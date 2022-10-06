https://ria.ru/20221006/posol-1822015324.html

Турция назначила посла в Израиль после восстановления дипотношений

Турция назначила посла в Израиль после восстановления дипотношений - РИА Новости, 06.10.2022

Турция назначила посла в Израиль после восстановления дипотношений

Президент Турции Тайип Эрдоган назначил Шакира Озкана Торунлара послом в Израиль, соответствующий указ подписан в четверг. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T16:38

2022-10-06T16:38

2022-10-06T16:38

в мире

мевлют чавушоглу

турция

израиль

палестина

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АНКАРА, 6 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган назначил Шакира Озкана Торунлара послом в Израиль, соответствующий указ подписан в четверг.Торунлар ранее занимал должность посла в Палестине.Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция приняла решения назначить посла в Израиль и восстановить дипломатические отношения.Отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились в 2010 году после инцидента с захватом израильским спецназом вышедшего из Турции в сектор Газа корабля "Мави Мармара". В мае 2018 года Анкара предложила послу Израиля в Турции покинуть страну после акций протеста в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Тогда в столкновениях погибли 59 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения.

https://ria.ru/20220817/izrail-1810226184.html

турция

израиль

палестина

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в мире, мевлют чавушоглу, турция, израиль, палестина