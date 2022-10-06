https://ria.ru/20221006/provokatsii-1822027291.html

Глава погранкомитета Белоруссии заявил о провокациях Польши

Глава погранкомитета Белоруссии заявил о провокациях Польши - РИА Новости, 06.10.2022

Глава погранкомитета Белоруссии заявил о провокациях Польши

Глава погранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил о провокациях со стороны Польши и предупредил, что в случае ухудшения ситуации Минск отреагирует... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T17:13

2022-10-06T17:13

2022-10-06T17:50

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МИНСК, 6 окт — РИА Новости. Глава погранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил о провокациях со стороны Польши и предупредил, что в случае ухудшения ситуации Минск отреагирует моментально.Его слова приводит издание "Минская правда" в Telegram-канале."Будет хоть одна пуля в наших пограничников, ответ будет немедленный и жестокий", — сказал Лаппо. Он добавил, что обстановка на границе с Польшей сложная — постоянные провокации со стороны польских пограничников, которые стреляют в воздух и кричат.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна участвует в спецоперации на Украине, но своих военных туда не отправляет. По его словам, это участие заключается в оказании помощи украинским беженцам — ежедневно в страну прибывает около 400-500 человек.

https://ria.ru/20221006/nato-1822030224.html

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польша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белоруссия, польша