https://ria.ru/20221006/posol-1822080715.html

МИД указал послу Франции на неприемлемость срывов заседаний СБ ООН

МИД указал послу Франции на неприемлемость срывов заседаний СБ ООН - РИА Новости, 06.10.2022

МИД указал послу Франции на неприемлемость срывов заседаний СБ ООН

Послу Франции в Москве Пьеру Леви в российском МИД указали на неприемлемость создания препятствий с целью срыва заседаний Совета безопасности ООН или лишения... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T20:26

2022-10-06T20:26

2022-10-06T20:26

в мире

пьер леви

франция

москва

россия

совет безопасности оон

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Послу Франции в Москве Пьеру Леви в российском МИД указали на неприемлемость создания препятствий с целью срыва заседаний Совета безопасности ООН или лишения российских представителей возможности участия, сообщается на сайте российского дипведомства в четверг.Ранее сообщалось, что посол Франции в РФ был вызван в российский МИД."В контексте работы, ведущейся на площадке Совета безопасности ООН в период французского председательства, была обозначена неприемлемость создания препятствий и процедурных ухищрений с целью затягивания созыва и срыва проведения важных заседаний СБ ООН или лишения российских представителей возможности полноценного в них участия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221001/oon-1820912286.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, пьер леви, франция, москва, россия, совет безопасности оон, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)