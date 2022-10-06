https://ria.ru/20221006/poplavskaya-1821991421.html

Поплавская обозвала Бузову "отрыжкой поколения"

Поплавская обозвала Бузову "отрыжкой поколения" - РИА Новости, 06.10.2022

Поплавская обозвала Бузову "отрыжкой поколения"

Ольга Бузова – отрыжка поколения, так считает актриса Яна Поплавская. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T15:30

2022-10-06T15:30

2022-10-06T15:30

шоубиз

яна поплавская

ольга бузова

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Ольга Бузова – отрыжка поколения, так считает актриса Яна Поплавская. При этом Поплавская призналась, что ни разу не разговаривала с Бузовой лично, а оценивает ее интеллект по интервью. Ранее Лариса Долина отказалась произносить имя Бузовой в интервью. И отметила, что не стала бы петь с ней дуэтом.

https://ria.ru/20220826/buzova-1812282615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

яна поплавская, ольга бузова