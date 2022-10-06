https://ria.ru/20221006/pomosch-1821881629.html
Волонтеры ЕР доставили гуманитарную помощь жителям Запорожья
Волонтеры ЕР доставили гуманитарную помощь жителям Запорожья - РИА Новости, 06.10.2022
Волонтеры ЕР доставили гуманитарную помощь жителям Запорожья
Волонтеры гуманитарного центра "Единой России" доставили более 200 тысяч продуктовых наборов жителям Запорожья за три месяца, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T09:39
2022-10-06T09:39
2022-10-06T09:39
запорожье
запорожская область
россия
единая россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Волонтеры гуманитарного центра "Единой России" доставили более 200 тысяч продуктовых наборов жителям Запорожья за три месяца, сообщили в пресс-службе партии."Волонтеры гумцентра "Единой России" за три месяца доставили более 200 тысяч продуктовых наборов жителям Запорожья", - говорится в сообщении.Отмечается, что вместе с Минобороны РФ активисты также объехали более 25 населенных пунктов Запорожской области, где помощь получили более 30 тысяч человек, включая 10 тысяч в прифронтовых территориях."Киевский режим лишил людей газа. Мы решили эту проблему, доставляя электроплиты. Их раздали более 20 тысяч. Привезли гумпомощь в 25 социальных учреждений Запорожской области. Наладили взаимодействие с Росгвардией, МЧС и другими ведомствами, что помогает эффективно организовать помощь людям", - приводят в пресс-службе слова депутата Госдумы Артема Бичаева, координирующего гуманитарную миссию "Единой России" в Запорожье.
https://ria.ru/20220924/dobrovoltsy-1819193591.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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запорожье, запорожская область, россия, единая россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Запорожье, Запорожская область, Россия, Единая Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Волонтеры ЕР доставили гуманитарную помощь жителям Запорожья
Волонтеры гумцентра ЕР доставили более 200 тысяч продуктовых наборов жителям Запорожья