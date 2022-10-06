https://ria.ru/20221006/ptitsy-1821982518.html

Пеночки, скворцы, зяблики, дрозды и гуси улетят из Москвы к середине ноября

Пеночки, скворцы, зяблики, дрозды и гуси улетят из Москвы к середине ноября - РИА Новости, 06.10.2022

Пеночки, скворцы, зяблики, дрозды и гуси улетят из Москвы к середине ноября

Пеночки, скворцы, зяблики, дрозды, чайки, чомги и дикие гуси улетят из Москвы на юг с середины октября по ноябрь, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T15:02

2022-10-06T15:02

2022-10-06T15:02

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мосприрода

москва

общество

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пеночки, скворцы, зяблики, дрозды, чайки, чомги и дикие гуси улетят из Москвы на юг с середины октября по ноябрь, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.В департаменте рассказали, что пережидать холода перелетные птицы будут в странах Африки, Юго-Восточной Азии, в южных регионах России и других теплых краях.Сообщается, что на природных территориях Москвы в разные периоды года можно встретить около 270 видов пернатых, причем около 100 из них – только летом.Там отметили, что этих птиц объединяет то, что они могут добыть себе корм и в холодное время года. Специалисты Мосприроды предупреждают, что начинать подкормку птиц нужно с учетом двух самых главных факторов: низкой температуры воздуха и постоянного снежного покрова.

https://ria.ru/20220929/ptitsy-1820599919.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосприрода, москва, общество