https://ria.ru/20221006/podderzhka-1821865559.html

Пушилин оценил поддержку референдумов со стороны КНДР

Пушилин оценил поддержку референдумов со стороны КНДР - РИА Новости, 06.10.2022

Пушилин оценил поддержку референдумов со стороны КНДР

Поддержка Северной Кореей референдумов, прошедших в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу вхождения в состав России, свидетельствует о... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T07:02

2022-10-06T07:02

2022-10-06T07:39

в мире

денис пушилин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

кндр (северная корея)

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Поддержка Северной Кореей референдумов, прошедших в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу вхождения в состав России, свидетельствует о формировании многополярного мира, заявил РИА Новости врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.МИД КНДР ранее приветствовал вхождение новых регионов в состав России и заявил, что уважает волю жителей, которую те высказали на референдумах.По его словам, Донецк благодарен Северной Корее, которая сначала признала ДНР как государство, а теперь приветствовала вхождение республики в состав России."Сегодня, когда историческая справедливость восторжествовала — Донбасс вернулся домой, - КНДР одна из первых оценила выбор нашего народа, отметив, что референдум прошел в полном соответствии с уставом ООН", - заявил Пушилин.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за эту инициативу высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. В среду глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.

https://ria.ru/20220928/zapad-1819950112.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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