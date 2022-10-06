Рейтинг@Mail.ru
Пеночки, скворцы, зяблики, дрозды и гуси улетят из Москвы к середине ноября - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20221006/ptitsy-1821982518.html
Пеночки, скворцы, зяблики, дрозды и гуси улетят из Москвы к середине ноября
Пеночки, скворцы, зяблики, дрозды и гуси улетят из Москвы к середине ноября - РИА Новости, 06.10.2022
Пеночки, скворцы, зяблики, дрозды и гуси улетят из Москвы к середине ноября
Пеночки, скворцы, зяблики, дрозды, чайки, чомги и дикие гуси улетят из Москвы на юг с середины октября по ноябрь, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T15:02
2022-10-06T15:02
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731329528_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_1fdda9330b3d2be4048ce9626b1ec9c1.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пеночки, скворцы, зяблики, дрозды, чайки, чомги и дикие гуси улетят из Москвы на юг с середины октября по ноябрь, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.В департаменте рассказали, что пережидать холода перелетные птицы будут в странах Африки, Юго-Восточной Азии, в южных регионах России и других теплых краях.Сообщается, что на природных территориях Москвы в разные периоды года можно встретить около 270 видов пернатых, причем около 100 из них – только летом.Там отметили, что этих птиц объединяет то, что они могут добыть себе корм и в холодное время года. Специалисты Мосприроды предупреждают, что начинать подкормку птиц нужно с учетом двух самых главных факторов: низкой температуры воздуха и постоянного снежного покрова.
https://ria.ru/20220929/ptitsy-1820599919.html
https://ria.ru/20220920/roliki-1818196604.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731329528_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_8ce5de6a83add1a4ec52663832c827c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мосприрода, москва, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосприрода, Москва, Общество
15:02 06.10.2022
 

Пеночки, скворцы, зяблики, дрозды и гуси улетят из Москвы к середине ноября

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкСерые гуси
Серые гуси - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Серые гуси
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пеночки, скворцы, зяблики, дрозды, чайки, чомги и дикие гуси улетят из Москвы на юг с середины октября по ноябрь, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В середине октября начнут отлет пеночки, скворцы, зяблики и большинство видов дроздов. Одними из самых последних, уже в конце октября - начале ноября, улетят чайки и чомги, которые известны также как большие поганки. В октябре и ноябре над Москвой можно увидеть стаи диких гусей, которые также довольно поздно отправляются на юг", - заявили в пресс-службе.
В департаменте рассказали, что пережидать холода перелетные птицы будут в странах Африки, Юго-Восточной Азии, в южных регионах России и других теплых краях.
Дятел на ветке дерева в парке Москвы - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 08:31Москва Сегодня: мегаполис для жизни
"Евразийский учет птиц" пройдет на природных территориях Москвы в выходные
Сообщается, что на природных территориях Москвы в разные периоды года можно встретить около 270 видов пернатых, причем около 100 из них – только летом.
"С нами останутся зимовать оседлые, зимующие виды, такие как синицы, воробьи, дятлы, да и те в случае нехватки корма могут кочевать и совершать перелеты в поисках пищи. К зимующим на природных территориях Москвы относятся также поползни, воробьи, пищухи, сороки, сойки. Дрозд-рябинник – самый многочисленный на природных территориях Москвы. Снегири, которых мы обычно замечаем лишь зимой, относятся к оседлым видам. Остаются на зимовку на московских территориях и некоторые виды водоплавающих птиц, например, кряквы. Они переживают зимы на незамерзающих водоемах", - добавили в пресс-службе.
Там отметили, что этих птиц объединяет то, что они могут добыть себе корм и в холодное время года. Специалисты Мосприроды предупреждают, что начинать подкормку птиц нужно с учетом двух самых главных факторов: низкой температуры воздуха и постоянного снежного покрова.
Оператор - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 16:34Москва Сегодня: мегаполис для жизни
МФЮА и Мосприрода будут снимать совместные эколого-просветительские ролики
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала