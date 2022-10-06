https://ria.ru/20221006/portret-1821993891.html

Художник воссоздал портрет Путина, отразив рост территории России

Художник воссоздал портрет Путина, отразив рост территории России - РИА Новости, 06.10.2022

Художник воссоздал портрет Путина, отразив рост территории России

Петербургский художник Алексей Сергиенко воссоздал свою известную работу "Путин с щенком" в большем размере, сообщил РИА Новости его представитель. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T15:37

2022-10-06T15:37

2022-10-06T16:32

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт — РИА Новости. Петербургский художник Алексей Сергиенко воссоздал свою известную работу "Путин с щенком" в большем размере, сообщил РИА Новости его представитель.В оригинале эта работа размером метр на метр, новый арт-объект в два раза больше."За эти годы портрет Путина с щенком алабая на руках в ромашковом поле стал некой иконой российского поп-арта. Можно сказать, серия работ стала народной", — приводятся в пресс-релизе слова автора.Художник отметил, что изображает Путина "героем простых человеческих историй — с собакой на руках, кормящего лосенка, едущего на велосипеде, в кругу своей семьи, пустившего слезу после победы на выборах".По словам Сергиенко, он решил увеличить картину сообразно росту "масштаба личности" Путина, а также увеличению территории страны под его управлением за последние десять лет.

https://ria.ru/20221005/uchitel-1821742148.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, владимир путин, россия