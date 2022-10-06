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Экс-советник Белого дома заявил о больших военных потерях Киева - РИА Новости, 06.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221006/poteri-1822036127.html
Экс-советник Белого дома заявил о больших военных потерях Киева
Экс-советник Белого дома заявил о больших военных потерях Киева - РИА Новости, 06.10.2022
Экс-советник Белого дома заявил о больших военных потерях Киева
Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что военные потери Киева высоки, а Европа волнуется по поводу предстоящей зимы. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T17:34
2022-10-06T17:34
специальная военная операция на украине
в мире
джон болтон
украина
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что военные потери Киева высоки, а Европа волнуется по поводу предстоящей зимы.Политик отмечает, что у Запада до сих пор нет общего понимания "победы" на Украине."Гражданские и военные потери Киева также высоки, а его физическое разрушение огромно... Европа волнуется из-за предстоящей зимы, а все переживают по поводу устойчивости решимости Европы", - пишет Болтон в издании 19Fortyfive.Экс-советник также обвинил Москву в диверсии на "Северных потоках", не приведя никаких доказательств своим словам. В Кремле ранее отмечали, что Россию не хотят привлекать к расследованию терактов на нитках "Северного потока", так оно не может быть объективным.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно."Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока — 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока — 2" продолжается и даже немного увеличивается.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
https://ria.ru/20221006/gegemoniya-1821821438.html
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в мире, джон болтон, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джон Болтон, Украина, США
17:34 06.10.2022
 
Экс-советник Белого дома заявил о больших военных потерях Киева

Экс-советник Белого дома Болтон: военные потери Киева высоки, а ЕС волнуется из-за зимы

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкУничтоженный украинский танк в Волновахе
Уничтоженный украинский танк в Волновахе - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Уничтоженный украинский танк в Волновахе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что военные потери Киева высоки, а Европа волнуется по поводу предстоящей зимы.
Политик отмечает, что у Запада до сих пор нет общего понимания "победы" на Украине.
"Гражданские и военные потери Киева также высоки, а его физическое разрушение огромно... Европа волнуется из-за предстоящей зимы, а все переживают по поводу устойчивости решимости Европы", - пишет Болтон в издании 19Fortyfive.
Экс-советник также обвинил Москву в диверсии на "Северных потоках", не приведя никаких доказательств своим словам. В Кремле ранее отмечали, что Россию не хотят привлекать к расследованию терактов на нитках "Северного потока", так оно не может быть объективным.
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Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
"Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока — 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока — 2" продолжается и даже немного увеличивается.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
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