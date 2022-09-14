https://ria.ru/20220914/dolina-1816788815.html

Лариса Долина отказалась произносить имя Ольги Бузовой

Лариса Долина отказалась произносить имя Ольги Бузовой - РИА Новости, 14.09.2022

Лариса Долина отказалась произносить имя Ольги Бузовой

Певица Лариса Долина не стала произносить имя Ольги Бузовой в интервью. Журналисты из Teleprogramma.pro спросили ее: "Вы бы спели с Ольгой Бузовой или с Даней... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T17:12

2022-09-14T17:12

2022-09-14T17:12

шоубиз

лариса долина

ольга бузова

дима билан (виктор белан)

сергей лазарев

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Певица Лариса Долина не стала произносить имя Ольги Бузовой в интервью. Журналисты из Teleprogramma.pro спросили ее: "Вы бы спели с Ольгой Бузовой или с Даней Милохиным?" – и уточнили, что у ведущей были дуэты с Димой Биланом и Сергеем Лазаревым. Однако в этом же ответе народная артистка исправилась и все же произнесла фамилию Ольги: "С Даней, может быть, и спела бы, но с Бузовой – нет". Но в целом идею коллабораций Долина оценила положительно и подчеркнула, что спела бы дуэтом с DAVA (экс-бойфренд Бузовой). Ранее Долина пояснила, почему не поет под фонограмму. По словам артистки, она не умеет этого делать.

https://ria.ru/20220826/buzova-1812282615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

лариса долина, ольга бузова, дима билан (виктор белан), сергей лазарев