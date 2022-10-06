https://ria.ru/20221006/putin-1821961969.html
Санкционное давление будет только усиливаться, заявил Путин
Санкционное давление будет только усиливаться, заявил Путин - РИА Новости, 06.10.2022
Санкционное давление будет только усиливаться, заявил Путин
Санкционное давление на РФ будет только усиливаться, нужно иметь гибкие планы действий и последовательно их исполнять, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:46
2022-10-06T13:46
2022-10-06T14:26
россия
владимир путин
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Санкционное давление на РФ будет только усиливаться, нужно иметь гибкие планы действий и последовательно их исполнять, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."Важно понимать, что санкционное давление на Россию будет только усиливаться, и нужно иметь в этой связи гибкие, эффективные планы действий, просчитанные как на ближайшую, так и на среднесрочную перспективу. И последовательно их исполнять", - сказал Путин.Запад уже усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221006/ogranicheniya-1821937882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика, санкции в отношении россии
Россия, Владимир Путин, Экономика, Санкции в отношении России
13:46 06.10.2022 (обновлено: 14:26 06.10.2022)
Санкционное давление будет только усиливаться, заявил Путин
Президент Путин заявил, что санкционное давление на Россию будет только усиливаться