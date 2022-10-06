https://ria.ru/20221006/polsha-1821889312.html

В МИД рассказали о следствии по делу о нападении на посла в Польше

В МИД рассказали о следствии по делу о нападении на посла в Польше - РИА Новости, 06.10.2022

В МИД рассказали о следствии по делу о нападении на посла в Польше

Польские органы сообщили посольству РФ в Варшаве, что уголовные дела по факту надругательства над российским флагом и по факту оскорбления российского посла... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T10:15

2022-10-06T10:15

2022-10-06T10:15

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Польские органы сообщили посольству РФ в Варшаве, что уголовные дела по факту надругательства над российским флагом и по факту оскорбления российского посла Сергея Андреева закрыты, однако процессуальные действия по делу о нападении на него продолжаются, заявил в интервью РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.Дипломат напомнил, что 9 мая этого года произошел "вопиющий с точки зрения дипломатической практики инцидент": на посла России в Польше Сергея Андреева было совершено нападение."Кощунственная провокация произошла на кладбище советских воинов, павших за освобождение Варшавы", - добавил Тяпкин.В связи с этим он отметил, что действия официальной Варшавы в части, касающейся обеспечения гарантированных международным правом условий для деятельности российских загранпредставительств, вызывают закономерные вопросы."Местные власти и полиция не обеспечили защиту российских дипломатов, соотечественников и поляков, которые пришли почтить память героев. Наши коллеги проявили мужество и хладнокровие в тот момент, когда их окружила многочисленная толпа бесчинствующих провокаторов. Запечатлевшие инцидент кадры облетели весь мир, продемонстрировав ту суровую реальность, в которой функционируют российские загранпредставительства в Польше", - пояснил дипломат."Расследование инцидента польскими властями продолжается, однако его судебные перспективы не очевидны. Местные компетентные органы проинформировали наше посольство в Варшаве о том, что уголовные дела по факту надругательства над российским флагом и по факту оскорбления руководителя дипломатического представительства закрыты. В настоящее время продолжаются процессуальные действия в рамках следствия по делу об "активном нападении" на главу российской дипмиссии", - заявил Тяпкин.Девятого мая на посла РФ в Польше Сергея Андреева напали и облили красной субстанцией во время попытки возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Позже он сообщил, что извинений от властей Польши не последовало, были лишь сожаления.

https://ria.ru/20221003/posol-1821128910.html

https://ria.ru/20221003/posol-1821157225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей андреев, олег тяпкин, варшава, россия, польша