https://ria.ru/20221006/pensioner-1822107700.html

При обстреле ВСУ поселка Теткино умер пенсионер от сердечного приступа

При обстреле ВСУ поселка Теткино умер пенсионер от сердечного приступа - РИА Новости, 06.10.2022

При обстреле ВСУ поселка Теткино умер пенсионер от сердечного приступа

Поселок городского типа Теткино в Курской области вечером попал под очередной обстрел украинских войск, от сердечного приступа в укрытии скончался 72-летний... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T23:25

2022-10-06T23:25

2022-10-06T23:26

специальная военная операция на украине

украина

роман старовойт

курская область

вооруженные силы украины

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Поселок городского типа Теткино в Курской области вечером попал под очередной обстрел украинских войск, от сердечного приступа в укрытии скончался 72-летний пенсионер, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По южной окраине указанного поселка проходит государственная граница с Украиной.По его словам, серьезно пострадали дома на улице Карла Маркса, поврежден газопровод. Несколько снарядов упали в районе улицы Комсомольская. "Окончательный масштаб повреждений будет понятен к рассвету. Все спецслужбы работают на месте. Жителям, чьи дома пострадали, обязательно окажем помощь в кратчайшие сроки", - подчеркнул губернатор.Ранее в четверг Старовойт сообщил об обстреле села Гордеевка. Обошлось без пострадавших. Снаряды задели три дома.Приграничные села Курской области неоднократно подвергаются обстрелу со стороны Украины, в области введен высокий уровень террористической угрозы.

https://ria.ru/20221006/gordeevka-1821999305.html

украина

курская область

россия

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украина, роман старовойт, курская область, вооруженные силы украины, россия