https://ria.ru/20221006/rassledovanie-1821885598.html

"Похищенная" сотрудница ОАК скрывалась от кредиторов, сообщил источник

"Похищенная" сотрудница ОАК скрывалась от кредиторов, сообщил источник - РИА Новости, 06.10.2022

"Похищенная" сотрудница ОАК скрывалась от кредиторов, сообщил источник

Сотрудница "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Вера Майорова, якобы похищенная в Мокве, на самом деле пыталась скрыться от кредиторов, сообщил РИА... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T10:02

2022-10-06T10:02

2022-10-06T10:02

происшествия

telegram (приложение)

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Сотрудница "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Вера Майорова, якобы похищенная в Мокве, на самом деле пыталась скрыться от кредиторов, сообщил РИА Новости информированный источник.О похищении 67-летней заместителя начальника одного из отделов ОАК в четверг утром написал Telegram-канал Baza. По информации издания, сыну женщины позвонил некий человек, рассказавший, что Майорова "заняла деньги у уважаемых людей и не отдала их", за что и была похищена, причем еще две недели назад."На самом деле Майорова перед исчезновением оформила много кредитов, а после попыталась скрыться", - объяснил источник РИА Новости.Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова подтвердила РИА Новости, что женщина найдена, не раскрывая, однако, обстоятельства исчезновения."В рамках расследования уголовного дела женщина была найдена. Следствием установлено, что в отношении нее действий, угрожающих жизни и здоровью, не совершалось", - сказала Иванова.

https://ria.ru/20181010/1530325733.html

https://ria.ru/20220215/studentka-1772940900.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, telegram (приложение)