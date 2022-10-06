https://ria.ru/20221006/referendumy-1822075737.html
Россия призвала страны ООН принять новую реальность по итогам референдумов
Россия призвала страны ООН принять новую реальность по итогам референдумов - РИА Новости, 06.10.2022
Россия призвала страны ООН принять новую реальность по итогам референдумов
Россия призывает страны ООН принять новую реальность, касающуюся прошедших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов, заявил на заседании... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T19:57
2022-10-06T19:57
2022-10-06T20:29
в мире
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
херсонская область
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152887/87/1528878752_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4fd32e0e07ec12c628badcb22ff3037b.jpg
ООН, 6 окт - РИА Новости. Россия призывает страны ООН принять новую реальность, касающуюся прошедших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов."Международные наблюдатели, в том числе из Италии, ФРГ, Венесуэлы, Латвии и других стран – всего более 130 человек, следившие за ходом референдумов, признали их итоги легитимными. Призываем государства-члены ООН принять новую неизбежную реальность, продиктованную самой жизнью и опирающуюся на свободное волеизъявление людей", - сказал Воронцов.По его словам, "правда пробьет себе дорогу, хотят этого на Западе или нет".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20220928/referendum-1820056526.html
https://ria.ru/20221005/rezolyutsiya-1821846886.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152887/87/1528878752_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_67f5a331a49eebe08333af389564ce8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), херсонская область , запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Херсонская область , Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, Генеральная Ассамблея ООН
19:57 06.10.2022 (обновлено: 20:29 06.10.2022)
Россия призвала страны ООН принять новую реальность по итогам референдумов
МИД: Россия призвала страны ООН принять новую реальность по итогам прошедших референдумов