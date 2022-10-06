https://ria.ru/20221006/pomosch-1821881629.html

Волонтеры ЕР доставили гуманитарную помощь жителям Запорожья

Волонтеры ЕР доставили гуманитарную помощь жителям Запорожья - РИА Новости, 06.10.2022

Волонтеры ЕР доставили гуманитарную помощь жителям Запорожья

Волонтеры гуманитарного центра "Единой России" доставили более 200 тысяч продуктовых наборов жителям Запорожья за три месяца, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T09:39

2022-10-06T09:39

2022-10-06T09:39

запорожье

запорожская область

россия

единая россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Волонтеры гуманитарного центра "Единой России" доставили более 200 тысяч продуктовых наборов жителям Запорожья за три месяца, сообщили в пресс-службе партии."Волонтеры гумцентра "Единой России" за три месяца доставили более 200 тысяч продуктовых наборов жителям Запорожья", - говорится в сообщении.Отмечается, что вместе с Минобороны РФ активисты также объехали более 25 населенных пунктов Запорожской области, где помощь получили более 30 тысяч человек, включая 10 тысяч в прифронтовых территориях."Киевский режим лишил людей газа. Мы решили эту проблему, доставляя электроплиты. Их раздали более 20 тысяч. Привезли гумпомощь в 25 социальных учреждений Запорожской области. Наладили взаимодействие с Росгвардией, МЧС и другими ведомствами, что помогает эффективно организовать помощь людям", - приводят в пресс-службе слова депутата Госдумы Артема Бичаева, координирующего гуманитарную миссию "Единой России" в Запорожье.

https://ria.ru/20220924/dobrovoltsy-1819193591.html

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запорожье

запорожская область

россия

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Дарья Буймова

запорожье, запорожская область, россия, единая россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество