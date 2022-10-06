https://ria.ru/20221006/posol-1822074480.html
МИД вызвал посла Франции из-за поставок вооружения Украине
МИД вызвал посла Франции из-за поставок вооружения Украине - РИА Новости, 06.10.2022
МИД вызвал посла Франции из-за поставок вооружения Украине
Посол Франции в РФ Пьер Леви был вызван в четверг в российский МИД для разъяснений относительно оказания военно-технической поддержки Украине со стороны Парижа, РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T19:52
2022-10-06T19:52
2022-10-06T20:03
в мире
франция
украина
россия
пьер леви
александр грушко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Посол Франции в РФ Пьер Леви был вызван в четверг в российский МИД для разъяснений относительно оказания военно-технической поддержки Украине со стороны Парижа, сообщается на сайте российского ведомства."6 октября в МИД России был вызван Посол Французской Республики в Российской Федерации Пьер Леви. Заместителем Министра иностранных дел РФ Александром Грушко были даны принципиальные оценки военно-технической поддержки Украины со стороны Франции и других стран Запада", - говорится в сообщении."С российской стороны было указано на угрозы, возникающие вследствие увеличения поставок вооружений и техники киевскому режиму, наращивания учебно-тренировочных программ по подготовке украинских военных", - добавили в МИД РФ."Сделан особый акцент на том, что эта линия противоречит звучащим из Парижа заверениям официальных лиц об их заинтересованности в мирном урегулировании на Украине", - подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20221006/pvo-1821990367.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, франция, украина, россия, пьер леви, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Франция, Украина, Россия, Пьер Леви, Александр Грушко, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
19:52 06.10.2022 (обновлено: 20:03 06.10.2022)
МИД вызвал посла Франции из-за поставок вооружения Украине
МИД: посол Франции вызван для разъяснений относительно поставок вооружения Украине