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Липецкая область на "Золотой осени" представила разработки с сфере АПК

Липецкая область на "Золотой осени" представила разработки с сфере АПК - РИА Новости, 06.10.2022

Липецкая область на "Золотой осени" представила разработки с сфере АПК

Полтора десятка ведущих сельхозпредприятий Липецкой области представили свою технику, инновационные разработки в сфере АПК и продукцию на проходящей в Москве... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T12:43

2022-10-06T12:43

2022-10-06T12:47

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

экономика

технологии

золотая осень (выставка)

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ЛИПЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Полтора десятка ведущих сельхозпредприятий Липецкой области представили свою технику, инновационные разработки в сфере АПК и продукцию на проходящей в Москве ежегодной Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2022", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, Липецкую область на выставке достижений сельского хозяйства представляют более 15 агропромышленных компаний. Липчане привезли яблоки, соки, сыры, выпечку, мясную и молочную продукцию, овощи, а также макет маслоэкстракционного завода, открытого в этом году в регионе, и образцы продукции предприятия. Липецкие животноводы представляют на выставке лучших коров голштинской и красно-пёстрой пород."Нам есть что показать. Наши аграрии применяют передовые научные достижения, модернизируют производства, благодаря чему развивается отрасль и регион", – сказал глава региона.В настоящее время в области в сфере АПК реализуются проекты на сумму 60 миллиардов рублей.

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липецкая область

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, экономика, технологии, золотая осень (выставка)