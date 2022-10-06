https://ria.ru/20221006/porty-1822049553.html
Норвежские власти ограничили доступ в порты российским рыболовным судам
Норвежские власти ограничили доступ в порты российским рыболовным судам - РИА Новости, 06.10.2022
Норвежские власти ограничили доступ в порты российским рыболовным судам
Власти Норвегии ограничили российским рыболовным судам доступ в порты, открытыми остаются только три из них на севере страны, сообщила министр иностранных дел... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T18:16
2022-10-06T18:16
2022-10-06T18:25
норвегия
киркенес
тромс
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МУРМАНСК, 6 окт - РИА Новости. Власти Норвегии ограничили российским рыболовным судам доступ в порты, открытыми остаются только три из них на севере страны, сообщила министр иностранных дел королевства Анникен Хюитфельдт."Правительство решило, что российские рыболовные суда будут заходить только в Киркенес, Тромсё и Ботсфьорд. Все суда, прибывающие в эти порты, должны быть проверены", - сказала Хюитфельдт на пресс-конференции.По словам министра, ограничения вводятся по причине того, что Норвегия не хочет быть транзитной страной для российских судов. Поэтому таможня усилит контроль траулеров из РФ в портах. При этом Тромсё, Ботсфьорд и Киркенес и раньше были основными портами на севере, куда поставлялась российская рыба. Киркенес, кроме того, является крупной судоремонтной базой для российских траулеров.В то же время министр рыбной промышленности Бьорнар Шэран отметил важность продолжения сотрудничества Норвегии и России в области рыболовства. "Мы совместно управляем ресурсами Баренцева моря. Мы живем в мире, где требуется все больше продуктов питания, произведенных в условиях ресурсобережения, в том числе в рыбе", - сказал министр на пресс-конференции, которую транслировала телекомпания NRK.
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норвегия, киркенес, тромс
Норвегия, Киркенес, Тромс
18:16 06.10.2022 (обновлено: 18:25 06.10.2022)
Норвежские власти ограничили доступ в порты российским рыболовным судам
Норвежские власти разрешили заходить российским рыболовным судам только в три порта