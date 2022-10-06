12:43 06.10.2022 (обновлено: 12:47 06.10.2022)
Липецкая область на "Золотой осени" представила разработки с сфере АПК
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиСтенд Липецкой области на Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2022"
Стенд Липецкой области на Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2022"
ЛИПЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Полтора десятка ведущих сельхозпредприятий Липецкой области представили свою технику, инновационные разработки в сфере АПК и продукцию на проходящей в Москве ежегодной Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2022", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, Липецкую область на выставке достижений сельского хозяйства представляют более 15 агропромышленных компаний. Липчане привезли яблоки, соки, сыры, выпечку, мясную и молочную продукцию, овощи, а также макет маслоэкстракционного завода, открытого в этом году в регионе, и образцы продукции предприятия. Липецкие животноводы представляют на выставке лучших коров голштинской и красно-пёстрой пород.
"Нам есть что показать. Наши аграрии применяют передовые научные достижения, модернизируют производства, благодаря чему развивается отрасль и регион", – сказал глава региона.
В настоящее время в области в сфере АПК реализуются проекты на сумму 60 миллиардов рублей.