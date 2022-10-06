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Турция назначила посла в Израиль после восстановления дипотношений - РИА Новости, 06.10.2022
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Турция назначила посла в Израиль после восстановления дипотношений
Турция назначила посла в Израиль после восстановления дипотношений - РИА Новости, 06.10.2022
Турция назначила посла в Израиль после восстановления дипотношений
Президент Турции Тайип Эрдоган назначил Шакира Озкана Торунлара послом в Израиль, соответствующий указ подписан в четверг. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T16:38
2022-10-06T16:38
в мире
мевлют чавушоглу
турция
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АНКАРА, 6 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган назначил Шакира Озкана Торунлара послом в Израиль, соответствующий указ подписан в четверг.Торунлар ранее занимал должность посла в Палестине.Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция приняла решения назначить посла в Израиль и восстановить дипломатические отношения.Отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились в 2010 году после инцидента с захватом израильским спецназом вышедшего из Турции в сектор Газа корабля "Мави Мармара". В мае 2018 года Анкара предложила послу Израиля в Турции покинуть страну после акций протеста в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Тогда в столкновениях погибли 59 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения.
https://ria.ru/20220817/izrail-1810226184.html
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в мире, мевлют чавушоглу, турция, израиль, палестина
В мире, Мевлют Чавушоглу, Турция, Израиль, Палестина
16:38 06.10.2022
 
Турция назначила посла в Израиль после восстановления дипотношений

Турция назначила Шакира Торунлара послом в Израиль после четырехлетнего перерыва

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в медиабанкИерусалим, Израиль
Иерусалим, Израиль - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Иерусалим, Израиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 6 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган назначил Шакира Озкана Торунлара послом в Израиль, соответствующий указ подписан в четверг.
Торунлар ранее занимал должность посла в Палестине.
Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция приняла решения назначить посла в Израиль и восстановить дипломатические отношения.
Отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились в 2010 году после инцидента с захватом израильским спецназом вышедшего из Турции в сектор Газа корабля "Мави Мармара". В мае 2018 года Анкара предложила послу Израиля в Турции покинуть страну после акций протеста в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Тогда в столкновениях погибли 59 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения.
Президент Израиля Ицхак Герцог - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 15:10
Президент Израиля приветствовал решение Турции восстановить дипотношения
 
В миреМевлют ЧавушоглуТурцияИзраильПалестина
 
 
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