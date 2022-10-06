https://ria.ru/20221006/rassledovanie-1821871389.html
В МИД рассказали о расследовании причин терактов на "Северных потоках"
В МИД рассказали о расследовании причин терактов на "Северных потоках" - РИА Новости, 06.10.2022
В МИД рассказали о расследовании причин терактов на "Северных потоках"
Москва для выяснения причин терактов, произошедших на "Северных потоках", "рассматривает все опции", заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T08:20
2022-10-06T08:20
2022-10-06T08:22
москва
россия
северный поток
авария на "северных потоках"
в мире
сергей вершинин
германия
газпром
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва для выяснения причин терактов, произошедших на "Северных потоках", "рассматривает все опции", заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Вершинин."Рассматриваются все опции", - заявил он, отвечая на вопрос о возможных шагах Москвы по выяснению причин терактов в случае пробуксовки расследования.Ранее Вершинин заявил, что Москва выступает за международное расследование при участии РФ и ФРГ терактов на "Северных потоках".Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно."Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
https://radiosputnik.ria.ru/20221005/zakharova-1821836572.html
https://ria.ru/20221005/rassledovanie-1821813909.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, россия, северный поток, авария на "северных потоках", в мире, сергей вершинин, германия, газпром, северный поток — 2
Москва, Россия, Северный поток, Авария на "Северных потоках", В мире, Сергей Вершинин, Германия, Газпром, Северный поток — 2
08:20 06.10.2022 (обновлено: 08:22 06.10.2022)
В МИД рассказали о расследовании причин терактов на "Северных потоках"
МИД: Москва для выяснения причин терактов на "Северных потоках" рассматривает все опции