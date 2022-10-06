https://ria.ru/20221006/podmoskove-1821968773.html

Работы по плановым посадкам лесных культур завершаются в Подмосковье

Работы по плановым посадкам лесных культур завершаются в Подмосковье - РИА Новости, 06.10.2022

Работы по плановым посадкам лесных культур завершаются в Подмосковье

Годовой план по дополнительным посадкам лесных культур на территории Московской области выполнен на 94%, говорится в сообщении пресс-службы Комитета лесного... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T14:09

2022-10-06T14:09

2022-10-06T14:09

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

деревья

саженцы

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Годовой план по дополнительным посадкам лесных культур на территории Московской области выполнен на 94%, говорится в сообщении пресс-службы Комитета лесного хозяйства Подмосковья.В ведомстве отметили, что дополнительные посадки лесных культур выполнены на площади 2,7 тысячи гектаров. Работы выполняются силами подрядчиков по госконтрактам и подведомственным Комитету лесного хозяйства "Центрлесхозом"."План выполнен на 94%. По государственным контрактам работы будут завершены до конца октября", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства области, куратора Комлесхоза Георгия Филимонова.Он добавил, что высаженные на лесокультурную площадь растения в первые два года адаптируются к новым условиям, сеянцы, не адаптировавшиеся к условиям, активно подвергаются замене.

https://ria.ru/20221006/elektropoezda-1821908966.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), деревья, саженцы