https://ria.ru/20221006/proizvodstvo-1821880016.html

В Чите запустили производство "Колы" для сохранения рабочих мест

В Чите запустили производство "Колы" для сохранения рабочих мест - РИА Новости, 06.10.2022

В Чите запустили производство "Колы" для сохранения рабочих мест

Компания "Читинские ключи" получила господдержку и запустила производство "Колы" для сохранения рабочих мест, сообщили в пресс-службе министерства... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T09:29

2022-10-06T09:29

2022-10-06T09:29

экономика

чита

забайкальский край

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ЧИТА, 6 окт - РИА Новости. Компания "Читинские ключи" получила господдержку и запустила производство "Колы" для сохранения рабочих мест, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития Забайкальского края."У нашей "Колы" особенный вкус. На производстве уверяют, что используется секретный ингредиент. Как и у той "Кока-колы", известной на весь мир. Благодаря запуску нового производства компании удалось сохранить 241 сотрудника", - процитировали в пресс-службе замминистра экономического развития Забайкалья Дениса Рысева.Уточняется, что первая партия "Колы" - 900 упаковок была изготовлена 5 октября. В этот же день 600 упаковок купили предприниматели региона для продажи в магазинах."Это ожидаемый продукт в условиях импортозамещения. Скучали по "Кока-коле"? Вот же она - только еще лучше, своя! Гарантийный фонд Забайкалья стал поручителем по кредиту для компании "Читинские ключи". Сумма поручительства 25 миллионов рублей, сумма кредита - почти 50 миллионов рублей", - добавил Рысев.

https://ria.ru/20220817/kuban-1810286261.html

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забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, чита, забайкальский край