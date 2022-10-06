https://ria.ru/20221006/pvo-1821990367.html

Киев пересматривает приоритеты в поставках оружия Западом, пишут СМИ

Киев пересматривает приоритеты в поставках оружия Западом, пишут СМИ - РИА Новости, 06.10.2022

Киев пересматривает приоритеты в поставках оружия Западом, пишут СМИ

Киев пересматривает список приоритетов относительно поставок вооружения странами Запада, на фоне опасений, что РФ усилит ракетные удары, теперь его возглавляют... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T15:25

2022-10-06T15:25

2022-10-06T15:25

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Киев пересматривает список приоритетов относительно поставок вооружения странами Запада, на фоне опасений, что РФ усилит ракетные удары, теперь его возглавляют новые системы ПВО, пишет газета Politico."Киев пересматривает список вооружений, который хочет получить от западных стран... Во главе списка стоят новые системы ПВО ", - пишет газета.Как отмечается, изменение приоритетов со стороны Киева происходит на фоне подготовки украинских войск к ожесточенным боям зимой, а также из-за опасений, что РФ может усилить ракетные удары.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221006/ukraina-1821960361.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, украина