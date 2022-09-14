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Лариса Долина отказалась произносить имя Ольги Бузовой - РИА Новости, 14.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220914/dolina-1816788815.html
Лариса Долина отказалась произносить имя Ольги Бузовой
Лариса Долина отказалась произносить имя Ольги Бузовой - РИА Новости, 14.09.2022
Лариса Долина отказалась произносить имя Ольги Бузовой
Певица Лариса Долина не стала произносить имя Ольги Бузовой в интервью. Журналисты из Teleprogramma.pro спросили ее: "Вы бы спели с Ольгой Бузовой или с Даней... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:12
2022-09-14T17:12
шоубиз
лариса долина
ольга бузова
дима билан (виктор белан)
сергей лазарев
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Певица Лариса Долина не стала произносить имя Ольги Бузовой в интервью. Журналисты из Teleprogramma.pro спросили ее: "Вы бы спели с Ольгой Бузовой или с Даней Милохиным?" – и уточнили, что у ведущей были дуэты с Димой Биланом и Сергеем Лазаревым. Однако в этом же ответе народная артистка исправилась и все же произнесла фамилию Ольги: "С Даней, может быть, и спела бы, но с Бузовой – нет". Но в целом идею коллабораций Долина оценила положительно и подчеркнула, что спела бы дуэтом с DAVA (экс-бойфренд Бузовой). Ранее Долина пояснила, почему не поет под фонограмму. По словам артистки, она не умеет этого делать.
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лариса долина, ольга бузова, дима билан (виктор белан), сергей лазарев
Шоубиз, Лариса Долина, Ольга Бузова, Дима Билан (Виктор Белан), Сергей Лазарев
17:12 14.09.2022
 
Лариса Долина отказалась произносить имя Ольги Бузовой

Лариса Долина отказалась произносить имя Ольги Бузовой и петь с ней дуэтом

© Пресс-служба МУЗ-ТВНародная артистка России Лариса Долина
Народная артистка России Лариса Долина
© Пресс-служба МУЗ-ТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Певица Лариса Долина не стала произносить имя Ольги Бузовой в интервью. Журналисты из Teleprogramma.pro спросили ее: "Вы бы спели с Ольгой Бузовой или с Даней Милохиным?" – и уточнили, что у ведущей были дуэты с Димой Биланом и Сергеем Лазаревым.

"Вот с девушкой, имя которой вы здесь озвучили и с которой спели дуэтом Дима Билан и Сергей Лазарев, я не спою – как-то не по мне это", – сказала Долина.

Однако в этом же ответе народная артистка исправилась и все же произнесла фамилию Ольги: "С Даней, может быть, и спела бы, но с Бузовой – нет".
Но в целом идею коллабораций Долина оценила положительно и подчеркнула, что спела бы дуэтом с DAVA (экс-бойфренд Бузовой).
Ранее Долина пояснила, почему не поет под фонограмму. По словам артистки, она не умеет этого делать.

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