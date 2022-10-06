https://ria.ru/20221006/priglashenie-1822014611.html

Эрдоган в шутку пригласил Макрона в Организацию тюркских государств

Эрдоган в шутку пригласил Макрона в Организацию тюркских государств - РИА Новости, 06.10.2022

Эрдоган в шутку пригласил Макрона в Организацию тюркских государств

Президент Турции Тайип Эрдоган, участвующий в первом заседании Европейского политического сообщества в Праге, в ходе беседы в кулуарах в шутку предложил... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T16:37

2022-10-06T16:37

2022-10-06T16:42

в мире

эммануэль макрон

владимир зеленский

ильхам алиев

азербайджан

турция

франция

евросоюз

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АНКАРА, 6 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, участвующий в первом заседании Европейского политического сообщества в Праге, в ходе беседы в кулуарах в шутку предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону взять Францию в Организацию тюркских государств.Концепция Европейского политического сообщества принадлежит Макрону. По его словам, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах, как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт, со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза. Главными темами саммита, в котором примут участие лидеры 44 стран, станут ситуация на Украине, энергетический кризис и экономика. На полях саммита пройдут двусторонние и многосторонние встречи. В частности, ЕС планирует контакты для очередной попытки урегулировать конфликт Армении и Азербайджана. Как ожидается, Владимир Зеленский обратится к участникам саммита по видеосвязи.В кулуарах заседания Эрдоган беседовал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьером Армении Николом Пашиняном, премьером Венгрии Виктором Орбаном. К ним также присоединился президент Франции Эммануэль Макрон.По данным телеканала TRT Haber, во время разговора об Организации тюркских государств Эрдоган сказал Макрону: "Макрон, давай и тебя возьмем".Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), созданный в 2009 году, в ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле принял решение изменить свое название на Организацию тюркских государств. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия.

https://ria.ru/20221006/sammit-1821929808.html

https://ria.ru/20221006/trass-1821995962.html

азербайджан

турция

франция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, эммануэль макрон, владимир зеленский, ильхам алиев, азербайджан, турция, франция, евросоюз