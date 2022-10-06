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Глава погранкомитета Белоруссии заявил о провокациях Польши - РИА Новости, 06.10.2022
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Глава погранкомитета Белоруссии заявил о провокациях Польши
Глава погранкомитета Белоруссии заявил о провокациях Польши - РИА Новости, 06.10.2022
Глава погранкомитета Белоруссии заявил о провокациях Польши
Глава погранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил о провокациях со стороны Польши и предупредил, что в случае ухудшения ситуации Минск отреагирует... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T17:13
2022-10-06T17:50
в мире
белоруссия
польша
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МИНСК, 6 окт — РИА Новости. Глава погранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил о провокациях со стороны Польши и предупредил, что в случае ухудшения ситуации Минск отреагирует моментально.Его слова приводит издание "Минская правда" в Telegram-канале."Будет хоть одна пуля в наших пограничников, ответ будет немедленный и жестокий", — сказал Лаппо. Он добавил, что обстановка на границе с Польшей сложная — постоянные провокации со стороны польских пограничников, которые стреляют в воздух и кричат.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна участвует в спецоперации на Украине, но своих военных туда не отправляет. По его словам, это участие заключается в оказании помощи украинским беженцам — ежедневно в страну прибывает около 400-500 человек.
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в мире, белоруссия, польша
В мире, Белоруссия, Польша
17:13 06.10.2022 (обновлено: 17:50 06.10.2022)
 
Глава погранкомитета Белоруссии заявил о провокациях Польши

Глава погранкомитета Белоруссии Лаппо заявил о провокациях Польши и предупредил об ответе

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкБелорусские пограничники
Белорусские пограничники - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 6 окт — РИА Новости. Глава погранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил о провокациях со стороны Польши и предупредил, что в случае ухудшения ситуации Минск отреагирует моментально.
Его слова приводит издание "Минская правда" в Telegram-канале.
"Будет хоть одна пуля в наших пограничников, ответ будет немедленный и жестокий", — сказал Лаппо.
Он добавил, что обстановка на границе с Польшей сложная — постоянные провокации со стороны польских пограничников, которые стреляют в воздух и кричат.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна участвует в спецоперации на Украине, но своих военных туда не отправляет. По его словам, это участие заключается в оказании помощи украинским беженцам — ежедневно в страну прибывает около 400-500 человек.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 17:23
Минск оценил возможность нападения сил НАТО, развернутых в соседних странах
 
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