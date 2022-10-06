Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали о расследовании причин терактов на "Северных потоках" - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221006/rassledovanie-1821871389.html
В МИД рассказали о расследовании причин терактов на "Северных потоках"
В МИД рассказали о расследовании причин терактов на "Северных потоках" - РИА Новости, 06.10.2022
В МИД рассказали о расследовании причин терактов на "Северных потоках"
Москва для выяснения причин терактов, произошедших на "Северных потоках", "рассматривает все опции", заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T08:20
2022-10-06T08:22
москва
россия
северный поток
авария на "северных потоках"
в мире
сергей вершинин
германия
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820093854_0:6:960:546_1920x0_80_0_0_1bb310cc322ba460b6a0bee7bdb68022.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва для выяснения причин терактов, произошедших на "Северных потоках", "рассматривает все опции", заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Вершинин."Рассматриваются все опции", - заявил он, отвечая на вопрос о возможных шагах Москвы по выяснению причин терактов в случае пробуксовки расследования.Ранее Вершинин заявил, что Москва выступает за международное расследование при участии РФ и ФРГ терактов на "Северных потоках".Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно."Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
https://radiosputnik.ria.ru/20221005/zakharova-1821836572.html
https://ria.ru/20221005/rassledovanie-1821813909.html
москва
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820093854_113:0:848:551_1920x0_80_0_0_5c77c09d0cece610f4ce28c04b4baaec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, северный поток, авария на "северных потоках", в мире, сергей вершинин, германия, газпром, северный поток — 2
Москва, Россия, Северный поток, Авария на "Северных потоках", В мире, Сергей Вершинин, Германия, Газпром, Северный поток — 2
08:20 06.10.2022 (обновлено: 08:22 06.10.2022)
 
В МИД рассказали о расследовании причин терактов на "Северных потоках"

МИД: Москва для выяснения причин терактов на "Северных потоках" рассматривает все опции

© Фото : KustbevakningenМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Фото : Kustbevakningen
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва для выяснения причин терактов, произошедших на "Северных потоках", "рассматривает все опции", заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Вершинин.
"Рассматриваются все опции", - заявил он, отвечая на вопрос о возможных шагах Москвы по выяснению причин терактов в случае пробуксовки расследования.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
Вчера, 21:51В мире
Захарова призвала ЕС признать правду о ЧП на "Северных потоках"
Ранее Вершинин заявил, что Москва выступает за международное расследование при участии РФ и ФРГ терактов на "Северных потоках".
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
"Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 1 - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
Вчера, 19:32
В Лондоне хотят исключить Россию из расследования по "Северным потокам"
 
МоскваРоссияСеверный потокАвария на "Северных потоках"В миреСергей ВершининГерманияГазпромСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала