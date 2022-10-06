https://ria.ru/20221006/raketa-1821997907.html

Украинские войска выпустили по Донецку ракету HARM

Украинские войска выпустили по Донецку ракету HARM - РИА Новости, 06.10.2022

Украинские войска выпустили по Донецку ракету HARM

Украинские войска выпустили по Пролетарскому району Донецка американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету HARM, сообщило в четверг... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T15:54

2022-10-06T15:54

2022-10-06T16:04

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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сцкк

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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Пролетарскому району Донецка американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету HARM, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.28 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Комар – город Донецк (Пролетарский район): выпущена ракета AGM-88 HARM", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile) была принята на вооружение военно-воздушных сил США в 1983 году. Максимальная скорость ракеты заявляется в 2 280 километров в час или 630 метров в секунду, дальность действия – до 100 километров при применении с больших высот. Для сравнения: максимальная скорость российских противорадиолокационных ракет Х-31 и Х-58 превышает 1000 и 1 100 метров в секунду соответственно, а дальность пуска составляет свыше 200 километров.

https://ria.ru/20221006/zaporozhe-1821979393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк