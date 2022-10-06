https://ria.ru/20221006/petreus-1822052115.html

Экс-глава ЦРУ разозлил французов заявлением о России

Экс-глава ЦРУ разозлил французов заявлением о России - РИА Новости, 06.10.2022

Экс-глава ЦРУ разозлил французов заявлением о России

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус пригрозил уничтожить "все неядерные силы России", чем вызвал резкую реакцию читателей французской газеты Le Figaro. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T18:27

2022-10-06T18:27

2022-10-06T19:08

в мире

дэвид петреус

владимир путин

россия

сша

нато

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус пригрозил уничтожить "все неядерные силы России", чем вызвал резкую реакцию читателей французской газеты Le Figaro."Мы ответим общим усилием стран НАТО, чтобы уничтожить все неядерные силы России, которые мы сумеем разглядеть на украинском поле боя и в Крыму", — сказал экс-глава американской разведки в ответ на вопрос о реакции США на применение Россией ядерного оружия.Петреус оправдал такой сценарий риском выпадения радиоактивных осадков на страны НАТО. При этом он уточнил, что все это лишь мнение ушедшего на пенсию экс-чиновника.Читатели издания пришли в ярость после слов бывшего главы ЦРУ. Некоторые заявили о невозможности применения ядерного оружия."У русских есть куча методов заставить украинцев прислушаться к мнению России, не прибегая к таким крайностям. Достаточно выключить тепло и свет", — написал Dutch."У меня складывается впечатление, что США как нарочно толкают Путина к использованию ядерного оружия", — прокомментировала La Esmeralda.По ее мнению, Америка пытается создать условия для применения ядерного оружия."Франции нужно выйти из НАТО, которая стала армией США, да еще и по-ковбойски управляемой", — написал Al core.Он добавил, что Франция ошиблась в выборе друзей и Россия ей не враг."Американцы на Украине защищают свои интересы, а наши они топчут ногами. И на этом точка!" — подытожил юзер.В сентябре президент России Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, угроза применения против России оружия массового поражения. Глава государства напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ее ядерным оружием, что роза ветров может развернуться и в их сторону.МИД России заявил, что Москва полностью привержена позиции лидеров ядерного клуба о недопустимости развязывания ядерной войны. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не планирует участвовать в "упражнениях" по ядерной риторике, а председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала утверждения об угрозе применения Москвой атомной бомбы "мулькой" и фейком.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221006/zelenskiy-1822000184.html

https://ria.ru/20221003/komandovanie-1820608737.html

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в мире, дэвид петреус, владимир путин, россия, сша, нато, центральное разведывательное управление (цру)