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Поляки начали согревать себя мусором - РИА Новости, 06.10.2022
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Поляки начали согревать себя мусором
Поляки начали согревать себя мусором - РИА Новости, 06.10.2022
Поляки начали согревать себя мусором
Польским гражданам из-за нехватки энергоносителей и высоких цен приходится использовать мусор для отопления своих домов, пишет Bloomberg. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T17:32
2022-10-06T18:16
в мире
польша
москва
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Польским гражданам из-за нехватки энергоносителей и высоких цен приходится использовать мусор для отопления своих домов, пишет Bloomberg.В статье уточняют, что в стране для обогрева зданий, построенных во времена Советского Союза, используется уголь, но из-за проблем с этим ресурсом люди вынуждены использовать мусор, который не только вызывает загрязнение воздуха и смог, но и неприятный запах на улицах.Ситуация с загрязнением воздуха в Польше настолько ухудшилась, что правительство страны рассматривает возможность раздачи защитных масок по мере снижения температуры, утверждает Bloomberg.Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20220906/raskol-1814876406.html
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в мире, польша, москва, европа
В мире, Польша, Москва, Европа
17:32 06.10.2022 (обновлено: 18:16 06.10.2022)
 
Поляки начали согревать себя мусором

Bloomberg: в Польше стали использовать мусор в качестве топлива для обогрева

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Флаг Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Польским гражданам из-за нехватки энергоносителей и высоких цен приходится использовать мусор для отопления своих домов, пишет Bloomberg.
В статье уточняют, что в стране для обогрева зданий, построенных во времена Советского Союза, используется уголь, но из-за проблем с этим ресурсом люди вынуждены использовать мусор, который не только вызывает загрязнение воздуха и смог, но и неприятный запах на улицах.
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"Сейчас настолько плохо, что вы можете почувствовать запах горящего мусора каждый день, чего раньше никогда не было", — цитирует агентство слова матери троих детей Паулины Мрочковской из Яблонны.

Ситуация с загрязнением воздуха в Польше настолько ухудшилась, что правительство страны рассматривает возможность раздачи защитных масок по мере снижения температуры, утверждает Bloomberg.
Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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