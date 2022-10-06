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Байден помиловал всех осужденных за хранение марихуаны - РИА Новости, 06.10.2022
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Байден помиловал всех осужденных за хранение марихуаны
Байден помиловал всех осужденных за хранение марихуаны - РИА Новости, 06.10.2022
Байден помиловал всех осужденных за хранение марихуаны
Президент США Джо Байден заявил об помиловании осужденных на федеральном уровне за хранение марихуаны. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T23:09
2022-10-06T23:09
в мире
джо байден
сша
министерство здравоохранения сша
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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил об помиловании осужденных на федеральном уровне за хранение марихуаны."Я объявляю о помиловании всех осужденных на федеральном уровне за простое хранение марихуаны", - говорится в распространенном в четверг заявлении Байдена.Генпрокурор США по поручению президента разработает процесс выдачи свидетельств и помилования лиц, говорится в заявлении. Таким образом осужденным за эти преступления станет легче устраиваться на работу и выполнять различные социальные функции, указал Байден. Он также призвал губернаторов принять аналогичные решения на уровне штатов, чтобы никого не содержали в тюрьме исключительно за хранение марихуаны.Как говорится в заявлении, минздраву США поручено пересмотреть внесение марихуаны в список веществ, контроль за оборотом которых осуществляют специальные службы, чтобы исключить ее из классификации, под которую попадают более опасные героин и ЛСД. "Наш неудачный подход к марихуане перевернул слишком много жизней. Пришло время исправить эти ошибки", - говорится в заявлении.
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в мире, джо байден, сша, министерство здравоохранения сша
В мире, Джо Байден, США, Министерство здравоохранения США
23:09 06.10.2022
 
Байден помиловал всех осужденных за хранение марихуаны

Байден объявил о помиловании всех осужденных на федеральном уровне за хранение марихуаны

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил об помиловании осужденных на федеральном уровне за хранение марихуаны.
"Я объявляю о помиловании всех осужденных на федеральном уровне за простое хранение марихуаны", - говорится в распространенном в четверг заявлении Байдена.
Генпрокурор США по поручению президента разработает процесс выдачи свидетельств и помилования лиц, говорится в заявлении. Таким образом осужденным за эти преступления станет легче устраиваться на работу и выполнять различные социальные функции, указал Байден. Он также призвал губернаторов принять аналогичные решения на уровне штатов, чтобы никого не содержали в тюрьме исключительно за хранение марихуаны.
Как говорится в заявлении, минздраву США поручено пересмотреть внесение марихуаны в список веществ, контроль за оборотом которых осуществляют специальные службы, чтобы исключить ее из классификации, под которую попадают более опасные героин и ЛСД. "Наш неудачный подход к марихуане перевернул слишком много жизней. Пришло время исправить эти ошибки", - говорится в заявлении.
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