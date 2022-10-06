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При обстреле ВСУ поселка Теткино умер пенсионер от сердечного приступа - РИА Новости, 06.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221006/pensioner-1822107700.html
При обстреле ВСУ поселка Теткино умер пенсионер от сердечного приступа
При обстреле ВСУ поселка Теткино умер пенсионер от сердечного приступа - РИА Новости, 06.10.2022
При обстреле ВСУ поселка Теткино умер пенсионер от сердечного приступа
Поселок городского типа Теткино в Курской области вечером попал под очередной обстрел украинских войск, от сердечного приступа в укрытии скончался 72-летний... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T23:25
2022-10-06T23:26
специальная военная операция на украине
украина
роман старовойт
курская область
вооруженные силы украины
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Поселок городского типа Теткино в Курской области вечером попал под очередной обстрел украинских войск, от сердечного приступа в укрытии скончался 72-летний пенсионер, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По южной окраине указанного поселка проходит государственная граница с Украиной.По его словам, серьезно пострадали дома на улице Карла Маркса, поврежден газопровод. Несколько снарядов упали в районе улицы Комсомольская. "Окончательный масштаб повреждений будет понятен к рассвету. Все спецслужбы работают на месте. Жителям, чьи дома пострадали, обязательно окажем помощь в кратчайшие сроки", - подчеркнул губернатор.Ранее в четверг Старовойт сообщил об обстреле села Гордеевка. Обошлось без пострадавших. Снаряды задели три дома.Приграничные села Курской области неоднократно подвергаются обстрелу со стороны Украины, в области введен высокий уровень террористической угрозы.
https://ria.ru/20221006/gordeevka-1821999305.html
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украина, роман старовойт, курская область, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Роман Старовойт, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия
23:25 06.10.2022 (обновлено: 23:26 06.10.2022)
 
При обстреле ВСУ поселка Теткино умер пенсионер от сердечного приступа

При украинском обстреле поселка Теткино умер пенсионер от сердечного приступа

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в поселке Теткино Курской области со стороны украинских войск
Последствия обстрела в поселке Теткино Курской области со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области
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Последствия обстрела в поселке Теткино Курской области со стороны украинских войск. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Поселок городского типа Теткино в Курской области вечером попал под очередной обстрел украинских войск, от сердечного приступа в укрытии скончался 72-летний пенсионер, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
По южной окраине указанного поселка проходит государственная граница с Украиной.
"В очередной раз под обстрел ВСУ попал поселок Теткино. Зафиксировано не менее 10 прилетов со стороны Украины. К сожалению, не обошлось без жертв. Во время вражеского обстрела произошло несчастье с 72-летним пенсионером. По предварительным данным, он скончался от сердечного приступа... в укрытии. Выражаю соболезнования его родным и близким", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
По его словам, серьезно пострадали дома на улице Карла Маркса, поврежден газопровод. Несколько снарядов упали в районе улицы Комсомольская. "Окончательный масштаб повреждений будет понятен к рассвету. Все спецслужбы работают на месте. Жителям, чьи дома пострадали, обязательно окажем помощь в кратчайшие сроки", - подчеркнул губернатор.
Ранее в четверг Старовойт сообщил об обстреле села Гордеевка. Обошлось без пострадавших. Снаряды задели три дома.
Приграничные села Курской области неоднократно подвергаются обстрелу со стороны Украины, в области введен высокий уровень террористической угрозы.
Разбитое окно в жилом доме - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
15:58
Украинские военные обстреляли село Гордеевка в Курской области
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоман СтаровойтКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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