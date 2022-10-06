https://ria.ru/20221006/posol-1822080715.html
МИД указал послу Франции на неприемлемость срывов заседаний СБ ООН
МИД указал послу Франции на неприемлемость срывов заседаний СБ ООН - РИА Новости, 06.10.2022
МИД указал послу Франции на неприемлемость срывов заседаний СБ ООН
Послу Франции в Москве Пьеру Леви в российском МИД указали на неприемлемость создания препятствий с целью срыва заседаний Совета безопасности ООН или лишения... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T20:26
2022-10-06T20:26
2022-10-06T20:26
в мире
пьер леви
франция
москва
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совет безопасности оон
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Послу Франции в Москве Пьеру Леви в российском МИД указали на неприемлемость создания препятствий с целью срыва заседаний Совета безопасности ООН или лишения российских представителей возможности участия, сообщается на сайте российского дипведомства в четверг.Ранее сообщалось, что посол Франции в РФ был вызван в российский МИД."В контексте работы, ведущейся на площадке Совета безопасности ООН в период французского председательства, была обозначена неприемлемость создания препятствий и процедурных ухищрений с целью затягивания созыва и срыва проведения важных заседаний СБ ООН или лишения российских представителей возможности полноценного в них участия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221001/oon-1820912286.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Пьер Леви, Франция, Москва, Россия, Совет Безопасности ООН, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД указал послу Франции на неприемлемость срывов заседаний СБ ООН
МИД: послу Франции указали на неприемлемость создания препятствий для заседаний СБ ООН