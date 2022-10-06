https://ria.ru/20221006/peregovory-1822056963.html

Экс-главу Польши раскритиковали за призыв к переговорам России и Украины

Экс-главу Польши раскритиковали за призыв к переговорам России и Украины - РИА Новости, 06.10.2022

Экс-главу Польши раскритиковали за призыв к переговорам России и Украины

Генсек правящей в Польше партии "Право и справедливость" (PiS) Кшиштоф Соболевский раскритиковал экс-президента страны Бронислава Коморовского за слова об... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T18:44

2022-10-06T18:44

2022-10-06T19:12

в мире

бронислав коморовский

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ВАРШАВА, 6 окт — РИА Новости. Генсек правящей в Польше партии "Право и справедливость" (PiS) Кшиштоф Соболевский раскритиковал экс-президента страны Бронислава Коморовского за слова об уместности российско-украинских переговоров.В эфире радиостанции RMF FM бывшего польского лидера попросили прокомментировать слова Владимира Зеленского о том, что он не будет вести никаких переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Коморовский ответил, что "еще несколько месяцев назад о том же самом лидере (Путине) президент Зеленский говорил, что готов с ним говорить". Он добавил, что "высказался бы за готовность говорить об условиях мира, в том числе и о безопасности Украины, даже с Путиным".Соболевский заявил, что слова Коморовского "свидетельствуют о том, какая политика была бы принята в отношении Украины, если бы "Гражданская платформа" (крупнейшая оппозиционная партия Польши. — Прим. ред.) пришла к власти"."Это голос "Гражданской платформы", голос бывшего президента, который вышел из "Гражданской платформы", — сказал Соболевский.По его словам, теперь Коморовский пытается стать лидером оппозиции."Раньше было такое выражение для подобного рода дипломатии: "горе-дипломаты" — и это лучший пример такого горе-дипломата, но хуже всего, что это бывший польский президент", — добавил он.Ранее Владимир Зеленский, заявил что готов вести переговоры с Россией, если у нее сменится президент. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение Киева, заявил, что для переговоров с Украиной придется ждать изменения позиции действующего президента страны Владимира Зеленского либо его преемника. Он также уточнил, что российская сторона с самого начала, еще до спецоперации, была сторонницей того, чтобы достижение условий, выдвинутых Россией, обеспечивалось "мирными, дипломатическими, переговорными средствами".

https://ria.ru/20221006/ukraina-1821960361.html

https://ria.ru/20221006/mask-1821877589.html

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в мире, бронислав коморовский, владимир зеленский, владимир путин, польша, украина, россия, право и справедливость