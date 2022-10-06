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Липецкая область на "Золотой осени" представила разработки с сфере АПК - РИА Новости, 06.10.2022
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Липецкая область
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Липецкая область на "Золотой осени" представила разработки с сфере АПК
Липецкая область на "Золотой осени" представила разработки с сфере АПК - РИА Новости, 06.10.2022
Липецкая область на "Золотой осени" представила разработки с сфере АПК
Полтора десятка ведущих сельхозпредприятий Липецкой области представили свою технику, инновационные разработки в сфере АПК и продукцию на проходящей в Москве... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T12:43
2022-10-06T12:47
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
экономика
технологии
золотая осень (выставка)
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ЛИПЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Полтора десятка ведущих сельхозпредприятий Липецкой области представили свою технику, инновационные разработки в сфере АПК и продукцию на проходящей в Москве ежегодной Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2022", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, Липецкую область на выставке достижений сельского хозяйства представляют более 15 агропромышленных компаний. Липчане привезли яблоки, соки, сыры, выпечку, мясную и молочную продукцию, овощи, а также макет маслоэкстракционного завода, открытого в этом году в регионе, и образцы продукции предприятия. Липецкие животноводы представляют на выставке лучших коров голштинской и красно-пёстрой пород."Нам есть что показать. Наши аграрии применяют передовые научные достижения, модернизируют производства, благодаря чему развивается отрасль и регион", – сказал глава региона.В настоящее время в области в сфере АПК реализуются проекты на сумму 60 миллиардов рублей.
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липецкая область, игорь артамонов, экономика, технологии, золотая осень (выставка)
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Экономика, Технологии, Золотая осень (выставка)
12:43 06.10.2022 (обновлено: 12:47 06.10.2022)
 

Липецкая область на "Золотой осени" представила разработки с сфере АПК

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиСтенд Липецкой области на Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2022"
Стенд Липецкой области на Всероссийской агропромышленной выставке Золотая осень – 2022 - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Стенд Липецкой области на Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2022"
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ЛИПЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Полтора десятка ведущих сельхозпредприятий Липецкой области представили свою технику, инновационные разработки в сфере АПК и продукцию на проходящей в Москве ежегодной Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2022", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, Липецкую область на выставке достижений сельского хозяйства представляют более 15 агропромышленных компаний. Липчане привезли яблоки, соки, сыры, выпечку, мясную и молочную продукцию, овощи, а также макет маслоэкстракционного завода, открытого в этом году в регионе, и образцы продукции предприятия. Липецкие животноводы представляют на выставке лучших коров голштинской и красно-пёстрой пород.
"Нам есть что показать. Наши аграрии применяют передовые научные достижения, модернизируют производства, благодаря чему развивается отрасль и регион", – сказал глава региона.
В настоящее время в области в сфере АПК реализуются проекты на сумму 60 миллиардов рублей.
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30 сентября, 10:46Липецкая область
Липецкая область получит почти 300 млн рублей на поддержку АПК
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновЭкономикаТехнологииЗолотая осень (выставка)
 
 
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