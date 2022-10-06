Рейтинг@Mail.ru
Глава РЭЦ рассказала об инструментах поддержки "женского" экспорта в России - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221006/podderzhka-1822078769.html
Глава РЭЦ рассказала об инструментах поддержки "женского" экспорта в России
Глава РЭЦ рассказала об инструментах поддержки "женского" экспорта в России - РИА Новости, 06.10.2022
Глава РЭЦ рассказала об инструментах поддержки "женского" экспорта в России
Российский экспортный центр (группа ВЭБ) разработал целую систему мер для развития женского предпринимательства, помогающих женщинам выходить на экспорт и... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T20:11
2022-10-06T20:11
российский экспортный центр (рэц)
россия
совет федерации рф
вероника никишина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795438042_0:55:3073:1784_1920x0_80_0_0_94aa2cb58d5d07677a087781166892a4.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (группа ВЭБ) разработал целую систему мер для развития женского предпринимательства, помогающих женщинам выходить на экспорт и преодолевать трудности, которые зачастую мужчинам незнакомы, рассказала в ходе заседания Совета Евразийского женского форума генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Мы разработали обучающее пособие по кросс-культурной межгендерной деловой коммуникации. Оно помогает развеять мифы об отношении к женщинам и вооружить их знаниями, как правильно вести переговоры с представителями разных стран. Также мы организуем мастер-классы по межгендерной тематике и проводим обучающие вебинары. в октябре наградим лучших женщин экспортеров на нашем форуме "Сделано в России", - сказала Никишина.Заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова отметила, что члены Совета Евразийского женского форума вместе с женщинами-предпринимателями ведут систематическую работу, направленную на расширение участия женщин в социально-экономическом развитии страны. Так, в текущем году членами Совета были сформированы и направлены в правительство РФ предложения по мерам поддержки, востребованные у представителей отечественного бизнеса.Никишина в свою очередь подчеркнула, что при поддержке Совета Федерации был учрежден конкурс среди региональных центров поддержки экспорта по развитию экспортной деятельности "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте", цель которого - рассказать о лучших практиках региональных Центров поддержки экспорта по работе с предпринимательницами, чтобы в каждом регионе России женщины знали, что они всегда могут обратиться за помощью и покорять новые вершины.В заседании Совета Евразийского женского форума приняли участие председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, сенаторы РФ, первый заместитель министра труда и социального развития РФ Ольга Баталина, заместитель министра труда и социального развития РФ Елена Мухтиярова, заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, первый заместитель руководителя ФМБА России Татьяна Яковлева, официальный представитель России в "Женской двадцатке" Виктория Панова.
https://ria.ru/20221006/rets-1822044669.html
https://ria.ru/20221004/eksport-1821383744.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795438042_344:0:3073:2047_1920x0_80_0_0_b7d6b8ce2d414886a5843ed432c8c7fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), россия, совет федерации рф, вероника никишина
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Совет Федерации РФ, Вероника Никишина
20:11 06.10.2022
 

Глава РЭЦ рассказала об инструментах поддержки "женского" экспорта в России

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (группа ВЭБ) разработал целую систему мер для развития женского предпринимательства, помогающих женщинам выходить на экспорт и преодолевать трудности, которые зачастую мужчинам незнакомы, рассказала в ходе заседания Совета Евразийского женского форума генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
"Мы разработали обучающее пособие по кросс-культурной межгендерной деловой коммуникации. Оно помогает развеять мифы об отношении к женщинам и вооружить их знаниями, как правильно вести переговоры с представителями разных стран. Также мы организуем мастер-классы по межгендерной тематике и проводим обучающие вебинары. в октябре наградим лучших женщин экспортеров на нашем форуме "Сделано в России", - сказала Никишина.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 17:53
РЭЦ: компании из РФ приедут в Нью-Дели на многоотраслевую деловую миссию
Заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова отметила, что члены Совета Евразийского женского форума вместе с женщинами-предпринимателями ведут систематическую работу, направленную на расширение участия женщин в социально-экономическом развитии страны. Так, в текущем году членами Совета были сформированы и направлены в правительство РФ предложения по мерам поддержки, востребованные у представителей отечественного бизнеса.
Никишина в свою очередь подчеркнула, что при поддержке Совета Федерации был учрежден конкурс среди региональных центров поддержки экспорта по развитию экспортной деятельности "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте", цель которого - рассказать о лучших практиках региональных Центров поддержки экспорта по работе с предпринимательницами, чтобы в каждом регионе России женщины знали, что они всегда могут обратиться за помощью и покорять новые вершины.
Стенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке Иннопром-2021 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 12:34
РЭЦ: вопросы креативного экспорта обсудят на форуме "Сделано в России"
В заседании Совета Евразийского женского форума приняли участие председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, сенаторы РФ, первый заместитель министра труда и социального развития РФ Ольга Баталина, заместитель министра труда и социального развития РФ Елена Мухтиярова, заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, первый заместитель руководителя ФМБА России Татьяна Яковлева, официальный представитель России в "Женской двадцатке" Виктория Панова.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияСовет Федерации РФВероника Никишина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала