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В Швеции завершили расследование на месте утечек на "Северных потоках" - РИА Новости, 06.10.2022
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В Швеции завершили расследование на месте утечек на "Северных потоках"
В Швеции завершили расследование на месте утечек на "Северных потоках" - РИА Новости, 06.10.2022
В Швеции завершили расследование на месте утечек на "Северных потоках"
Служба безопасности Швеции выяснила, что неподалеку от "Северных потоков" произошли взрывы, следует из заявления на сайте ведомства. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:52
2022-10-06T23:56
швеция
северный поток
авария на "северных потоках"
в мире
дания
россия
газпром
северный поток — 2
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Служба безопасности Швеции выяснила, что неподалеку от "Северных потоков" произошли взрывы, следует из заявления на сайте ведомства.Таким образом, итоги проверки подтверждают версию о том, что причиной утечек на газопроводах стала диверсия.По завершении осмотра оцепление в районе места утечек сняли, добавили в Службе безопасности.Утечку газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как сообщила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключили диверсию в качестве причины ЧП."Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" стабилизировалось, утечки газа прекратились, из еще одной нитки "Северного потока — 2" газ откачивается для проверки ее целостности. Шведская Береговая охрана, в свою очередь, заявила, что "меньшая" утечка из трубопровода продолжается и даже немного увеличивается.Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам президента Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20221006/rassledovanie-1821936121.html
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швеция, северный поток, авария на "северных потоках", в мире, дания, россия, газпром, северный поток — 2, природный газ, германия
Швеция, Северный поток, Авария на "Северных потоках", В мире, Дания, Россия, Газпром, Северный поток — 2, Природный газ, Германия
13:52 06.10.2022 (обновлено: 23:56 06.10.2022)
 
В Швеции завершили расследование на месте утечек на "Северных потоках"

Служба госбезопасности Швеции завершила расследование утечек на "Северных потоках"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Служба безопасности Швеции выяснила, что неподалеку от "Северных потоков" произошли взрывы, следует из заявления на сайте ведомства.
Таким образом, итоги проверки подтверждают версию о том, что причиной утечек на газопроводах стала диверсия.

"Расследование усилило подозрения о вопиющем саботаже. <...> Расследование на месте происшествия показало, что были взрывы рядом с "Северным потоком — 1" и "Северным потоком — 2", — говорится в сообщении.

По завершении осмотра оцепление в районе места утечек сняли, добавили в Службе безопасности.
Утечку газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как сообщила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключили диверсию в качестве причины ЧП.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
12:36
В МИД прокомментировали ход расследования терактов на "Северных потоках"
"Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" стабилизировалось, утечки газа прекратились, из еще одной нитки "Северного потока — 2" газ откачивается для проверки ее целостности. Шведская Береговая охрана, в свою очередь, заявила, что "меньшая" утечка из трубопровода продолжается и даже немного увеличивается.
Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам президента Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
08:20
В МИД рассказали о расследовании причин терактов на "Северных потоках"
 
ШвецияСеверный потокАвария на "Северных потоках"В миреДанияРоссияГазпромСеверный поток — 2Природный газГермания
 
 
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