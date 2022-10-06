https://ria.ru/20221006/potok-1821964459.html

В Швеции завершили расследование на месте утечек на "Северных потоках"

В Швеции завершили расследование на месте утечек на "Северных потоках" - РИА Новости, 06.10.2022

В Швеции завершили расследование на месте утечек на "Северных потоках"

Служба безопасности Швеции выяснила, что неподалеку от "Северных потоков" произошли взрывы, следует из заявления на сайте ведомства. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T13:52

2022-10-06T13:52

2022-10-06T23:56

швеция

северный поток

авария на "северных потоках"

в мире

дания

россия

газпром

северный поток — 2

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Служба безопасности Швеции выяснила, что неподалеку от "Северных потоков" произошли взрывы, следует из заявления на сайте ведомства.Таким образом, итоги проверки подтверждают версию о том, что причиной утечек на газопроводах стала диверсия.По завершении осмотра оцепление в районе места утечек сняли, добавили в Службе безопасности.Утечку газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как сообщила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключили диверсию в качестве причины ЧП."Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" стабилизировалось, утечки газа прекратились, из еще одной нитки "Северного потока — 2" газ откачивается для проверки ее целостности. Шведская Береговая охрана, в свою очередь, заявила, что "меньшая" утечка из трубопровода продолжается и даже немного увеличивается.Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам президента Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20221006/rassledovanie-1821936121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

швеция, северный поток, авария на "северных потоках", в мире, дания, россия, газпром, северный поток — 2, природный газ, германия