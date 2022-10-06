https://ria.ru/20221006/primore-1821865382.html

В Приморье сдали почти тысячу арендных квартир для бюджетников за два года

В Приморье сдали почти тысячу арендных квартир для бюджетников за два года - РИА Новости, 06.10.2022

В Приморье сдали почти тысячу арендных квартир для бюджетников за два года

Одиннадцать домов с почти одной тысячей квартир по программе "Арендное жилье" для сотрудников бюджетной сферы и молодых специалистов сдано в Приморье за два... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T06:58

2022-10-06T06:58

2022-10-06T06:58

общество

жилье

владимир путин

большой камень

уссурийск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770295692_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b4fdbdd7a1d09f9136b3e2e81b27d29a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – РИА Новости. Одиннадцать домов с почти одной тысячей квартир по программе "Арендное жилье" для сотрудников бюджетной сферы и молодых специалистов сдано в Приморье за два года, сообщает правительство региона.Еще восемь таких домов в селе Камень-Рыболов, в Находке, Уссурийске и Большом Камне сдадут до конца года. К концу 2023 года арендным жильем обеспечат три тысячи семей, отмечают в правительстве региона.Президент РФ Владимир Путин в сентябре на пленарной сессии VII Восточного экономического форума заявлял, что молодым специалистам, работающим на Дальнем Востоке, построят 10 тысяч арендных квартир по сниженной цене за съем. Тогда Путин попросил отработать все детали данного решения, чтобы поскорее приступить к строительству.В регионе действует государственная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является обеспечение местных жителей благоустроенным жильем, повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг и соответствия объемов строительства спросу населения. В том числе программа предусматривает увеличение к 2027 году доли населения края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 86%, постройки и реконструкции шести крупных объектов питьевого водоснабжения.

https://ria.ru/20220926/primore-1819418959.html

большой камень

уссурийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, жилье, владимир путин, большой камень, уссурийск