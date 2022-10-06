Рейтинг@Mail.ru
Киев пересматривает приоритеты в поставках оружия Западом, пишут СМИ - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221006/pvo-1821990367.html
Киев пересматривает приоритеты в поставках оружия Западом, пишут СМИ
Киев пересматривает приоритеты в поставках оружия Западом, пишут СМИ - РИА Новости, 06.10.2022
Киев пересматривает приоритеты в поставках оружия Западом, пишут СМИ
Киев пересматривает список приоритетов относительно поставок вооружения странами Запада, на фоне опасений, что РФ усилит ракетные удары, теперь его возглавляют... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T15:25
2022-10-06T15:25
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815241565_0:0:2785:1568_1920x0_80_0_0_5ccbbb915bfe331db26923b9dbdc5c8a.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Киев пересматривает список приоритетов относительно поставок вооружения странами Запада, на фоне опасений, что РФ усилит ракетные удары, теперь его возглавляют новые системы ПВО, пишет газета Politico."Киев пересматривает список вооружений, который хочет получить от западных стран... Во главе списка стоят новые системы ПВО ", - пишет газета.Как отмечается, изменение приоритетов со стороны Киева происходит на фоне подготовки украинских войск к ожесточенным боям зимой, а также из-за опасений, что РФ может усилить ракетные удары.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221006/ukraina-1821960361.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815241565_129:0:2640:1883_1920x0_80_0_0_74c7803ffd77bd2fafba7632e649d4a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина
15:25 06.10.2022
 
Киев пересматривает приоритеты в поставках оружия Западом, пишут СМИ

Politico: Киев пересматривает приоритеты в поставках оружия Западом в пользу систем ПВО

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Киев пересматривает список приоритетов относительно поставок вооружения странами Запада, на фоне опасений, что РФ усилит ракетные удары, теперь его возглавляют новые системы ПВО, пишет газета Politico.
"Киев пересматривает список вооружений, который хочет получить от западных стран... Во главе списка стоят новые системы ПВО ", - пишет газета.
Как отмечается, изменение приоритетов со стороны Киева происходит на фоне подготовки украинских войск к ожесточенным боям зимой, а также из-за опасений, что РФ может усилить ракетные удары.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
13:39Специальная военная операция на Украине
В Киеве ответили на предложение Маска по урегулированию на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала