https://ria.ru/20221006/predprinimatelstvo-1821912751.html
Чернышенко рассказал о развитии университетского предпринимательства
Чернышенко рассказал о развитии университетского предпринимательства - РИА Новости, 06.10.2022
Чернышенко рассказал о развитии университетского предпринимательства
Более 60 регионов участвуют в реализации федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", проект направлен на обеспечение РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:32
2022-10-06T11:32
2022-10-06T11:32
вузы
дмитрий чернышенко
россия
общество
технологии
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Более 60 регионов участвуют в реализации федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", проект направлен на обеспечение технологического суверенитета и экономической безопасности страны, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко."Все инструменты федпроекта направлены на достижение поставленных президентом целей - обеспечение технологического суверенитета и экономической безопасности страны. К его реализации подключилось уже 69 регионов. В субъектах создано 60 предпринимательских "Точек кипения", отобрано столько же площадок для проведения тренингов предпринимательских компетенций. До конца этого года их пройдут 30 тысяч молодых людей", - сказал Чернышенко, его слова приводятся в сообщении его пресс-службы.Он добавил, что для ускорения развития студенческих стартапов и внедрения современных моделей управления созданы более 150 акселерационных программ, а в ближайшее время будет запущена программа возмещения части инвестиций, направленных на развитие студенческих стартапов, бизнес сможет вернуть себе до 50% вложенных средств."Вузы, победившие в конкурсных отборах платформы, получают финансовую поддержку для организации мероприятий федерального проекта. Условием большинства конкурсов является наличие у вуза индустриальных партнеров и экспертов-практиков, которые смогут выступить наставниками и менторами: поддержать студенческие команды, помочь им создать и доработать стартап-проекты, привлечь инвесторов и выйти на рынок. Взаимодействие студентов, вузовского сообщества и технологического бизнеса необходимо для максимально эффективной работы Платформы", - цитирует слова замглавы Минобрнауки России Андрея Омельчука пресс-служба Дмитрия Чернышенко.Отмечается, что среди студентов, заинтересованных в карьерной траектории технологического предпринимателя, наиболее популярными направлениями для стартапов стали "Цифровые технологии", "Новые приборы и интеллектуальные и производственные технологии", а также "Креативные индустрии". Именно эти направления стали самыми массовыми по числу участников конкурса "Студенческий стартап" в 2022 году.В пресс-службе пояснили, что платформа университетского технологического предпринимательства - это федеральный проект, направленный на развитие технологического предпринимательства в России, проект ориентирован на студентов, вузовское сообщество и инвесторов, а его главная цель - к 2030 году вывести в экономику 30 тысяч технологических предпринимателей, готовых массово запускать новые бизнесы.
https://ria.ru/20221005/obrazovanie-1821689611.html
https://ria.ru/20221005/kalmykiya-1821779431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вузы, дмитрий чернышенко, россия, общество, технологии
Вузы, Дмитрий Чернышенко, Россия, Общество, Технологии
Чернышенко рассказал о развитии университетского предпринимательства
Чернышенко: 69 регионов участвуют в проекте развития университетского предпринимательства
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.
Более 60 регионов участвуют в реализации федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", проект направлен на обеспечение технологического суверенитета и экономической безопасности страны, заявил
заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"Все инструменты федпроекта направлены на достижение поставленных президентом целей - обеспечение технологического суверенитета и экономической безопасности страны. К его реализации подключилось уже 69 регионов. В субъектах создано 60 предпринимательских "Точек кипения", отобрано столько же площадок для проведения тренингов предпринимательских компетенций. До конца этого года их пройдут 30 тысяч молодых людей", - сказал Чернышенко, его слова приводятся в сообщении его пресс-службы.
Он добавил, что для ускорения развития студенческих стартапов и внедрения современных моделей управления созданы более 150 акселерационных программ, а в ближайшее время будет запущена программа возмещения части инвестиций, направленных на развитие студенческих стартапов, бизнес сможет вернуть себе до 50% вложенных средств.
"Вузы, победившие в конкурсных отборах платформы, получают финансовую поддержку для организации мероприятий федерального проекта. Условием большинства конкурсов является наличие у вуза индустриальных партнеров и экспертов-практиков, которые смогут выступить наставниками и менторами: поддержать студенческие команды, помочь им создать и доработать стартап-проекты, привлечь инвесторов и выйти на рынок. Взаимодействие студентов, вузовского сообщества и технологического бизнеса необходимо для максимально эффективной работы Платформы", - цитирует слова замглавы Минобрнауки России Андрея Омельчука пресс-служба Дмитрия Чернышенко.
Отмечается, что среди студентов, заинтересованных в карьерной траектории технологического предпринимателя, наиболее популярными направлениями для стартапов стали "Цифровые технологии", "Новые приборы и интеллектуальные и производственные технологии", а также "Креативные индустрии". Именно эти направления стали самыми массовыми по числу участников конкурса "Студенческий стартап" в 2022 году.
В пресс-службе пояснили, что платформа университетского технологического предпринимательства - это федеральный проект, направленный на развитие технологического предпринимательства в России, проект ориентирован на студентов, вузовское сообщество и инвесторов, а его главная цель - к 2030 году вывести в экономику 30 тысяч технологических предпринимателей, готовых массово запускать новые бизнесы.