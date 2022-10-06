В Приморье сдали почти тысячу арендных квартир для бюджетников за два года
В Приморье сдали 11 домом с почти тысячей арендных квартир для бюджетников за два года
Квартира. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – РИА Новости. Одиннадцать домов с почти одной тысячей квартир по программе "Арендное жилье" для сотрудников бюджетной сферы и молодых специалистов сдано в Приморье за два года, сообщает правительство региона.
"Как сообщили в региональном министерстве строительства, с 2021 года в крае под арендное жилье сдано в эксплуатацию 11 домов во Владивостоке, Уссурийске, Большом Камне и селе Хороль. Сотрудникам бюджетной сферы предоставлено в аренду почти 990 квартир. Съемщики имеют право спустя полгода и раньше выкупить это жилье на условиях "Дальневосточной ипотеки", – говорится в сообщении.
Еще восемь таких домов в селе Камень-Рыболов, в Находке, Уссурийске и Большом Камне сдадут до конца года. К концу 2023 года арендным жильем обеспечат три тысячи семей, отмечают в правительстве региона.
Президент РФ Владимир Путин в сентябре на пленарной сессии VII Восточного экономического форума заявлял, что молодым специалистам, работающим на Дальнем Востоке, построят 10 тысяч арендных квартир по сниженной цене за съем. Тогда Путин попросил отработать все детали данного решения, чтобы поскорее приступить к строительству.
В регионе действует государственная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является обеспечение местных жителей благоустроенным жильем, повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг и соответствия объемов строительства спросу населения. В том числе программа предусматривает увеличение к 2027 году доли населения края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 86%, постройки и реконструкции шести крупных объектов питьевого водоснабжения.