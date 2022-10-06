https://ria.ru/20221006/pushilin-1821948111.html
Пушилин рассказал об улучшении ситуации на Артемовском направлении
Пушилин рассказал об улучшении ситуации на Артемовском направлении - РИА Новости, 06.10.2022
Пушилин рассказал об улучшении ситуации на Артемовском направлении
Ситуация на артемовском направлении в Донецкой Народной Республике продолжает улучшаться, украинские войска сдают определенные позиции, заявил в четверг врио... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:10
2022-10-06T13:10
2022-10-06T13:31
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
черкасская область
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Ситуация на артемовском направлении в Донецкой Народной Республике продолжает улучшаться, украинские войска сдают определенные позиции, заявил в четверг врио главы республики Денис Пушилин."(На артемовском направлении - ред.) ситуация продолжает улучшаться, в результате боев между ребятами из "Вагнера" и 53-й бригады ВСУ данная бригада была серьезно потрепана, и они совершили передислокацию в Черкасскую область на доукомплектование. Соответственно, мы сейчас видим по Артемовску - занимаются новые позиции, противник, я не скажу, что без боев, но зачастую мы видим, что они, не имея сил, не имея резервов, определенные позиции просто сдают сами", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ситуация в днр и лнр, денис пушилин, в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, черкасская область
Специальная военная операция на Украине, Ситуация в ДНР и ЛНР, Денис Пушилин, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Черкасская область
13:10 06.10.2022 (обновлено: 13:31 06.10.2022)
Пушилин рассказал об улучшении ситуации на Артемовском направлении
Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ сами сдают определенные позиции на Артемовском направлении