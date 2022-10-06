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Художник воссоздал портрет Путина, отразив рост территории России - РИА Новости, 06.10.2022
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Культура
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Художник воссоздал портрет Путина, отразив рост территории России
Художник воссоздал портрет Путина, отразив рост территории России - РИА Новости, 06.10.2022
Художник воссоздал портрет Путина, отразив рост территории России
Петербургский художник Алексей Сергиенко воссоздал свою известную работу "Путин с щенком" в большем размере, сообщил РИА Новости его представитель. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T15:37
2022-10-06T16:32
культура
новости культуры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт — РИА Новости. Петербургский художник Алексей Сергиенко воссоздал свою известную работу "Путин с щенком" в большем размере, сообщил РИА Новости его представитель.В оригинале эта работа размером метр на метр, новый арт-объект в два раза больше."За эти годы портрет Путина с щенком алабая на руках в ромашковом поле стал некой иконой российского поп-арта. Можно сказать, серия работ стала народной", — приводятся в пресс-релизе слова автора.Художник отметил, что изображает Путина "героем простых человеческих историй — с собакой на руках, кормящего лосенка, едущего на велосипеде, в кругу своей семьи, пустившего слезу после победы на выборах".По словам Сергиенко, он решил увеличить картину сообразно росту "масштаба личности" Путина, а также увеличению территории страны под его управлением за последние десять лет.
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новости культуры, владимир путин, россия
Культура, Новости культуры, Владимир Путин, Россия
15:37 06.10.2022 (обновлено: 16:32 06.10.2022)
 
Художник воссоздал портрет Путина, отразив рост территории России

Художник воссоздал портрет Путина с щенком на руках, отразив рост территории России

© Фото : RIA_Kremlinpool/TelegramХудожник Алексей Сергиенко у картины "Путин с щенком"
Художник Алексей Сергиенко у картины Путин с щенком - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Фото : RIA_Kremlinpool/Telegram
Художник Алексей Сергиенко у картины "Путин с щенком"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт — РИА Новости. Петербургский художник Алексей Сергиенко воссоздал свою известную работу "Путин с щенком" в большем размере, сообщил РИА Новости его представитель.
В оригинале эта работа размером метр на метр, новый арт-объект в два раза больше.
"За эти годы портрет Путина с щенком алабая на руках в ромашковом поле стал некой иконой российского поп-арта. Можно сказать, серия работ стала народной", — приводятся в пресс-релизе слова автора.
Художник отметил, что изображает Путина "героем простых человеческих историй — с собакой на руках, кормящего лосенка, едущего на велосипеде, в кругу своей семьи, пустившего слезу после победы на выборах".
По словам Сергиенко, он решил увеличить картину сообразно росту "масштаба личности" Путина, а также увеличению территории страны под его управлением за последние десять лет.
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