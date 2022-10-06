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Вильфанд рассказал, когда в Москву придет "золотая осень"
Вильфанд рассказал, когда в Москву придет "золотая осень" - РИА Новости, 06.10.2022
Вильфанд рассказал, когда в Москву придет "золотая осень"
"Золотая осень" придет в Москву в четверг и продлится три дня, дожди прекратятся, температура воздуха будет держаться в районе +13-15 градусов, рассказал РИА... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T02:51
2022-10-06T02:51
2022-10-06T02:52
общество
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гидрометцентр
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. "Золотая осень" придет в Москву в четверг и продлится три дня, дожди прекратятся, температура воздуха будет держаться в районе +13-15 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."В Москве дожди прекращаются. Завтра преимущественно без осадков. Начинается тот период, который вполне можно назвать золотой осенью. Дневные температуры существенно повышаются. В последний день рабочей недели и в выходные они будут в диапазоне от 13 до 15 градусов после полудня. Переменная облачность, то есть много солнца… Очень хороший период, именно в эти три дня", - сказал РИА Новости Вильфанд.По его словам, в понедельник температура в Москве уже понизится до 10-12 градусов, будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь.
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общество, роман вильфанд, москва, россия, гидрометцентр
Общество, Роман Вильфанд, Москва, Россия, Гидрометцентр
02:51 06.10.2022 (обновлено: 02:52 06.10.2022)
Вильфанд рассказал, когда в Москву придет "золотая осень"
Вильфанд заявил, что "золотая осень" придет в Москву в четверг и продлится три дня
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. "Золотая осень" придет в Москву в четверг и продлится три дня, дожди прекратятся, температура воздуха будет держаться в районе +13-15 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В Москве дожди прекращаются. Завтра преимущественно без осадков. Начинается тот период, который вполне можно назвать золотой осенью. Дневные температуры существенно повышаются. В последний день рабочей недели и в выходные они будут в диапазоне от 13 до 15 градусов после полудня. Переменная облачность, то есть много солнца… Очень хороший период, именно в эти три дня", - сказал РИА Новости Вильфанд.
По его словам, в понедельник температура в Москве уже понизится до 10-12 градусов, будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь.