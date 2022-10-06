Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава ЦРУ разозлил французов заявлением о России - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221006/petreus-1822052115.html
Экс-глава ЦРУ разозлил французов заявлением о России
Экс-глава ЦРУ разозлил французов заявлением о России - РИА Новости, 06.10.2022
Экс-глава ЦРУ разозлил французов заявлением о России
Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус пригрозил уничтожить "все неядерные силы России", чем вызвал резкую реакцию читателей французской газеты Le Figaro. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T18:27
2022-10-06T19:08
в мире
дэвид петреус
владимир путин
россия
сша
нато
центральное разведывательное управление (цру)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148239/01/1482390139_0:35:4813:2742_1920x0_80_0_0_4981b0d71c04a5e6d255cb67e8d0031b.jpg
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус пригрозил уничтожить "все неядерные силы России", чем вызвал резкую реакцию читателей французской газеты Le Figaro."Мы ответим общим усилием стран НАТО, чтобы уничтожить все неядерные силы России, которые мы сумеем разглядеть на украинском поле боя и в Крыму", — сказал экс-глава американской разведки в ответ на вопрос о реакции США на применение Россией ядерного оружия.Петреус оправдал такой сценарий риском выпадения радиоактивных осадков на страны НАТО. При этом он уточнил, что все это лишь мнение ушедшего на пенсию экс-чиновника.Читатели издания пришли в ярость после слов бывшего главы ЦРУ. Некоторые заявили о невозможности применения ядерного оружия."У русских есть куча методов заставить украинцев прислушаться к мнению России, не прибегая к таким крайностям. Достаточно выключить тепло и свет", — написал Dutch."У меня складывается впечатление, что США как нарочно толкают Путина к использованию ядерного оружия", — прокомментировала La Esmeralda.По ее мнению, Америка пытается создать условия для применения ядерного оружия."Франции нужно выйти из НАТО, которая стала армией США, да еще и по-ковбойски управляемой", — написал Al core.Он добавил, что Франция ошиблась в выборе друзей и Россия ей не враг."Американцы на Украине защищают свои интересы, а наши они топчут ногами. И на этом точка!" — подытожил юзер.В сентябре президент России Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, угроза применения против России оружия массового поражения. Глава государства напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ее ядерным оружием, что роза ветров может развернуться и в их сторону.МИД России заявил, что Москва полностью привержена позиции лидеров ядерного клуба о недопустимости развязывания ядерной войны. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не планирует участвовать в "упражнениях" по ядерной риторике, а председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала утверждения об угрозе применения Москвой атомной бомбы "мулькой" и фейком.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221006/zelenskiy-1822000184.html
https://ria.ru/20221003/komandovanie-1820608737.html
https://ria.ru/20221003/poseydon-1821051116.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148239/01/1482390139_218:0:4641:3317_1920x0_80_0_0_3a27729b7f48ca4548d574efb40dfa06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дэвид петреус, владимир путин, россия, сша, нато, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Дэвид Петреус, Владимир Путин, Россия, США, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
18:27 06.10.2022 (обновлено: 19:08 06.10.2022)
 
Экс-глава ЦРУ разозлил французов заявлением о России

Экс-глава ЦРУ Петреус разозлил читателей Le Figaro угрозами в адрес России

© AP Photo / Bob LeveroneБывший директор ЦРУ Дэвид Петреус
Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Bob Leverone
Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус пригрозил уничтожить "все неядерные силы России", чем вызвал резкую реакцию читателей французской газеты Le Figaro.
"Мы ответим общим усилием стран НАТО, чтобы уничтожить все неядерные силы России, которые мы сумеем разглядеть на украинском поле боя и в Крыму", — сказал экс-глава американской разведки в ответ на вопрос о реакции США на применение Россией ядерного оружия.
Петреус оправдал такой сценарий риском выпадения радиоактивных осадков на страны НАТО. При этом он уточнил, что все это лишь мнение ушедшего на пенсию экс-чиновника.
Читатели издания пришли в ярость после слов бывшего главы ЦРУ. Некоторые заявили о невозможности применения ядерного оружия.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 16:01
Advance: Зеленский взял Европу в заложники
"У русских есть куча методов заставить украинцев прислушаться к мнению России, не прибегая к таким крайностям. Достаточно выключить тепло и свет", — написал Dutch.
"У меня складывается впечатление, что США как нарочно толкают Путина к использованию ядерного оружия", — прокомментировала La Esmeralda.
По ее мнению, Америка пытается создать условия для применения ядерного оружия.
"Франции нужно выйти из НАТО, которая стала армией США, да еще и по-ковбойски управляемой", — написал Al core.
Он добавил, что Франция ошиблась в выборе друзей и Россия ей не враг.
"Американцы на Украине защищают свои интересы, а наши они топчут ногами. И на этом точка!" — подытожил юзер.
Американские военные во время посадки на самолет для переброски в Европу - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Командовать парадом будем мы". Как США подминают под себя Европу
В сентябре президент России Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, угроза применения против России оружия массового поражения. Глава государства напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ее ядерным оружием, что роза ветров может развернуться и в их сторону.
МИД России заявил, что Москва полностью привержена позиции лидеров ядерного клуба о недопустимости развязывания ядерной войны. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не планирует участвовать в "упражнениях" по ядерной риторике, а председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала утверждения об угрозе применения Москвой атомной бомбы "мулькой" и фейком.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
Атомная подводная лодка Белгород во время спуска на воду - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 00:35Новое оружие России
La Repubblica сообщила об опасениях НАТО из-за российских "Посейдонов"
 
В миреДэвид ПетреусВладимир ПутинРоссияСШАНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала