17:32 06.10.2022 (обновлено: 18:16 06.10.2022)
Поляки начали согревать себя мусором
Bloomberg: в Польше стали использовать мусор в качестве топлива для обогрева
Флаг Польши. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Польским гражданам из-за нехватки энергоносителей и высоких цен приходится использовать мусор для отопления своих домов, пишет Bloomberg.
В статье уточняют, что в стране для обогрева зданий, построенных во времена Советского Союза, используется уголь, но из-за проблем с этим ресурсом люди вынуждены использовать мусор, который не только вызывает загрязнение воздуха и смог, но и неприятный запах на улицах.
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"Сейчас настолько плохо, что вы можете почувствовать запах горящего мусора каждый день, чего раньше никогда не было", — цитирует агентство слова матери троих детей Паулины Мрочковской из Яблонны.
Ситуация с загрязнением воздуха в Польше настолько ухудшилась, что правительство страны рассматривает возможность раздачи защитных масок по мере снижения температуры, утверждает Bloomberg.
Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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