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Работы по плановым посадкам лесных культур завершаются в Подмосковье - РИА Новости, 06.10.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221006/podmoskove-1821968773.html
Работы по плановым посадкам лесных культур завершаются в Подмосковье
Работы по плановым посадкам лесных культур завершаются в Подмосковье - РИА Новости, 06.10.2022
Работы по плановым посадкам лесных культур завершаются в Подмосковье
Годовой план по дополнительным посадкам лесных культур на территории Московской области выполнен на 94%, говорится в сообщении пресс-службы Комитета лесного... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T14:09
2022-10-06T14:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
деревья
саженцы
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Годовой план по дополнительным посадкам лесных культур на территории Московской области выполнен на 94%, говорится в сообщении пресс-службы Комитета лесного хозяйства Подмосковья.В ведомстве отметили, что дополнительные посадки лесных культур выполнены на площади 2,7 тысячи гектаров. Работы выполняются силами подрядчиков по госконтрактам и подведомственным Комитету лесного хозяйства "Центрлесхозом"."План выполнен на 94%. По государственным контрактам работы будут завершены до конца октября", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства области, куратора Комлесхоза Георгия Филимонова.Он добавил, что высаженные на лесокультурную площадь растения в первые два года адаптируются к новым условиям, сеянцы, не адаптировавшиеся к условиям, активно подвергаются замене.
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московская область (подмосковье), деревья, саженцы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Деревья, саженцы
14:09 06.10.2022
 

Работы по плановым посадкам лесных культур завершаются в Подмосковье

© РИА Новости / Александр КряжевВысадка саженцев
Высадка саженцев - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Высадка саженцев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Годовой план по дополнительным посадкам лесных культур на территории Московской области выполнен на 94%, говорится в сообщении пресс-службы Комитета лесного хозяйства Подмосковья.
В ведомстве отметили, что дополнительные посадки лесных культур выполнены на площади 2,7 тысячи гектаров. Работы выполняются силами подрядчиков по госконтрактам и подведомственным Комитету лесного хозяйства "Центрлесхозом".
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"План выполнен на 94%. По государственным контрактам работы будут завершены до конца октября", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства области, куратора Комлесхоза Георгия Филимонова.
Он добавил, что высаженные на лесокультурную площадь растения в первые два года адаптируются к новым условиям, сеянцы, не адаптировавшиеся к условиям, активно подвергаются замене.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Деревьясаженцы
 
 
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