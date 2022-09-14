https://ria.ru/20220914/dolina-1816788815.html
Лариса Долина отказалась произносить имя Ольги Бузовой
Лариса Долина отказалась произносить имя Ольги Бузовой - РИА Новости, 14.09.2022
Лариса Долина отказалась произносить имя Ольги Бузовой
Певица Лариса Долина не стала произносить имя Ольги Бузовой в интервью. Журналисты из Teleprogramma.pro спросили ее: "Вы бы спели с Ольгой Бузовой или с Даней... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:12
2022-09-14T17:12
2022-09-14T17:12
шоубиз
лариса долина
ольга бузова
дима билан (виктор белан)
сергей лазарев
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Певица Лариса Долина не стала произносить имя Ольги Бузовой в интервью. Журналисты из Teleprogramma.pro спросили ее: "Вы бы спели с Ольгой Бузовой или с Даней Милохиным?" – и уточнили, что у ведущей были дуэты с Димой Биланом и Сергеем Лазаревым. Однако в этом же ответе народная артистка исправилась и все же произнесла фамилию Ольги: "С Даней, может быть, и спела бы, но с Бузовой – нет". Но в целом идею коллабораций Долина оценила положительно и подчеркнула, что спела бы дуэтом с DAVA (экс-бойфренд Бузовой). Ранее Долина пояснила, почему не поет под фонограмму. По словам артистки, она не умеет этого делать.
https://ria.ru/20220826/buzova-1812282615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лариса долина, ольга бузова, дима билан (виктор белан), сергей лазарев
Шоубиз, Лариса Долина, Ольга Бузова, Дима Билан (Виктор Белан), Сергей Лазарев
Лариса Долина отказалась произносить имя Ольги Бузовой
Лариса Долина отказалась произносить имя Ольги Бузовой и петь с ней дуэтом