https://ria.ru/20221006/putin-1821961969.html

Санкционное давление будет только усиливаться, заявил Путин

Санкционное давление будет только усиливаться, заявил Путин - РИА Новости, 06.10.2022

Санкционное давление будет только усиливаться, заявил Путин

Санкционное давление на РФ будет только усиливаться, нужно иметь гибкие планы действий и последовательно их исполнять, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T13:46

2022-10-06T13:46

2022-10-06T14:26

россия

владимир путин

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Санкционное давление на РФ будет только усиливаться, нужно иметь гибкие планы действий и последовательно их исполнять, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."Важно понимать, что санкционное давление на Россию будет только усиливаться, и нужно иметь в этой связи гибкие, эффективные планы действий, просчитанные как на ближайшую, так и на среднесрочную перспективу. И последовательно их исполнять", - сказал Путин.Запад уже усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221006/ogranicheniya-1821937882.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, экономика, санкции в отношении россии