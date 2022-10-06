https://ria.ru/20221006/preduprezhdenie-1821853812.html

Антонов заявил, что не знает о предупреждении Салливана руководству России

Антонов заявил, что не знает о предупреждении Салливана руководству России - РИА Новости, 06.10.2022

Антонов заявил, что не знает о предупреждении Салливана руководству России

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что не знает о предупреждении советника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T00:31

2022-10-06T00:31

2022-10-06T09:44

в мире

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что не знает о предупреждении советника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана российскому руководству и отверг бы такой тон, если оно было.Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC заявил, что США "напрямую в частном порядке" предупредили российское руководство о "катастрофических" для РФ последствиях применения ядерного оружия в конфликте на Украине и пообещали "решительно" ответить на такой шаг."Что касается некоего предупреждения Джейка Салливана российскому руководству, я такого не знаю, но я твердо убежден, что мы не оправдывались бы за наши действия на Украине. Во-вторых, мы бы твердо, по крайней мере я говорю про себя, если бы я присутствовал на этой встрече, мы отвергли такой тон, такую тональность американской стороны в отношении наших действий", - сказал посол в эфире Первого канала.Он подчеркнул, что Москва готова говорить с Вашингтоном только на равных, но при этом добавил, что если кто-то попытается разрушить основы РФ, возмездие будет неминуемым.

https://radiosputnik.ria.ru/20220925/yadernoe-oruzhie-1819387654.html

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в мире, джейк салливан, анатолий антонов, россия, сша, джо байден