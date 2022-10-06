16:37 06.10.2022 (обновлено: 16:42 06.10.2022)
Эрдоган в шутку пригласил Макрона в Организацию тюркских государств
Эрдоган в шутку пригласил Макрона присоединиться к Организации тюркских государств
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
АНКАРА, 6 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, участвующий в первом заседании Европейского политического сообщества в Праге, в ходе беседы в кулуарах в шутку предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону взять Францию в Организацию тюркских государств.
Концепция Европейского политического сообщества принадлежит Макрону. По его словам, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах, как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт, со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза. Главными темами саммита, в котором примут участие лидеры 44 стран, станут ситуация на Украине, энергетический кризис и экономика. На полях саммита пройдут двусторонние и многосторонние встречи. В частности, ЕС планирует контакты для очередной попытки урегулировать конфликт Армении и Азербайджана. Как ожидается, Владимир Зеленский обратится к участникам саммита по видеосвязи.
В кулуарах заседания Эрдоган беседовал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьером Армении Николом Пашиняном, премьером Венгрии Виктором Орбаном. К ним также присоединился президент Франции Эммануэль Макрон.
По данным телеканала TRT Haber, во время разговора об Организации тюркских государств Эрдоган сказал Макрону: "Макрон, давай и тебя возьмем".
Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), созданный в 2009 году, в ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле принял решение изменить свое название на Организацию тюркских государств. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия.
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