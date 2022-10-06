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Пеночки, скворцы, зяблики, дрозды и гуси улетят из Москвы к середине ноября
Пеночки, скворцы, зяблики, дрозды и гуси улетят из Москвы к середине ноября - РИА Новости, 06.10.2022
Пеночки, скворцы, зяблики, дрозды и гуси улетят из Москвы к середине ноября
Пеночки, скворцы, зяблики, дрозды, чайки, чомги и дикие гуси улетят из Москвы на юг с середины октября по ноябрь, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T15:02
2022-10-06T15:02
2022-10-06T15:02
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пеночки, скворцы, зяблики, дрозды, чайки, чомги и дикие гуси улетят из Москвы на юг с середины октября по ноябрь, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.В департаменте рассказали, что пережидать холода перелетные птицы будут в странах Африки, Юго-Восточной Азии, в южных регионах России и других теплых краях.Сообщается, что на природных территориях Москвы в разные периоды года можно встретить около 270 видов пернатых, причем около 100 из них – только летом.Там отметили, что этих птиц объединяет то, что они могут добыть себе корм и в холодное время года. Специалисты Мосприроды предупреждают, что начинать подкормку птиц нужно с учетом двух самых главных факторов: низкой температуры воздуха и постоянного снежного покрова.
https://ria.ru/20220929/ptitsy-1820599919.html
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мосприрода, москва, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосприрода, Москва, Общество
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пеночки, скворцы, зяблики, дрозды, чайки, чомги и дикие гуси улетят из Москвы на юг с середины октября по ноябрь, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В середине октября начнут отлет пеночки, скворцы, зяблики и большинство видов дроздов. Одними из самых последних, уже в конце октября - начале ноября, улетят чайки и чомги, которые известны также как большие поганки. В октябре и ноябре над Москвой можно увидеть стаи диких гусей, которые также довольно поздно отправляются на юг", - заявили в пресс-службе.
В департаменте рассказали, что пережидать холода перелетные птицы будут в странах Африки, Юго-Восточной Азии, в южных регионах России и других теплых краях.
Сообщается, что на природных территориях Москвы в разные периоды года можно встретить около 270 видов пернатых, причем около 100 из них – только летом.
"С нами останутся зимовать оседлые, зимующие виды, такие как синицы, воробьи, дятлы, да и те в случае нехватки корма могут кочевать и совершать перелеты в поисках пищи. К зимующим на природных территориях Москвы
относятся также поползни, воробьи, пищухи, сороки, сойки. Дрозд-рябинник – самый многочисленный на природных территориях Москвы. Снегири, которых мы обычно замечаем лишь зимой, относятся к оседлым видам. Остаются на зимовку на московских территориях и некоторые виды водоплавающих птиц, например, кряквы. Они переживают зимы на незамерзающих водоемах", - добавили в пресс-службе.
Там отметили, что этих птиц объединяет то, что они могут добыть себе корм и в холодное время года. Специалисты Мосприроды предупреждают, что начинать подкормку птиц нужно с учетом двух самых главных факторов: низкой температуры воздуха и постоянного снежного покрова.