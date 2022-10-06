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Эрдоган в шутку пригласил Макрона в Организацию тюркских государств - РИА Новости, 06.10.2022
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Эрдоган в шутку пригласил Макрона в Организацию тюркских государств
Эрдоган в шутку пригласил Макрона в Организацию тюркских государств - РИА Новости, 06.10.2022
Эрдоган в шутку пригласил Макрона в Организацию тюркских государств
Президент Турции Тайип Эрдоган, участвующий в первом заседании Европейского политического сообщества в Праге, в ходе беседы в кулуарах в шутку предложил... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T16:37
2022-10-06T16:42
в мире
эммануэль макрон
владимир зеленский
ильхам алиев
азербайджан
турция
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АНКАРА, 6 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, участвующий в первом заседании Европейского политического сообщества в Праге, в ходе беседы в кулуарах в шутку предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону взять Францию в Организацию тюркских государств.Концепция Европейского политического сообщества принадлежит Макрону. По его словам, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах, как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт, со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза. Главными темами саммита, в котором примут участие лидеры 44 стран, станут ситуация на Украине, энергетический кризис и экономика. На полях саммита пройдут двусторонние и многосторонние встречи. В частности, ЕС планирует контакты для очередной попытки урегулировать конфликт Армении и Азербайджана. Как ожидается, Владимир Зеленский обратится к участникам саммита по видеосвязи.В кулуарах заседания Эрдоган беседовал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьером Армении Николом Пашиняном, премьером Венгрии Виктором Орбаном. К ним также присоединился президент Франции Эммануэль Макрон.По данным телеканала TRT Haber, во время разговора об Организации тюркских государств Эрдоган сказал Макрону: "Макрон, давай и тебя возьмем".Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), созданный в 2009 году, в ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле принял решение изменить свое название на Организацию тюркских государств. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия.
https://ria.ru/20221006/sammit-1821929808.html
https://ria.ru/20221006/trass-1821995962.html
азербайджан
турция
франция
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в мире, эммануэль макрон, владимир зеленский, ильхам алиев, азербайджан, турция, франция, евросоюз
В мире, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Ильхам Алиев, Азербайджан, Турция, Франция, Евросоюз
16:37 06.10.2022 (обновлено: 16:42 06.10.2022)
 
Эрдоган в шутку пригласил Макрона в Организацию тюркских государств

Эрдоган в шутку пригласил Макрона присоединиться к Организации тюркских государств

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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АНКАРА, 6 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, участвующий в первом заседании Европейского политического сообщества в Праге, в ходе беседы в кулуарах в шутку предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону взять Францию в Организацию тюркских государств.
Концепция Европейского политического сообщества принадлежит Макрону. По его словам, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах, как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт, со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза. Главными темами саммита, в котором примут участие лидеры 44 стран, станут ситуация на Украине, энергетический кризис и экономика. На полях саммита пройдут двусторонние и многосторонние встречи. В частности, ЕС планирует контакты для очередной попытки урегулировать конфликт Армении и Азербайджана. Как ожидается, Владимир Зеленский обратится к участникам саммита по видеосвязи.
Военные у Пражского Града перед встречей Европейского политического сообщества в Праге. 6 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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В кулуарах заседания Эрдоган беседовал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьером Армении Николом Пашиняном, премьером Венгрии Виктором Орбаном. К ним также присоединился президент Франции Эммануэль Макрон.
По данным телеканала TRT Haber, во время разговора об Организации тюркских государств Эрдоган сказал Макрону: "Макрон, давай и тебя возьмем".
Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), созданный в 2009 году, в ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле принял решение изменить свое название на Организацию тюркских государств. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия.
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В миреЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийИльхам АлиевАзербайджанТурцияФранцияЕвросоюз
 
 
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