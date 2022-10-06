Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал об улучшении ситуации на Артемовском направлении - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221006/pushilin-1821948111.html
Пушилин рассказал об улучшении ситуации на Артемовском направлении
Пушилин рассказал об улучшении ситуации на Артемовском направлении - РИА Новости, 06.10.2022
Пушилин рассказал об улучшении ситуации на Артемовском направлении
Ситуация на артемовском направлении в Донецкой Народной Республике продолжает улучшаться, украинские войска сдают определенные позиции, заявил в четверг врио... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:10
2022-10-06T13:31
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
черкасская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790815257_81:0:2218:1202_1920x0_80_0_0_4b7bb82d3092b033e9905914b9252e13.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Ситуация на артемовском направлении в Донецкой Народной Республике продолжает улучшаться, украинские войска сдают определенные позиции, заявил в четверг врио главы республики Денис Пушилин."(На артемовском направлении - ред.) ситуация продолжает улучшаться, в результате боев между ребятами из "Вагнера" и 53-й бригады ВСУ данная бригада была серьезно потрепана, и они совершили передислокацию в Черкасскую область на доукомплектование. Соответственно, мы сейчас видим по Артемовску - занимаются новые позиции, противник, я не скажу, что без боев, но зачастую мы видим, что они, не имея сил, не имея резервов, определенные позиции просто сдают сами", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
черкасская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790815257_145:0:2157:1509_1920x0_80_0_0_3f4eca0c4581a75a7dd2b0060a2825b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр, денис пушилин, в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, черкасская область
Специальная военная операция на Украине, Ситуация в ДНР и ЛНР, Денис Пушилин, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Черкасская область
13:10 06.10.2022 (обновлено: 13:31 06.10.2022)
 
Пушилин рассказал об улучшении ситуации на Артемовском направлении

Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ сами сдают определенные позиции на Артемовском направлении

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Ситуация на артемовском направлении в Донецкой Народной Республике продолжает улучшаться, украинские войска сдают определенные позиции, заявил в четверг врио главы республики Денис Пушилин.
"(На артемовском направлении - ред.) ситуация продолжает улучшаться, в результате боев между ребятами из "Вагнера" и 53-й бригады ВСУ данная бригада была серьезно потрепана, и они совершили передислокацию в Черкасскую область на доукомплектование. Соответственно, мы сейчас видим по Артемовску - занимаются новые позиции, противник, я не скажу, что без боев, но зачастую мы видим, что они, не имея сил, не имея резервов, определенные позиции просто сдают сами", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРДенис ПушилинВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЧеркасская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала