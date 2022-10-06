https://ria.ru/20221006/pomilovanie-1822105089.html

Байден помиловал всех осужденных за хранение марихуаны

Байден помиловал всех осужденных за хранение марихуаны - РИА Новости, 06.10.2022

Байден помиловал всех осужденных за хранение марихуаны

Президент США Джо Байден заявил об помиловании осужденных на федеральном уровне за хранение марихуаны. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T23:09

2022-10-06T23:09

2022-10-06T23:09

в мире

джо байден

сша

министерство здравоохранения сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820290482_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_6cc5efe09af05bc809c227db6e8717e0.jpg

ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил об помиловании осужденных на федеральном уровне за хранение марихуаны."Я объявляю о помиловании всех осужденных на федеральном уровне за простое хранение марихуаны", - говорится в распространенном в четверг заявлении Байдена.Генпрокурор США по поручению президента разработает процесс выдачи свидетельств и помилования лиц, говорится в заявлении. Таким образом осужденным за эти преступления станет легче устраиваться на работу и выполнять различные социальные функции, указал Байден. Он также призвал губернаторов принять аналогичные решения на уровне штатов, чтобы никого не содержали в тюрьме исключительно за хранение марихуаны.Как говорится в заявлении, минздраву США поручено пересмотреть внесение марихуаны в список веществ, контроль за оборотом которых осуществляют специальные службы, чтобы исключить ее из классификации, под которую попадают более опасные героин и ЛСД. "Наш неудачный подход к марихуане перевернул слишком много жизней. Пришло время исправить эти ошибки", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220816/kitay-1809872109.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джо байден, сша, министерство здравоохранения сша