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Поплавская обозвала Бузову "отрыжкой поколения" - РИА Новости, 06.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221006/poplavskaya-1821991421.html
Поплавская обозвала Бузову "отрыжкой поколения"
Поплавская обозвала Бузову "отрыжкой поколения" - РИА Новости, 06.10.2022
Поплавская обозвала Бузову "отрыжкой поколения"
Ольга Бузова – отрыжка поколения, так считает актриса Яна Поплавская. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T15:30
2022-10-06T15:30
шоубиз
яна поплавская
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Ольга Бузова – отрыжка поколения, так считает актриса Яна Поплавская. При этом Поплавская призналась, что ни разу не разговаривала с Бузовой лично, а оценивает ее интеллект по интервью. Ранее Лариса Долина отказалась произносить имя Бузовой в интервью. И отметила, что не стала бы петь с ней дуэтом.
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яна поплавская, ольга бузова
Шоубиз, Яна Поплавская, Ольга Бузова
15:30 06.10.2022
 
Поплавская обозвала Бузову "отрыжкой поколения"

Поплавская публично оскорбила Бузову и назвала ее "отрыжкой поколения"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкБлаготворительный вечер фонда "Миссия"
Благотворительный вечер фонда Миссия - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Ольга Бузова – отрыжка поколения, так считает актриса Яна Поплавская.
"Это просто какая-то отрыжка поколения. Она – чей-то уникальный эксперимент. Если бы я знала фамилии, я бы их озвучила. Она проект: действительно, талантам нужно помогать, ничтожества пробьются сами. Человек, не обладающий даже двумя извилинами, необразованный совершенно", – свое мнение актриса высказала в интервью Алене Жигаловой.
При этом Поплавская призналась, что ни разу не разговаривала с Бузовой лично, а оценивает ее интеллект по интервью.
Ранее Лариса Долина отказалась произносить имя Бузовой в интервью. И отметила, что не стала бы петь с ней дуэтом.
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 12:49Шоубиз
Бузова ответила Тарасову на предложении о сотрудничестве стихами Бродского
 
ШоубизЯна ПоплавскаяОльга Бузова
 
 
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