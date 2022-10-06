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МИД указал послу Франции на неприемлемость срывов заседаний СБ ООН - РИА Новости, 06.10.2022
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МИД указал послу Франции на неприемлемость срывов заседаний СБ ООН
МИД указал послу Франции на неприемлемость срывов заседаний СБ ООН - РИА Новости, 06.10.2022
МИД указал послу Франции на неприемлемость срывов заседаний СБ ООН
Послу Франции в Москве Пьеру Леви в российском МИД указали на неприемлемость создания препятствий с целью срыва заседаний Совета безопасности ООН или лишения... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T20:26
2022-10-06T20:26
в мире
пьер леви
франция
москва
россия
совет безопасности оон
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Послу Франции в Москве Пьеру Леви в российском МИД указали на неприемлемость создания препятствий с целью срыва заседаний Совета безопасности ООН или лишения российских представителей возможности участия, сообщается на сайте российского дипведомства в четверг.Ранее сообщалось, что посол Франции в РФ был вызван в российский МИД."В контексте работы, ведущейся на площадке Совета безопасности ООН в период французского председательства, была обозначена неприемлемость создания препятствий и процедурных ухищрений с целью затягивания созыва и срыва проведения важных заседаний СБ ООН или лишения российских представителей возможности полноценного в них участия", - говорится в сообщении.
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в мире, пьер леви, франция, москва, россия, совет безопасности оон, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Пьер Леви, Франция, Москва, Россия, Совет Безопасности ООН, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
20:26 06.10.2022
 
МИД указал послу Франции на неприемлемость срывов заседаний СБ ООН

МИД: послу Франции указали на неприемлемость создания препятствий для заседаний СБ ООН

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Послу Франции в Москве Пьеру Леви в российском МИД указали на неприемлемость создания препятствий с целью срыва заседаний Совета безопасности ООН или лишения российских представителей возможности участия, сообщается на сайте российского дипведомства в четверг.
Ранее сообщалось, что посол Франции в РФ был вызван в российский МИД.
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Франция устроила скандал на заседании СБ ООН, заявил Полянский
"В контексте работы, ведущейся на площадке Совета безопасности ООН в период французского председательства, была обозначена неприемлемость создания препятствий и процедурных ухищрений с целью затягивания созыва и срыва проведения важных заседаний СБ ООН или лишения российских представителей возможности полноценного в них участия", - говорится в сообщении.
 
В миреПьер ЛевиФранцияМоскваРоссияСовет Безопасности ООНООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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