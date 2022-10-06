https://ria.ru/20221006/rassledovanie-1821885598.html
"Похищенная" сотрудница ОАК скрывалась от кредиторов, сообщил источник
"Похищенная" сотрудница ОАК скрывалась от кредиторов, сообщил источник - РИА Новости, 06.10.2022
"Похищенная" сотрудница ОАК скрывалась от кредиторов, сообщил источник
Сотрудница "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Вера Майорова, якобы похищенная в Мокве, на самом деле пыталась скрыться от кредиторов, сообщил РИА... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T10:02
2022-10-06T10:02
2022-10-06T10:02
происшествия
telegram (приложение)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Сотрудница "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Вера Майорова, якобы похищенная в Мокве, на самом деле пыталась скрыться от кредиторов, сообщил РИА Новости информированный источник.О похищении 67-летней заместителя начальника одного из отделов ОАК в четверг утром написал Telegram-канал Baza. По информации издания, сыну женщины позвонил некий человек, рассказавший, что Майорова "заняла деньги у уважаемых людей и не отдала их", за что и была похищена, причем еще две недели назад."На самом деле Майорова перед исчезновением оформила много кредитов, а после попыталась скрыться", - объяснил источник РИА Новости.Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова подтвердила РИА Новости, что женщина найдена, не раскрывая, однако, обстоятельства исчезновения."В рамках расследования уголовного дела женщина была найдена. Следствием установлено, что в отношении нее действий, угрожающих жизни и здоровью, не совершалось", - сказала Иванова.
https://ria.ru/20181010/1530325733.html
https://ria.ru/20220215/studentka-1772940900.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, telegram (приложение)
Происшествия, Telegram (приложение)
"Похищенная" сотрудница ОАК скрывалась от кредиторов, сообщил источник
Якобы похищенная в Москве сотрудница ОАК Вера Майорова скрывалась от кредиторов
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Сотрудница "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Вера Майорова, якобы похищенная в Мокве, на самом деле пыталась скрыться от кредиторов, сообщил РИА Новости информированный источник.
О похищении 67-летней заместителя начальника одного из отделов ОАК в четверг утром написал Telegram
-канал Baza. По информации издания, сыну женщины позвонил некий человек, рассказавший, что Майорова "заняла деньги у уважаемых людей и не отдала их", за что и была похищена, причем еще две недели назад.
"На самом деле Майорова перед исчезновением оформила много кредитов, а после попыталась скрыться", - объяснил источник РИА Новости.
Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова подтвердила РИА Новости, что женщина найдена, не раскрывая, однако, обстоятельства исчезновения.
"В рамках расследования уголовного дела женщина была найдена. Следствием установлено, что в отношении нее действий, угрожающих жизни и здоровью, не совершалось", - сказала Иванова.