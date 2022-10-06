13:52 06.10.2022 (обновлено: 23:56 06.10.2022)
В Швеции завершили расследование на месте утечек на "Северных потоках"
Служба госбезопасности Швеции завершила расследование утечек на "Северных потоках"
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Служба безопасности Швеции выяснила, что неподалеку от "Северных потоков" произошли взрывы, следует из заявления на сайте ведомства.
Таким образом, итоги проверки подтверждают версию о том, что причиной утечек на газопроводах стала диверсия.
"Расследование усилило подозрения о вопиющем саботаже. <...> Расследование на месте происшествия показало, что были взрывы рядом с "Северным потоком — 1" и "Северным потоком — 2", — говорится в сообщении.
По завершении осмотра оцепление в районе места утечек сняли, добавили в Службе безопасности.
Утечку газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как сообщила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключили диверсию в качестве причины ЧП.
"Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" стабилизировалось, утечки газа прекратились, из еще одной нитки "Северного потока — 2" газ откачивается для проверки ее целостности. Шведская Береговая охрана, в свою очередь, заявила, что "меньшая" утечка из трубопровода продолжается и даже немного увеличивается.
Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам президента Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.