https://ria.ru/20221006/posol-1822074480.html

МИД вызвал посла Франции из-за поставок вооружения Украине

МИД вызвал посла Франции из-за поставок вооружения Украине - РИА Новости, 06.10.2022

МИД вызвал посла Франции из-за поставок вооружения Украине

Посол Франции в РФ Пьер Леви был вызван в четверг в российский МИД для разъяснений относительно оказания военно-технической поддержки Украине со стороны Парижа, РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T19:52

2022-10-06T19:52

2022-10-06T20:03

в мире

франция

украина

россия

пьер леви

александр грушко

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Посол Франции в РФ Пьер Леви был вызван в четверг в российский МИД для разъяснений относительно оказания военно-технической поддержки Украине со стороны Парижа, сообщается на сайте российского ведомства."6 октября в МИД России был вызван Посол Французской Республики в Российской Федерации Пьер Леви. Заместителем Министра иностранных дел РФ Александром Грушко были даны принципиальные оценки военно-технической поддержки Украины со стороны Франции и других стран Запада", - говорится в сообщении."С российской стороны было указано на угрозы, возникающие вследствие увеличения поставок вооружений и техники киевскому режиму, наращивания учебно-тренировочных программ по подготовке украинских военных", - добавили в МИД РФ."Сделан особый акцент на том, что эта линия противоречит звучащим из Парижа заверениям официальных лиц об их заинтересованности в мирном урегулировании на Украине", - подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20221006/pvo-1821990367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, украина, россия, пьер леви, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)