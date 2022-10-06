Рейтинг@Mail.ru
В Приморье сдали почти тысячу арендных квартир для бюджетников за два года - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221006/primore-1821865382.html
В Приморье сдали почти тысячу арендных квартир для бюджетников за два года
В Приморье сдали почти тысячу арендных квартир для бюджетников за два года - РИА Новости, 06.10.2022
В Приморье сдали почти тысячу арендных квартир для бюджетников за два года
Одиннадцать домов с почти одной тысячей квартир по программе "Арендное жилье" для сотрудников бюджетной сферы и молодых специалистов сдано в Приморье за два... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T06:58
2022-10-06T06:58
общество
жилье
владимир путин
большой камень
уссурийск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770295692_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b4fdbdd7a1d09f9136b3e2e81b27d29a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – РИА Новости. Одиннадцать домов с почти одной тысячей квартир по программе "Арендное жилье" для сотрудников бюджетной сферы и молодых специалистов сдано в Приморье за два года, сообщает правительство региона.Еще восемь таких домов в селе Камень-Рыболов, в Находке, Уссурийске и Большом Камне сдадут до конца года. К концу 2023 года арендным жильем обеспечат три тысячи семей, отмечают в правительстве региона.Президент РФ Владимир Путин в сентябре на пленарной сессии VII Восточного экономического форума заявлял, что молодым специалистам, работающим на Дальнем Востоке, построят 10 тысяч арендных квартир по сниженной цене за съем. Тогда Путин попросил отработать все детали данного решения, чтобы поскорее приступить к строительству.В регионе действует государственная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является обеспечение местных жителей благоустроенным жильем, повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг и соответствия объемов строительства спросу населения. В том числе программа предусматривает увеличение к 2027 году доли населения края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 86%, постройки и реконструкции шести крупных объектов питьевого водоснабжения.
https://ria.ru/20220926/primore-1819418959.html
большой камень
уссурийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770295692_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e1e5051cc88c4daec0ad59555975901f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, жилье, владимир путин, большой камень, уссурийск
Общество, Жилье, Владимир Путин, Большой Камень, Уссурийск
06:58 06.10.2022
 
В Приморье сдали почти тысячу арендных квартир для бюджетников за два года

В Приморье сдали 11 домом с почти тысячей арендных квартир для бюджетников за два года

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКвартира
Квартира - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Квартира. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – РИА Новости. Одиннадцать домов с почти одной тысячей квартир по программе "Арендное жилье" для сотрудников бюджетной сферы и молодых специалистов сдано в Приморье за два года, сообщает правительство региона.
"Как сообщили в региональном министерстве строительства, с 2021 года в крае под арендное жилье сдано в эксплуатацию 11 домов во Владивостоке, Уссурийске, Большом Камне и селе Хороль. Сотрудникам бюджетной сферы предоставлено в аренду почти 990 квартир. Съемщики имеют право спустя полгода и раньше выкупить это жилье на условиях "Дальневосточной ипотеки", – говорится в сообщении.
Еще восемь таких домов в селе Камень-Рыболов, в Находке, Уссурийске и Большом Камне сдадут до конца года. К концу 2023 года арендным жильем обеспечат три тысячи семей, отмечают в правительстве региона.
Президент РФ Владимир Путин в сентябре на пленарной сессии VII Восточного экономического форума заявлял, что молодым специалистам, работающим на Дальнем Востоке, построят 10 тысяч арендных квартир по сниженной цене за съем. Тогда Путин попросил отработать все детали данного решения, чтобы поскорее приступить к строительству.
В регионе действует государственная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является обеспечение местных жителей благоустроенным жильем, повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг и соответствия объемов строительства спросу населения. В том числе программа предусматривает увеличение к 2027 году доли населения края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 86%, постройки и реконструкции шести крупных объектов питьевого водоснабжения.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 08:55
Приморью направили 4,7 миллиарда рублей инфраструктурных бюджетных кредитов
 
ОбществоЖильеВладимир ПутинБольшой КаменьУссурийск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала