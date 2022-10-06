Глава РЭЦ рассказала об инструментах поддержки "женского" экспорта в России
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (группа ВЭБ) разработал целую систему мер для развития женского предпринимательства, помогающих женщинам выходить на экспорт и преодолевать трудности, которые зачастую мужчинам незнакомы, рассказала в ходе заседания Совета Евразийского женского форума генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
"Мы разработали обучающее пособие по кросс-культурной межгендерной деловой коммуникации. Оно помогает развеять мифы об отношении к женщинам и вооружить их знаниями, как правильно вести переговоры с представителями разных стран. Также мы организуем мастер-классы по межгендерной тематике и проводим обучающие вебинары. в октябре наградим лучших женщин экспортеров на нашем форуме "Сделано в России", - сказала Никишина.
Заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова отметила, что члены Совета Евразийского женского форума вместе с женщинами-предпринимателями ведут систематическую работу, направленную на расширение участия женщин в социально-экономическом развитии страны. Так, в текущем году членами Совета были сформированы и направлены в правительство РФ предложения по мерам поддержки, востребованные у представителей отечественного бизнеса.
Никишина в свою очередь подчеркнула, что при поддержке Совета Федерации был учрежден конкурс среди региональных центров поддержки экспорта по развитию экспортной деятельности "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте", цель которого - рассказать о лучших практиках региональных Центров поддержки экспорта по работе с предпринимательницами, чтобы в каждом регионе России женщины знали, что они всегда могут обратиться за помощью и покорять новые вершины.
В заседании Совета Евразийского женского форума приняли участие председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, сенаторы РФ, первый заместитель министра труда и социального развития РФ Ольга Баталина, заместитель министра труда и социального развития РФ Елена Мухтиярова, заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, первый заместитель руководителя ФМБА России Татьяна Яковлева, официальный представитель России в "Женской двадцатке" Виктория Панова.