https://ria.ru/20221006/poteri-1822036127.html

Экс-советник Белого дома заявил о больших военных потерях Киева

Экс-советник Белого дома заявил о больших военных потерях Киева - РИА Новости, 06.10.2022

Экс-советник Белого дома заявил о больших военных потерях Киева

Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что военные потери Киева высоки, а Европа волнуется по поводу предстоящей зимы. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T17:34

2022-10-06T17:34

2022-10-06T17:34

специальная военная операция на украине

в мире

джон болтон

украина

сша

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что военные потери Киева высоки, а Европа волнуется по поводу предстоящей зимы.Политик отмечает, что у Запада до сих пор нет общего понимания "победы" на Украине."Гражданские и военные потери Киева также высоки, а его физическое разрушение огромно... Европа волнуется из-за предстоящей зимы, а все переживают по поводу устойчивости решимости Европы", - пишет Болтон в издании 19Fortyfive.Экс-советник также обвинил Москву в диверсии на "Северных потоках", не приведя никаких доказательств своим словам. В Кремле ранее отмечали, что Россию не хотят привлекать к расследованию терактов на нитках "Северного потока", так оно не может быть объективным.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно."Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока — 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока — 2" продолжается и даже немного увеличивается.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.

https://ria.ru/20221006/gegemoniya-1821821438.html

https://ria.ru/20221006/front-1821704206.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, джон болтон, украина, сша