https://ria.ru/20221006/podderzhka-1821865559.html
Пушилин оценил поддержку референдумов со стороны КНДР
Пушилин оценил поддержку референдумов со стороны КНДР - РИА Новости, 06.10.2022
Пушилин оценил поддержку референдумов со стороны КНДР
Поддержка Северной Кореей референдумов, прошедших в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу вхождения в состав России, свидетельствует о... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T07:02
2022-10-06T07:02
2022-10-06T07:39
в мире
денис пушилин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
кндр (северная корея)
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Поддержка Северной Кореей референдумов, прошедших в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу вхождения в состав России, свидетельствует о формировании многополярного мира, заявил РИА Новости врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.МИД КНДР ранее приветствовал вхождение новых регионов в состав России и заявил, что уважает волю жителей, которую те высказали на референдумах.По его словам, Донецк благодарен Северной Корее, которая сначала признала ДНР как государство, а теперь приветствовала вхождение республики в состав России."Сегодня, когда историческая справедливость восторжествовала — Донбасс вернулся домой, - КНДР одна из первых оценила выбор нашего народа, отметив, что референдум прошел в полном соответствии с уставом ООН", - заявил Пушилин.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за эту инициативу высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. В среду глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.
https://ria.ru/20220928/zapad-1819950112.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
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в мире, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, кндр (северная корея), референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
В мире, Денис Пушилин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, КНДР (Северная Корея), Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
07:02 06.10.2022 (обновлено: 07:39 06.10.2022)
Пушилин оценил поддержку референдумов со стороны КНДР
Пушилин назвал поддержку референдумов со стороны КНДР свидетельством многополярного мира