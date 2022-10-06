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ВКС России уничтожили три украинские понтонные переправы через реку Ингулец
ВКС России уничтожили три украинские понтонные переправы через реку Ингулец - РИА Новости, 06.10.2022
ВКС России уничтожили три украинские понтонные переправы через реку Ингулец
Воздушно-космические силы Российской Федерации в ходе спецоперации высокоточным оружием уничтожили три понтонные переправы украинских войск через реку Ингулец в РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T14:37
2022-10-06T14:37
2022-10-06T14:37
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Воздушно-космические силы Российской Федерации в ходе спецоперации высокоточным оружием уничтожили три понтонные переправы украинских войск через реку Ингулец в Херсонской и Николаевской областях, сообщили в Минобороны РФ."Высокоточными ракетными ударами ВКС России в районах населенных пунктов Великое Артаково Николаевской области, Новогригоровка и Белая Криница Херсонской области уничтожены три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220815/vks-1809812315.html
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ВКС России уничтожили три украинские понтонные переправы через реку Ингулец
ВКС России уничтожили три понтонные переправы ВСУ в Херсонской и Николаевской областях