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Украинские войска выпустили по Донецку ракету HARM - РИА Новости, 06.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221006/raketa-1821997907.html
Украинские войска выпустили по Донецку ракету HARM
Украинские войска выпустили по Донецку ракету HARM - РИА Новости, 06.10.2022
Украинские войска выпустили по Донецку ракету HARM
Украинские войска выпустили по Пролетарскому району Донецка американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету HARM, сообщило в четверг... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T15:54
2022-10-06T16:04
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Пролетарскому району Донецка американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету HARM, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.28 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Комар – город Донецк (Пролетарский район): выпущена ракета AGM-88 HARM", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile) была принята на вооружение военно-воздушных сил США в 1983 году. Максимальная скорость ракеты заявляется в 2 280 километров в час или 630 метров в секунду, дальность действия – до 100 километров при применении с больших высот. Для сравнения: максимальная скорость российских противорадиолокационных ракет Х-31 и Х-58 превышает 1000 и 1 100 метров в секунду соответственно, а дальность пуска составляет свыше 200 километров.
https://ria.ru/20221006/zaporozhe-1821979393.html
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, СЦКК
15:54 06.10.2022 (обновлено: 16:04 06.10.2022)
 
Украинские войска выпустили по Донецку ракету HARM

Украинские войска выпустили по Донецку американскую ракету HARM

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Пролетарскому району Донецка американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету HARM, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.28 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Комар – город Донецк (Пролетарский район): выпущена ракета AGM-88 HARM", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile) была принята на вооружение военно-воздушных сил США в 1983 году. Максимальная скорость ракеты заявляется в 2 280 километров в час или 630 метров в секунду, дальность действия – до 100 километров при применении с больших высот. Для сравнения: максимальная скорость российских противорадиолокационных ракет Х-31 и Х-58 превышает 1000 и 1 100 метров в секунду соответственно, а дальность пуска составляет свыше 200 километров.
Автомобили в очереди у контрольно-пропускного пункта Васильевка в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
14:50Специальная военная операция на Украине
Украина не пускает автомобили на освобожденную часть Запорожской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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