Байден помиловал всех осужденных за хранение марихуаны
Байден объявил о помиловании всех осужденных на федеральном уровне за хранение марихуаны
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил об помиловании осужденных на федеральном уровне за хранение марихуаны.
"Я объявляю о помиловании всех осужденных на федеральном уровне за простое хранение марихуаны", - говорится в распространенном в четверг заявлении Байдена.
Генпрокурор США по поручению президента разработает процесс выдачи свидетельств и помилования лиц, говорится в заявлении. Таким образом осужденным за эти преступления станет легче устраиваться на работу и выполнять различные социальные функции, указал Байден. Он также призвал губернаторов принять аналогичные решения на уровне штатов, чтобы никого не содержали в тюрьме исключительно за хранение марихуаны.
Как говорится в заявлении, минздраву США поручено пересмотреть внесение марихуаны в список веществ, контроль за оборотом которых осуществляют специальные службы, чтобы исключить ее из классификации, под которую попадают более опасные героин и ЛСД. "Наш неудачный подход к марихуане перевернул слишком много жизней. Пришло время исправить эти ошибки", - говорится в заявлении.