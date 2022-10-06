https://ria.ru/20221006/rassledovanie-1821866010.html

Полиция Нью-Йорка пока никого не поймала за порчу фасада консульства России

Полиция Нью-Йорка пока никого не поймала за порчу фасада консульства России - РИА Новости, 06.10.2022

Полиция Нью-Йорка пока никого не поймала за порчу фасада консульства России

Полиция Нью-Йорка пока не арестовала тех, кто облил красной краской здание консульство РФ, расследование продолжается, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T07:07

2022-10-06T07:07

2022-10-06T07:07

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НЬЮ-ЙОРК, 6 окт – РИА Новости. Полиция Нью-Йорка пока не арестовала тех, кто облил красной краской здание консульство РФ, расследование продолжается, сообщили РИА Новости в пресс-службе полицейского управления города.В ночь на 30 сентября неизвестные облили здание консульства РФ в Нью-Йорке красной краской, ущерб оценивается как серьезный.Ранее полиция сообщала, что инцидент был признан как, "возможно, связанный с неприязнью".Как сообщили РИА Новости в дипмиссии, здание консульства построено в начале XX века, входит в список исторических ценностей Нью-Йорка и подлежит сохранению в неизменном виде.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750874826.html

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