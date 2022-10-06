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Зеленский обвинил Россию в попытке усилить влияние переговорами - РИА Новости, 06.10.2022
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Зеленский обвинил Россию в попытке усилить влияние переговорами
Зеленский обвинил Россию в попытке усилить влияние переговорами - РИА Новости, 06.10.2022
Зеленский обвинил Россию в попытке усилить влияние переговорами
Владимир Зеленский заявил, что Россия использует переговоры для усиления своего влияния, чтобы "зафиксировать проявление нестабильности, которые она уже... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T20:16
2022-10-06T20:17
владимир зеленский
совет национальной безопасности и обороны украины
совет федерации рф
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Россия использует переговоры для усиления своего влияния, чтобы "зафиксировать проявление нестабильности, которые она уже создала".В начале октября Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для переговоров с Украиной придется ждать изменения позиции действующего президента страны либо его преемника."Россия пытается зафиксировать каждую опасность и каждое проявление нестабильности, которые уже создала. Вот для чего ей то, что она называет "переговорами". Именно так она воспринимает любые договоренности. Россия хочет перерисовать границы, чтобы снова разделить мир на зоны влияния, уничтожив наше общее пространство сотрудничества и развития", - заявил Зеленский в ходе выступления на саммите Европейского политического сообщества.Ранее в четверг председатель совета Федерации Валентина Матвиенко призвала парламенты России и Украины к переговорам, предложила начать их прямо сегодня.
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владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, совет федерации рф, украина, россия, владимир путин
Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Совет Федерации РФ, Украина, Россия, Владимир Путин
20:16 06.10.2022 (обновлено: 20:17 06.10.2022)
 
Зеленский обвинил Россию в попытке усилить влияние переговорами

Зеленский заявил, что Россия использует переговоры для усиления своего влияния

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Россия использует переговоры для усиления своего влияния, чтобы "зафиксировать проявление нестабильности, которые она уже создала".
В начале октября Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для переговоров с Украиной придется ждать изменения позиции действующего президента страны либо его преемника.
"Россия пытается зафиксировать каждую опасность и каждое проявление нестабильности, которые уже создала. Вот для чего ей то, что она называет "переговорами". Именно так она воспринимает любые договоренности. Россия хочет перерисовать границы, чтобы снова разделить мир на зоны влияния, уничтожив наше общее пространство сотрудничества и развития", - заявил Зеленский в ходе выступления на саммите Европейского политического сообщества.
Ранее в четверг председатель совета Федерации Валентина Матвиенко призвала парламенты России и Украины к переговорам, предложила начать их прямо сегодня.
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Владимир ЗеленскийСовет национальной безопасности и обороны УкраиныСовет Федерации РФУкраинаРоссияВладимир Путин
 
 
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