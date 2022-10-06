Рейтинг@Mail.ru
Россия призвала страны ООН принять новую реальность по итогам референдумов - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221006/referendumy-1822075737.html
Россия призвала страны ООН принять новую реальность по итогам референдумов
Россия призвала страны ООН принять новую реальность по итогам референдумов - РИА Новости, 06.10.2022
Россия призвала страны ООН принять новую реальность по итогам референдумов
Россия призывает страны ООН принять новую реальность, касающуюся прошедших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов, заявил на заседании... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T19:57
2022-10-06T20:29
в мире
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
херсонская область
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152887/87/1528878752_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4fd32e0e07ec12c628badcb22ff3037b.jpg
ООН, 6 окт - РИА Новости. Россия призывает страны ООН принять новую реальность, касающуюся прошедших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов."Международные наблюдатели, в том числе из Италии, ФРГ, Венесуэлы, Латвии и других стран – всего более 130 человек, следившие за ходом референдумов, признали их итоги легитимными. Призываем государства-члены ООН принять новую неизбежную реальность, продиктованную самой жизнью и опирающуюся на свободное волеизъявление людей", - сказал Воронцов.По его словам, "правда пробьет себе дорогу, хотят этого на Западе или нет".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20220928/referendum-1820056526.html
https://ria.ru/20221005/rezolyutsiya-1821846886.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152887/87/1528878752_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_67f5a331a49eebe08333af389564ce8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), херсонская область , запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Херсонская область , Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, Генеральная Ассамблея ООН
19:57 06.10.2022 (обновлено: 20:29 06.10.2022)
 
Россия призвала страны ООН принять новую реальность по итогам референдумов

МИД: Россия призвала страны ООН принять новую реальность по итогам прошедших референдумов

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в медиабанкШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 6 окт - РИА Новости. Россия призывает страны ООН принять новую реальность, касающуюся прошедших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов.
"Международные наблюдатели, в том числе из Италии, ФРГ, Венесуэлы, Латвии и других стран – всего более 130 человек, следившие за ходом референдумов, признали их итоги легитимными. Призываем государства-члены ООН принять новую неизбежную реальность, продиктованную самой жизнью и опирающуюся на свободное волеизъявление людей", - сказал Воронцов.
Иностранные наблюдатели следят за подсчетом голосов после закрытия избирательного участка в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 14:01
Наблюдатели на референдуме в Донбассе заявили, что не боятся санкций
По его словам, "правда пробьет себе дорогу, хотят этого на Западе или нет".
"Все попытки отрицать новую реальность уйдут в небытие, а воля людей останется", - указал он.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Бюллетени во время подсчета голосов после закрытия избирательного участка в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 23:04
Источник: США склоняют страны к поддержке резолюции против референдумов
 
В миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Херсонская областьЗапорожская областьРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в ДонбассеГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала