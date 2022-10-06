https://ria.ru/20221006/polsha-1822033543.html

Поляки начали согревать себя мусором

Поляки начали согревать себя мусором - РИА Новости, 06.10.2022

Поляки начали согревать себя мусором

Польским гражданам из-за нехватки энергоносителей и высоких цен приходится использовать мусор для отопления своих домов, пишет Bloomberg. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T17:32

2022-10-06T17:32

2022-10-06T18:16

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Польским гражданам из-за нехватки энергоносителей и высоких цен приходится использовать мусор для отопления своих домов, пишет Bloomberg.В статье уточняют, что в стране для обогрева зданий, построенных во времена Советского Союза, используется уголь, но из-за проблем с этим ресурсом люди вынуждены использовать мусор, который не только вызывает загрязнение воздуха и смог, но и неприятный запах на улицах.Ситуация с загрязнением воздуха в Польше настолько ухудшилась, что правительство страны рассматривает возможность раздачи защитных масок по мере снижения температуры, утверждает Bloomberg.Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20220906/raskol-1814876406.html

https://realty.ria.ru/20221004/polsha-1821339799.html

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в мире, польша, москва, европа