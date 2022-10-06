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Песков: Россию пока не привлекут к расследованию ЧП на "Северных потоках"
Песков: Россию пока не привлекут к расследованию ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 06.10.2022
Песков: Россию пока не привлекут к расследованию ЧП на "Северных потоках"
Москва по дипломатическим каналам получила информацию, что пока её к расследованию терактов на нитках "Северных потоках" не планируется привлекать, заявил... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:32
2022-10-06T13:32
2022-10-06T13:32
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва по дипломатическим каналам получила информацию, что пока её к расследованию терактов на нитках "Северных потоках" не планируется привлекать, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."По дипломатическим каналам мы получали информацию о том, что в настоящий момент не имеется ввиду каким-то образом привлекать российскую сторону к расследованию", - сказал Песков журналистам в четверг.Он добавил, что Россия также по дипломатическим каналам довела свою точку зрения, что такая позиция вызывает "глубокое сожаление".Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
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цены на нефть, россия, москва, европа, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Цены на нефть, Россия, Москва, Европа, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
Песков: Россию пока не привлекут к расследованию ЧП на "Северных потоках"
Песков: Россию пока не будут привлекать к расследованию терактов на "Северных потоках"