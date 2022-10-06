https://ria.ru/20221006/podderzhka-1822078769.html

Глава РЭЦ рассказала об инструментах поддержки "женского" экспорта в России

Глава РЭЦ рассказала об инструментах поддержки "женского" экспорта в России - РИА Новости, 06.10.2022

Глава РЭЦ рассказала об инструментах поддержки "женского" экспорта в России

Российский экспортный центр (группа ВЭБ) разработал целую систему мер для развития женского предпринимательства, помогающих женщинам выходить на экспорт и... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T20:11

2022-10-06T20:11

2022-10-06T20:11

российский экспортный центр (рэц)

россия

совет федерации рф

вероника никишина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795438042_0:55:3073:1784_1920x0_80_0_0_94aa2cb58d5d07677a087781166892a4.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (группа ВЭБ) разработал целую систему мер для развития женского предпринимательства, помогающих женщинам выходить на экспорт и преодолевать трудности, которые зачастую мужчинам незнакомы, рассказала в ходе заседания Совета Евразийского женского форума генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Мы разработали обучающее пособие по кросс-культурной межгендерной деловой коммуникации. Оно помогает развеять мифы об отношении к женщинам и вооружить их знаниями, как правильно вести переговоры с представителями разных стран. Также мы организуем мастер-классы по межгендерной тематике и проводим обучающие вебинары. в октябре наградим лучших женщин экспортеров на нашем форуме "Сделано в России", - сказала Никишина.Заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова отметила, что члены Совета Евразийского женского форума вместе с женщинами-предпринимателями ведут систематическую работу, направленную на расширение участия женщин в социально-экономическом развитии страны. Так, в текущем году членами Совета были сформированы и направлены в правительство РФ предложения по мерам поддержки, востребованные у представителей отечественного бизнеса.Никишина в свою очередь подчеркнула, что при поддержке Совета Федерации был учрежден конкурс среди региональных центров поддержки экспорта по развитию экспортной деятельности "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте", цель которого - рассказать о лучших практиках региональных Центров поддержки экспорта по работе с предпринимательницами, чтобы в каждом регионе России женщины знали, что они всегда могут обратиться за помощью и покорять новые вершины.В заседании Совета Евразийского женского форума приняли участие председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, сенаторы РФ, первый заместитель министра труда и социального развития РФ Ольга Баталина, заместитель министра труда и социального развития РФ Елена Мухтиярова, заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, первый заместитель руководителя ФМБА России Татьяна Яковлева, официальный представитель России в "Женской двадцатке" Виктория Панова.

https://ria.ru/20221006/rets-1822044669.html

https://ria.ru/20221004/eksport-1821383744.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, совет федерации рф, вероника никишина