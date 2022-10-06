https://ria.ru/20221006/pogoda-1821860082.html

Вильфанд рассказал, когда в Москву придет "золотая осень"

Вильфанд рассказал, когда в Москву придет "золотая осень" - РИА Новости, 06.10.2022

Вильфанд рассказал, когда в Москву придет "золотая осень"

"Золотая осень" придет в Москву в четверг и продлится три дня, дожди прекратятся, температура воздуха будет держаться в районе +13-15 градусов, рассказал РИА... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T02:51

2022-10-06T02:51

2022-10-06T02:52

общество

роман вильфанд

москва

россия

гидрометцентр

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. "Золотая осень" придет в Москву в четверг и продлится три дня, дожди прекратятся, температура воздуха будет держаться в районе +13-15 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."В Москве дожди прекращаются. Завтра преимущественно без осадков. Начинается тот период, который вполне можно назвать золотой осенью. Дневные температуры существенно повышаются. В последний день рабочей недели и в выходные они будут в диапазоне от 13 до 15 градусов после полудня. Переменная облачность, то есть много солнца… Очень хороший период, именно в эти три дня", - сказал РИА Новости Вильфанд.По его словам, в понедельник температура в Москве уже понизится до 10-12 градусов, будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь.

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общество, роман вильфанд, москва, россия, гидрометцентр