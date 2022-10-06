Экс-советник Белого дома заявил о больших военных потерях Киева
Экс-советник Белого дома Болтон: военные потери Киева высоки, а ЕС волнуется из-за зимы
Уничтоженный украинский танк в Волновахе. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что военные потери Киева высоки, а Европа волнуется по поводу предстоящей зимы.
Политик отмечает, что у Запада до сих пор нет общего понимания "победы" на Украине.
"Гражданские и военные потери Киева также высоки, а его физическое разрушение огромно... Европа волнуется из-за предстоящей зимы, а все переживают по поводу устойчивости решимости Европы", - пишет Болтон в издании 19Fortyfive.
Экс-советник также обвинил Москву в диверсии на "Северных потоках", не приведя никаких доказательств своим словам. В Кремле ранее отмечали, что Россию не хотят привлекать к расследованию терактов на нитках "Северного потока", так оно не может быть объективным.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
"Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока — 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока — 2" продолжается и даже немного увеличивается.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.