Рейтинг@Mail.ru
Экс-главу Польши раскритиковали за призыв к переговорам России и Украины - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221006/peregovory-1822056963.html
Экс-главу Польши раскритиковали за призыв к переговорам России и Украины
Экс-главу Польши раскритиковали за призыв к переговорам России и Украины - РИА Новости, 06.10.2022
Экс-главу Польши раскритиковали за призыв к переговорам России и Украины
Генсек правящей в Польше партии "Право и справедливость" (PiS) Кшиштоф Соболевский раскритиковал экс-президента страны Бронислава Коморовского за слова об... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T18:44
2022-10-06T19:12
в мире
бронислав коморовский
владимир зеленский
владимир путин
польша
украина
россия
право и справедливость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106431/03/1064310369_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_54c19c86b5c3c640f1dfd81d672889c9.jpg
ВАРШАВА, 6 окт — РИА Новости. Генсек правящей в Польше партии "Право и справедливость" (PiS) Кшиштоф Соболевский раскритиковал экс-президента страны Бронислава Коморовского за слова об уместности российско-украинских переговоров.В эфире радиостанции RMF FM бывшего польского лидера попросили прокомментировать слова Владимира Зеленского о том, что он не будет вести никаких переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Коморовский ответил, что "еще несколько месяцев назад о том же самом лидере (Путине) президент Зеленский говорил, что готов с ним говорить". Он добавил, что "высказался бы за готовность говорить об условиях мира, в том числе и о безопасности Украины, даже с Путиным".Соболевский заявил, что слова Коморовского "свидетельствуют о том, какая политика была бы принята в отношении Украины, если бы "Гражданская платформа" (крупнейшая оппозиционная партия Польши. — Прим. ред.) пришла к власти"."Это голос "Гражданской платформы", голос бывшего президента, который вышел из "Гражданской платформы", — сказал Соболевский.По его словам, теперь Коморовский пытается стать лидером оппозиции."Раньше было такое выражение для подобного рода дипломатии: "горе-дипломаты" — и это лучший пример такого горе-дипломата, но хуже всего, что это бывший польский президент", — добавил он.Ранее Владимир Зеленский, заявил что готов вести переговоры с Россией, если у нее сменится президент. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение Киева, заявил, что для переговоров с Украиной придется ждать изменения позиции действующего президента страны Владимира Зеленского либо его преемника. Он также уточнил, что российская сторона с самого начала, еще до спецоперации, была сторонницей того, чтобы достижение условий, выдвинутых Россией, обеспечивалось "мирными, дипломатическими, переговорными средствами".
https://ria.ru/20221006/ukraina-1821960361.html
https://ria.ru/20221006/mask-1821877589.html
польша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106431/03/1064310369_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_7862c1960be0c78240281123f126ec09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бронислав коморовский, владимир зеленский, владимир путин, польша, украина, россия, право и справедливость
В мире, Бронислав Коморовский, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Польша, Украина, Россия, Право и справедливость
18:44 06.10.2022 (обновлено: 19:12 06.10.2022)
 
Экс-главу Польши раскритиковали за призыв к переговорам России и Украины

Экс-президента Польши Коморовского раскритиковали за призыв к переговорам России и Украины

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЭкс-президент Польши Бронислав Коморовский
Экс-президент Польши Бронислав Коморовский - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Экс-президент Польши Бронислав Коморовский . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 6 окт — РИА Новости. Генсек правящей в Польше партии "Право и справедливость" (PiS) Кшиштоф Соболевский раскритиковал экс-президента страны Бронислава Коморовского за слова об уместности российско-украинских переговоров.
В эфире радиостанции RMF FM бывшего польского лидера попросили прокомментировать слова Владимира Зеленского о том, что он не будет вести никаких переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Коморовский ответил, что "еще несколько месяцев назад о том же самом лидере (Путине) президент Зеленский говорил, что готов с ним говорить". Он добавил, что "высказался бы за готовность говорить об условиях мира, в том числе и о безопасности Украины, даже с Путиным".
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 13:39Специальная военная операция на Украине
В Киеве ответили на предложение Маска по урегулированию на Украине
Соболевский заявил, что слова Коморовского "свидетельствуют о том, какая политика была бы принята в отношении Украины, если бы "Гражданская платформа" (крупнейшая оппозиционная партия Польши. — Прим. ред.) пришла к власти".
"Это голос "Гражданской платформы", голос бывшего президента, который вышел из "Гражданской платформы", — сказал Соболевский.
По его словам, теперь Коморовский пытается стать лидером оппозиции.
"Раньше было такое выражение для подобного рода дипломатии: "горе-дипломаты" — и это лучший пример такого горе-дипломата, но хуже всего, что это бывший польский президент", — добавил он.
Ранее Владимир Зеленский, заявил что готов вести переговоры с Россией, если у нее сменится президент.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение Киева, заявил, что для переговоров с Украиной придется ждать изменения позиции действующего президента страны Владимира Зеленского либо его преемника. Он также уточнил, что российская сторона с самого начала, еще до спецоперации, была сторонницей того, чтобы достижение условий, выдвинутых Россией, обеспечивалось "мирными, дипломатическими, переговорными средствами".
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 09:16
Маск заявил, что восточные регионы Украины предпочитают Россию
 
В миреБронислав КоморовскийВладимир ЗеленскийВладимир ПутинПольшаУкраинаРоссияПраво и справедливость
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала