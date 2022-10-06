Киев пересматривает приоритеты в поставках оружия Западом, пишут СМИ
Politico: Киев пересматривает приоритеты в поставках оружия Западом в пользу систем ПВО
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные в Донецкой области
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Киев пересматривает список приоритетов относительно поставок вооружения странами Запада, на фоне опасений, что РФ усилит ракетные удары, теперь его возглавляют новые системы ПВО, пишет газета Politico.
"Киев пересматривает список вооружений, который хочет получить от западных стран... Во главе списка стоят новые системы ПВО ", - пишет газета.
Как отмечается, изменение приоритетов со стороны Киева происходит на фоне подготовки украинских войск к ожесточенным боям зимой, а также из-за опасений, что РФ может усилить ракетные удары.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.