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В Чите запустили производство "Колы" для сохранения рабочих мест - РИА Новости, 06.10.2022
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В Чите запустили производство "Колы" для сохранения рабочих мест
В Чите запустили производство "Колы" для сохранения рабочих мест - РИА Новости, 06.10.2022
В Чите запустили производство "Колы" для сохранения рабочих мест
Компания "Читинские ключи" получила господдержку и запустила производство "Колы" для сохранения рабочих мест, сообщили в пресс-службе министерства... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T09:29
2022-10-06T09:29
экономика
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забайкальский край
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ЧИТА, 6 окт - РИА Новости. Компания "Читинские ключи" получила господдержку и запустила производство "Колы" для сохранения рабочих мест, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития Забайкальского края."У нашей "Колы" особенный вкус. На производстве уверяют, что используется секретный ингредиент. Как и у той "Кока-колы", известной на весь мир. Благодаря запуску нового производства компании удалось сохранить 241 сотрудника", - процитировали в пресс-службе замминистра экономического развития Забайкалья Дениса Рысева.Уточняется, что первая партия "Колы" - 900 упаковок была изготовлена 5 октября. В этот же день 600 упаковок купили предприниматели региона для продажи в магазинах."Это ожидаемый продукт в условиях импортозамещения. Скучали по "Кока-коле"? Вот же она - только еще лучше, своя! Гарантийный фонд Забайкалья стал поручителем по кредиту для компании "Читинские ключи". Сумма поручительства 25 миллионов рублей, сумма кредита - почти 50 миллионов рублей", - добавил Рысев.
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экономика, чита, забайкальский край
Экономика, Чита, Забайкальский край
09:29 06.10.2022
 
В Чите запустили производство "Колы" для сохранения рабочих мест

Компания "Читинские ключи" запустила производство "Колы" для сохранения рабочих мест

© Фото : Pexels / Marta DzedyshkoБезалкогольный напиток
Безалкогольный напиток - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Фото : Pexels / Marta Dzedyshko
Безалкогольный напиток. Архивное фото
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ЧИТА, 6 окт - РИА Новости. Компания "Читинские ключи" получила господдержку и запустила производство "Колы" для сохранения рабочих мест, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития Забайкальского края.
"У нашей "Колы" особенный вкус. На производстве уверяют, что используется секретный ингредиент. Как и у той "Кока-колы", известной на весь мир. Благодаря запуску нового производства компании удалось сохранить 241 сотрудника", - процитировали в пресс-службе замминистра экономического развития Забайкалья Дениса Рысева.
Уточняется, что первая партия "Колы" - 900 упаковок была изготовлена 5 октября. В этот же день 600 упаковок купили предприниматели региона для продажи в магазинах.
"Это ожидаемый продукт в условиях импортозамещения. Скучали по "Кока-коле"? Вот же она - только еще лучше, своя! Гарантийный фонд Забайкалья стал поручителем по кредиту для компании "Читинские ключи". Сумма поручительства 25 миллионов рублей, сумма кредита - почти 50 миллионов рублей", - добавил Рысев.
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