https://ria.ru/20221006/podmoskove-1821968773.html
Работы по плановым посадкам лесных культур завершаются в Подмосковье
Работы по плановым посадкам лесных культур завершаются в Подмосковье - РИА Новости, 06.10.2022
Работы по плановым посадкам лесных культур завершаются в Подмосковье
Годовой план по дополнительным посадкам лесных культур на территории Московской области выполнен на 94%, говорится в сообщении пресс-службы Комитета лесного... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T14:09
2022-10-06T14:09
2022-10-06T14:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
деревья
саженцы
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Годовой план по дополнительным посадкам лесных культур на территории Московской области выполнен на 94%, говорится в сообщении пресс-службы Комитета лесного хозяйства Подмосковья.В ведомстве отметили, что дополнительные посадки лесных культур выполнены на площади 2,7 тысячи гектаров. Работы выполняются силами подрядчиков по госконтрактам и подведомственным Комитету лесного хозяйства "Центрлесхозом"."План выполнен на 94%. По государственным контрактам работы будут завершены до конца октября", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства области, куратора Комлесхоза Георгия Филимонова.Он добавил, что высаженные на лесокультурную площадь растения в первые два года адаптируются к новым условиям, сеянцы, не адаптировавшиеся к условиям, активно подвергаются замене.
https://ria.ru/20221006/elektropoezda-1821908966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), деревья, саженцы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Деревья, саженцы
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Годовой план по дополнительным посадкам лесных культур на территории Московской области выполнен на 94%, говорится в сообщении пресс-службы Комитета лесного хозяйства Подмосковья.
В ведомстве отметили, что дополнительные посадки лесных культур выполнены на площади 2,7 тысячи гектаров. Работы выполняются силами подрядчиков по госконтрактам и подведомственным Комитету лесного хозяйства "Центрлесхозом".
"План выполнен на 94%. По государственным контрактам работы будут завершены до конца октября", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства области, куратора Комлесхоза Георгия Филимонова.
Он добавил, что высаженные на лесокультурную площадь растения в первые два года адаптируются к новым условиям, сеянцы, не адаптировавшиеся к условиям, активно подвергаются замене.