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Полиция Нью-Йорка пока никого не поймала за порчу фасада консульства России - РИА Новости, 06.10.2022
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Полиция Нью-Йорка пока никого не поймала за порчу фасада консульства России
Полиция Нью-Йорка пока никого не поймала за порчу фасада консульства России - РИА Новости, 06.10.2022
Полиция Нью-Йорка пока никого не поймала за порчу фасада консульства России
Полиция Нью-Йорка пока не арестовала тех, кто облил красной краской здание консульство РФ, расследование продолжается, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T07:07
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НЬЮ-ЙОРК, 6 окт – РИА Новости. Полиция Нью-Йорка пока не арестовала тех, кто облил красной краской здание консульство РФ, расследование продолжается, сообщили РИА Новости в пресс-службе полицейского управления города.В ночь на 30 сентября неизвестные облили здание консульства РФ в Нью-Йорке красной краской, ущерб оценивается как серьезный.Ранее полиция сообщала, что инцидент был признан как, "возможно, связанный с неприязнью".Как сообщили РИА Новости в дипмиссии, здание консульства построено в начале XX века, входит в список исторических ценностей Нью-Йорка и подлежит сохранению в неизменном виде.
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в мире, нью-йорк (город), россия
В мире, Нью-Йорк (город), Россия
07:07 06.10.2022
 
Полиция Нью-Йорка пока никого не поймала за порчу фасада консульства России

Полиция Нью-Йорка пока не арестовала тех, кто облил краской здание консульства России

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в медиабанкМашина полиции на одной из улиц Нью-Йорка
Машина полиции на одной из улиц Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Машина полиции на одной из улиц Нью-Йорка. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 6 окт – РИА Новости. Полиция Нью-Йорка пока не арестовала тех, кто облил красной краской здание консульство РФ, расследование продолжается, сообщили РИА Новости в пресс-службе полицейского управления города.
"На данный момент новостей нет, арестов не было, расследование продолжается", - сказал собеседник агентства.
В ночь на 30 сентября неизвестные облили здание консульства РФ в Нью-Йорке красной краской, ущерб оценивается как серьезный.
Ранее полиция сообщала, что инцидент был признан как, "возможно, связанный с неприязнью".
Как сообщили РИА Новости в дипмиссии, здание консульства построено в начале XX века, входит в список исторических ценностей Нью-Йорка и подлежит сохранению в неизменном виде.
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