, Венесуэлы, Латвии и других стран – всего более 130 человек, следившие за ходом референдумов, признали их итоги легитимными. Призываем государства-члены ООН принять новую неизбежную реальность, продиктованную самой жизнью и опирающуюся на свободное волеизъявление людей", - сказал Воронцов.По его словам, "правда пробьет себе дорогу, хотят этого на Западе или нет".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20220928/referendum-1820056526.html

https://ria.ru/20221005/rezolyutsiya-1821846886.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), херсонская область , запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, генеральная ассамблея оон